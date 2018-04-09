В Пресненском суде Москвы стартует процесс по делу о покушении на журналиста «Эха» Татьяну Фельгенгауэр
Сегодня пройдут предварительные слушания. В покушении на убийство обвиняется 48-летний Борис Гриц. В октябре прошлого года он прорвался в редакцию радиостанции, ослепив газовым баллончиком охранника на первом этаже, и нанес Фельгенгауэр удары ножом в шею. Ведущую срочно госпитализировали и сделали операцию. В заключении экспертов говорится что у обвиняемого параноидальная шизофрения.
Комментарии1
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edyatel 09 апреля 2018 | 04:05
Процесс!!!! Да ещё о покушении....
Не слишком ли громко для такой плешки?