Армения сегодня переходит на парламентскую форму правления
Процесс будет считаться завершенным после вступления в должность нового президента. На этот пост был выбран Армен Саркисян, который прежде был послом страны в Великобритании. Власть теперь будет сосредоточена в руках премьер-министра. Ожидается, им станет прежний президент страны Серж Саргсян, лидер Республиканской партии, у которой в парламенте абсолютное большинство. Депутаты выберут главу правительства Армении 17 апреля.
Комментарии5
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pmasel 09 апреля 2018 | 01:24
Совок неискореним. И здесь КПСС.
hysteria 09 апреля 2018 | 01:27
Юморные эти армяне...и самое главное умные, без юмора.
zapadnay 09 апреля 2018 | 02:00
hysteria:
Молодцы! Сделали шаг вперёд.
tomorrow_never_knows 09 апреля 2018 | 01:35
Поздравляю весь армянский народ!
na555 09 апреля 2018 | 01:43
И кто так все порешил, действущий президент? Поменял название и рад до самой опы?