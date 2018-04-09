Президентский совет ФИДЕ потребовал немедленной отставки Кирсана Илюмжинова

Резолюцию приняли на заседании в Минске, передает ТАСС. Это связано с тем, что глава Международной шахматной федерации находится под американскими санкциям, и у организации из-за этого могут быть финансовые проблемы. Илюмжинова включили в черный список три года назад из-за связей с главой Центробанка Сирии и контактов с Башаром Асадом.