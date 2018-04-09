На подмосковном полигоне Алабино сегодня пройдет репетиция парада Победы

В ней примут участие 10 тысяч военнослужащих, более ста единиц военной техники, а также 73 самолета и вертолета, сообщили в Минобороны. В конце апреля репетировать будут уже на Красной площади. Из-за этого движение в центре Москвы будет частично перекрыто.