Дональд Трамп заявил, что России и Ирану придется понести расплату за поддержку сирийского лидера Башара Асада

Президент США в своем «Твиттере» назвал его животным. Трамп выступил после сообщений о возможной химической атаке возле больницы в сирийском городе Дума, жертвами которой стали десятки человек. В Дамаске заявили, что бомбы с хлором не применяли. Российские официальные лица называют сообщения об атаке провокациями.