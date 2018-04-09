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02:22, 09 апреля 2018

Россия готовит ответные меры на новые санкции США

Это сообщила в телеэфире официальный представитель МИДа Мария Захарова. Подробности она не уточнила. В пятницу США расширили санкционный список. В него попали 17 высокопоставленных чиновников, 7 миллиардеров и 14 компаний, в том числе алюминиевый гигант «Русал». Активы бизнесменов в США подлежат аресту, въезд в страну им запрещен. Американским компаниям нельзя сотрудничать с фигурантами списка.

Комментарии

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fashist_putin 09 апреля 2018 | 02:26

Россия готовит ответные меры на новые санкции США

проститутка Захарова нюхнёт кокаину и пустится с Путиным в пляс )))))

aroswen 09 апреля 2018 | 02:27

машка-наркомашка ещё пару "дорожек" втянула )) без сна и отдыха жжот

tks 09 апреля 2018 | 03:15

aroswen:
Буря в судке
Это Машуня жжёт
В падучей трясётся, пеной исходит,
На смертную битву зовёт!
Белеет дурман, Допинг в работе тупой,
Ведь без обмана вообще нереально
Спокойно уйти на покой!
Награда в пути
Скоро Маняшу найдёт,
Мать-героиня Захарова Маня снова врагов всех бьёт!

igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 02:41

fashist_putin: неужели вывезут все свои семьи , любовниц из Америки?

fashist_putin 09 апреля 2018 | 02:48

igorrrpadlowitchs: сами нет, не вывезут. Но их "попросят" с блокировкой банковских счетов

Неплохо начать с Люськи Путиной во Франции, дочки Путина в Голландии, дочки Пескова в Париже, сына-гея Мизулиной в Бельгии, депутатки-фашистке-фигуристки Родниной, которая детям-инвалидам запретила с Америке жить и лечиться, но свою дочку именно в США эвакуировала

tks 09 апреля 2018 | 02:32

Ответные меры? От кого?? Страны, экономика которой сопоставима с размерами экономики штата Калифорния? Или штата Нью-Йорк?

Интересно, когда Маша-наша-помой-голову в сознание наконец придёт?

idruker 09 апреля 2018 | 02:40

tks: откажет в визе на ЧМ игрокам стран, которые выслали дипломатов. Она дура - от нее и этого можно ожидать

irdo 09 апреля 2018 | 02:42

tks:
Ответные меры?
==========
Запретит открывать счета в РФ американцам--первой мерой,
ну а второй--запретить доллар

idruker 09 апреля 2018 | 02:33

Я уже знаю что это за санкции будут. Опять какой нибудь дряни распылят - если не в солсбери или в сирии, то где нибудь в другом месте. Официально конечно эта миддура не скажет.

tornado2017 09 апреля 2018 | 02:39

ВСЕХ КОНГЕССМЕНОВ С РУБЛЁВКИ - ВОН!

all_seeing74 09 апреля 2018 | 02:52

Шото вы долго готовите!((( пиво выдохлось, чипсы заканчиваются.... ((( вы там чо такие тугодумы?!!!! Арестовать нахрен в росии недвижимость проклятых пиндосов!!! И бабки их олигархов заморозить нахрен!!! Чо тут думать?!!!!((( не панимаю.....((((

fr_perren 09 апреля 2018 | 03:20

all_seeing74: Ну чем мы можем ответить? Разве что Пехтину поручат загадить лифты Майами..и усё, больше возможностей нема.

gostrax 09 апреля 2018 | 02:56

Смешно!

hysteria 09 апреля 2018 | 03:01

gostrax: Грустно.

astlire 09 апреля 2018 | 03:10

заберут загранпаспорта у россиян.
если не в этот раз, то в следующий.

vadimp 09 апреля 2018 | 03:14

"Россия готовит ответные меры на новые санкции США"

Выбирает какой "Воронеж" на сей раз бомбить будет?

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