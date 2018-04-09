Армения сегодня переходит на парламентскую форму правления
Процесс будет считаться завершенным после вступления в должность нового президента. На этот пост был выбран Армен Саркисян, который прежде был послом страны в Великобритании. Власть теперь будет сосредоточена в руках премьер-министра. Ожидается, им станет прежний президент страны Серж Саргсян, лидер Республиканской партии, у которой в парламенте абсолютное большинство. Депутаты выберут главу правительства Армении 17 апреля.
Комментарии2
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koshkaedu 09 апреля 2018 | 04:08
Вот и выход для Путина-24. А вы всё Димон, Димон, Димон. Нет никакого
Димона.
condor00 09 апреля 2018 | 04:20
Знаменательное событие и очень интересная для разговора тема, когда вертикаль власти всё ниже, а уровень сознания каждого отдельного человека всё выше. И всё реальнее кухарка участвует в управлении государством, стержнем которого всё меньше является преступление. И значит всё меньше производится наказаний за преступления. Ведь по сути - наказание - это тоже преступление.