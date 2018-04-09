Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на парламентских выборах
Правящая коалиция получила конституционное большинство в новом парламенте – две трети голосов. Второе место с результатом 20% заняла крайне правая партия «Йоббик».
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Правящая коалиция получила конституционное большинство в новом парламенте – две трети голосов. Второе место с результатом 20% заняла крайне правая партия «Йоббик».
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Комментарии1
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tks 09 апреля 2018 | 02:49
А будет прикольно, когда этот эрзац-салашист с Путьком вдрызг разосрется. Как нынче друг-не-разлей-вода Эрдя в своё время с тем же персонажем.
Вот интересно, а почему теперь турки больше не пособники террористов?
Нечто похожее ждёт и мадьяров.