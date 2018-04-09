Президенты США и Франции обменялись данными, подтверждающими применение химоружия в Сирии
О телефонном разговоре Дональда Трампа и Эммануэля Макрона сообщили ночью в Елисейском дворце. Накануне Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку сирийского лидера Башара Асада и заплатят за это большую цену. По сообщениям врачей и волонтеров, в результате химатаки в сирийском городе Дума погибли десятки человек. Власти Сирии и России это опровергают. Девять членов Совбеза ООН потребовали провести экстренное заседание. Оно состоится сегодня вечером
Комментарии7
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aroswen 09 апреля 2018 | 03:24
трампушка, хватит болтать! пора действовать! высылай нахер всех этих кремлядских мудаков, их личинок, арестовать счета и недвижку, отключить swift!
80 лет назад гейропа заигралась с хутлером - итоги были катастрофические. Давить надо этого таракана, пока не поздно!
sergirusso 09 апреля 2018 | 03:26
Юрий Иванович безнаказанно угнал три автомобиля, на четвертом попался, а за пятый его посадили. Сталин многих в тюрьме сгноил, а с "делом врачей убийц" облажался. Литвиненко замочили, со Скрипалями осечка вышла. С Крымом более - менее проканало, а вот в Сирии завяз Плешивый. Не все коту масленница, раз на раз не приходится...
com30 09 апреля 2018 | 04:14
sergirusso:
С Крымом не проканало, украсть это еще не значит унести.
А унести ворованное не получилось, бить будут и уже дают подж*пники, но пока оставляют шанс вору одуматься. Говорят дураку - "Брось птицу". (Золотой теленок).
А вот с Сирией похоже плешивец обнаглел в корень, это уже 3-е или 4-е применение хим.оружия которое РФ как бы все вывезла и все как бы уничтожила, а так же назвалась гарантом не применения хим.оружия Асадом.
Получат оба, и Вова и Асад, но последнего просто прихлопнут как мерзкую гадину, вместе с со всей шайкой убийц: ВСР, настамнетов и хезболлой.
То что кремль, постоянно блокирует в СовБезе ООН наказание Асада за массовое убийство людей, всем надоело. Значит будут наказывать Асада и банды убийц с ним без резолюции ООН, а уж потом начнут разводить бюрократию как и почему, да по какому праву и, тогда уж пусть РФ собирает СовБез с гневными формулировками, а все будут так же издевательски блокировать ее резолюции.
niknik 09 апреля 2018 | 03:31
Асад доигрался уже окончательно - пора платить по счетам))
tks 09 апреля 2018 | 03:32
Кватропобедивший снова всех переиграл!!
com30 09 апреля 2018 | 04:16
tks:
Ему еще нужно победить Гитлера, репетиция его победы уже началась!
Если доживет конечно.
com30 09 апреля 2018 | 03:52
Россия еще не отхватила всех тумаков за применения хим.оружия в Англии, а тут опять.
Нравится видимо кремлевцам травить людей химией, а еще больше получать за это звездюлей.
Конечно же получат, притом похоже очень больно и не по кошелку а натурально.