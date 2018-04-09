"Россия готовит ответные меры на новые санкции США"

Это сообщила в телеэфире официальный представитель МИДа Мария Захарова. Подробности она не уточнила. В пятницу США расширили санкционный список. В него попали 17 высокопоставленных чиновников, 7 миллиардеров и 14 компаний, в том числе алюминиевый гигант «Русал». Активы бизнесменов в США подлежат аресту, въезд в страну им запрещен. Американским компаниям нельзя сотрудничать с фигурантами списка.