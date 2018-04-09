Суд в Петрозаводстве сегодня начнет рассматривать по существу дело о гибели детей на Сямозере

Из похода на лодках летом 2016 года не вернулись 14 школьников. Они утонули во время шторма. Помощь пришла не сразу. Дети звонили в «скорую», но фельдшер приняла их звонок за шутку. Ее приговорили к трем годам колонии— поселения с отсрочкой приговора до того момента, когда ее дочери будет 14. Теперь на скамье подсудимых руководители детского лагеря в Карелии, инструкторы, а также бывший глава регионального Роспотребнадзора.