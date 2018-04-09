Дональд Трамп заявил, что России и Ирану придется понести расплату за поддержку сирийского лидера Башара Асада
Президент США в своем «Твиттере» назвал его животным. Трамп выступил после сообщений о возможной химической атаке возле больницы в сирийском городе Дума, жертвами которой стали десятки человек. В Дамаске заявили, что бомбы с хлором не применяли. Российские официальные лица называют сообщения об атаке провокациями.
Комментарии14
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mercer57 09 апреля 2018 | 01:20
ИХТАМНЕТ, А_ВЫ_ДОКАЖИТЕ !
danko1 09 апреля 2018 | 01:25
mercer57: Путин уже 4 раза войска выводил и после первого полного вывода он их туда не вводил.
Шойгу уже 3 территории Сирии освободил и всех врагов уничтожил.
Разве эти честнейшие люди могут врать?
Но если серьёзно, то так заврался Путин со своими холуями, так обнаглели во лжи, что веры к их словам уже никакой давно нет.
fire1966 09 апреля 2018 | 01:38
И ОТЛИЧНО! ПУСТЬ ВСТАВИТ ПО ПОЛНОЙ ЖИВОТНОМУ ФЮРЕРУ ПУТИНУ!
fashist_putin 09 апреля 2018 | 01:20
Трамп назвал Путина животным :))))
как в точку !
monik_7 09 апреля 2018 | 01:24
fashist_putin: не обижайте животных такими сравнениями
hysteria 09 апреля 2018 | 01:22
Животное это тот, когда на него мочаться путаны.
fresh_breeze 09 апреля 2018 | 01:26
Так их, Дональд, так их! Всё ж уже было на мази, ещё при Обаме, когда на Сирии поставили жирный крест, а законному руководителю сирийского государства грозили судилищем.
И вдруг припёрлись эти русские и всё испортили — Сирия по-прежнему сохраняет свою государственность, хоть и разрушена теми, кто заварил ту кашу года за три до того, как вмешалась Россия.
Наказать их надо всех, кто не дал довести уничтожение суверенного государства до логического финала.
begly_ 09 апреля 2018 | 01:43
fresh_breeze:
Государство это когда в государстве люди радуются своей жизни, а не тогда, когда прячутся много лет от бомб, пуль и газа. И нет разницы по какому закону избран тот негодяй, который сам кайфует в своем дворце, а народ нищенствует или в изгнании.
fresh_breeze 09 апреля 2018 | 02:00
begly_:
От чьих бомб прячутся сирийцы? Кто замутил этот конфликт? Асад? Он виноват, конечно. Виноват в том, что ещё тогда, году в 2012-м не принял радикальных мер против смутьянов, за спинами которых торчали те же уши, что и за спинами активистов-боевиков двух украинских майданов.
begly_ 09 апреля 2018 | 02:06
fresh_breeze:
А это не имеет значения от чьих, если до сих пор не может от них защитить. Не можешь, уйди. Только не говори, что после Асада станет еще хуже., хуже уже некуда. Был бы человеком, дал бы возможность и шанс своему народу., а так.., такое же животное, как и Путин - если не он, то кто., скотское мышление узурпаторов.
brocer 09 апреля 2018 | 01:31
Вангую что Трамп скоро уползет с президентства. Есть еще вариант, но не буду его оглашать. Все равно проверить некому будет в итоге.
uryden 09 апреля 2018 | 01:46
В общем-то с точки зрения биологии все люди относятся к царству животных.
Но что взять с тупого рыжего клоуна?
begly_ 09 апреля 2018 | 02:01
uryden:
Ты смог заработать миллиард долларов и стать президентом Мира, как "тупой рыжий клоун"?
che21 09 апреля 2018 | 01:50
Россия,Иран,Сирия с одной стороны и человество с другой?
Ствлю на людей!