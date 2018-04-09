На подмосковном полигоне Алабино сегодня пройдет репетиция парада Победы
В ней примут участие 10 тысяч военнослужащих, более ста единиц военной техники, а также 73 самолета и вертолета, сообщили в Минобороны. В конце апреля репетировать будут уже на Красной площади. Из-за этого движение в центре Москвы будет частично перекрыто.
Комментарии6
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danko1 09 апреля 2018 | 01:21
Путин- полный идиот. Ветеранов и живых уже не осталось, а на парады и репетиции миллиарды выкидывают.
Уничтожая Россию, сделав её агрессором, он к Победе тех, кого предал, примазывется.
Они Родину защищали, а это ничтожество, любитель Гитлера раннего и Геббельса, её уничтожает и делает пугалом.
Все признаки фашизма у нас присутствуют. И что празднуем, если даже первые 20 лет после Победы никаких парадов не было?
brocer 09 апреля 2018 | 01:28
danko1: Путина выбрали 76% граждан пришедших на выборы. Так что успокойтесь. Не нравится вам? Так это демократия.
eniro 09 апреля 2018 | 01:34
brocer: Да ,главное чтоб ОМОН не разогнал.
pmasel 09 апреля 2018 | 01:34
brocer: Где демократия? В России? Страна-фейк, симулируется все от выборов и институтов до оргазма.
salut__521 09 апреля 2018 | 01:41
Ну весна. Начинаются путриотические пляски на костях, вернее, продолжаются...
davi__koloradov 09 апреля 2018 | 02:00
Особенно вертолеты внесли большой вклад в победу 1945го. Дэбилы, мля. Не надоело победы прадедов праздновать, за отсутствием своих?