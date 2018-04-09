Президентский совет ФИДЕ потребовал немедленной отставки Кирсана Илюмжинова
Резолюцию приняли на заседании в Минске, передает ТАСС. Это связано с тем, что глава Международной шахматной федерации находится под американскими санкциям, и у организации из-за этого могут быть финансовые проблемы. Илюмжинова включили в черный список три года назад из-за связей с главой Центробанка Сирии и контактов с Башаром Асадом.
Комментарии5
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zemljanka 09 апреля 2018 | 02:31
Гром грянул.
ФИДЕ - перекрестилась...
irdo 09 апреля 2018 | 02:40
zemljanka:
Гром грянул.
ФИДЕ - перекрестилась...
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Не прошло и трех лет...
fashist_putin 09 апреля 2018 | 02:34
гнать путинскую с-рашку ссаными тряпками отовсюду, пока не загнётся режим и быдло, его поддерживающее
diadiadisya 09 апреля 2018 | 02:53
fashist_putin:сдохло украино ни шахмат ни девок ни угля ...
fashist_putin 09 апреля 2018 | 02:55
diadiadisya: портянка вонючая, а где здесь вообще про Украину? :)))
работай лучше, мразь путинская, тебе из бюджетных денег Путин платит