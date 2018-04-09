На Красной площади напротив Кремля появился виртуальный билборд с цитатой «Быть геем – нормально»

Впрочем, огромное полотно, якобы размещённое на фасаде ГУМа, видно только на Google Maps. Речь идет об очередной акции журналистов против цензуры и прав человека «Билборды без границ». В рамках акции в ряде городов с помощью Google Maps разместили баннеры с цитатами погибших, арестованных или наказанных журналистов из Москвы, Нью-Йорка, Стамбула, Бангкока, а также с Мальты и из Зимбабве.