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02:23, 09 апреля 2018

Полиция Берлина задержала четырех подозреваемых в подготовке атаки с ножами во время полумарафона

В нем участвовали более 30 тысяч человек. Как пишет газета «Вельт», предполагается, что задержанные входили в окружение террориста Аниса Амри, который в декабре в центре Берлина врезался в толпу людей на грузовике. Погибли 12 человек, 56 получили ранения.

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