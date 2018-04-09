На Красной площади напротив Кремля появился виртуальный билборд с цитатой «Быть геем – нормально»
Впрочем, огромное полотно, якобы размещённое на фасаде ГУМа, видно только на Google Maps. Речь идет об очередной акции журналистов против цензуры и прав человека «Билборды без границ». В рамках акции в ряде городов с помощью Google Maps разместили баннеры с цитатами погибших, арестованных или наказанных журналистов из Москвы, Нью-Йорка, Стамбула, Бангкока, а также с Мальты и из Зимбабве.
Комментарии38
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brocer 09 апреля 2018 | 00:29
Этот "поисковик" давно пора заблокировать в РФ. Если не заблокируют, то действительно нормально. ))
ebze 09 апреля 2018 | 00:33
brocer: А чего так "мелко то"? Можно сразу интернет заблокировать. Что одно, что другое - плод "порочных западных ценностей"
brocer 09 апреля 2018 | 00:36
ebze: Ну в Китае же заблокировали. Чем РФ хуже?
viktorova 09 апреля 2018 | 00:44
brocer: в китае и казни есть, вы готовы?
brocer 09 апреля 2018 | 00:48
viktorova: Я сам готов расстреливать. А вы? Глупо про это даже разговаривать (про расстрелы) с таким населением, и чиновниками.
РФ скоро сожрут и так, потому что созрела.
viktorova 09 апреля 2018 | 01:08
brocer: расстреливать и я готов. А расстрелянным быть готовы? Вдруг завтра введут расстрел за слово «глупо» или пожелание заблокировать поисковик.
brocer 09 апреля 2018 | 01:20
viktorova: Уже расстреливали. Я тогда подумал что не первый и не последний, но обошлось. Так что во вам отвечаю. ))
ebze 09 апреля 2018 | 00:49
brocer: Ну так и я о том же... Россия лучше, сильнее и умнее и т.д.! Поэтому нужно сразу заблокировать интернет в целом! Как говориться "зачем возиться с поарежденными пальцами, когда можно ампутировать всю руку"?
brocer 09 апреля 2018 | 00:54
ebze: Не переживайте вы так. Никто его не заблокирует.
Те от кого это зависит, каждый день им пользуются для съема шлюхи на ночь.
Ток для быдла покупают звонкие голоса ТВ ведущих, говорящих про невероятные скрепы и духовность.
ebze 09 апреля 2018 | 01:02
brocer: Ну так может сначала "тех, от кого это зависит" "заблокировать" вплоть до "того самого", от кого в принципе зависят "те самые"?
Или такой вариант не рассматривается ввиду его антироссийскости?
brocer 09 апреля 2018 | 01:12
ebze: В РФ 76% за это. Так что смирись. Демократия ведь. решат пидаров вешать , так смирись. решат вешать не пидаров, так смирись. Вас выдаёт че то сучное.
Еще в старину было сказано "если жители страны лают, то научись лаять".
Над вами не зря смеются, и презирают. Советую сменить страну проживания.
ebze 09 апреля 2018 | 01:31
brocer:
"Вас выдаёт че то СУЧНОЕ".
Еще в старину было сказано "если жители страны ЛАЮТ, то научись ЛАЯТЬ".
Увы своим постом вы сами доказали в ком из нас (скажем так) больше "сучного"))))
"Учитесь лаять" сами, уважаемый, ибо мне это ни к чему)))
viktorova 09 апреля 2018 | 01:43
ebze: там(brocer), видимо, уже пол-литра во лбу
tks 09 апреля 2018 | 00:37
brocer: brocer: Давно пора тебя заблокировать.
Если заблокируют, то действительно нормально.
brocer 09 апреля 2018 | 00:57
tks: Пожалуйтесь. Что вам стоит? Уговаривать нужно?
tks 09 апреля 2018 | 00:33
И кому это адресовано? Кремлевской гомосятине? Так они и без этого плаката в ажуре.
ivfn 09 апреля 2018 | 00:35
Трудно понять журналистов. То к ним домогаются ,то дифирамбы геям поют
Нам не хватает минимум ещё одной планеты. Чтобы на одной жили нормальные люди, а на другой - элита, поп-звезды, творческая интеллигенция, извращенцы, хипстеры, гангстеры, мэры, пэры и все остальные сорта "сливок общества" и "небыдла". А лет через двадцать сравнить результаты.
viktorova 09 апреля 2018 | 00:48
ivfn: «нормальные» - это посредственное стадо? Если так, то другая планета не нужна. Сравните уровень жизни в Европе и в России.
brocer 09 апреля 2018 | 01:06
viktorova: Тут сравнивать несправедливо, а точнее глупо. Много чего можно понаписать, но надо смотреть на результат такой жизни, а не на временное благополучие.
Сладкая жизнь всегда приманка для варваров, которые в итоге уничтожают эту жизнь. Я просто про историю..
В общем.. Стране для выживания мало хорошего уровня жизни. Римская империя как пример.
Да много каких империй было, которые просто зажрались. и в итоге погибли. А зажраться легко.. очень. России повезло в этом плане.
delovoy_podolsk 09 апреля 2018 | 01:20
brocer: Всё верно рассуждаете, но с обратным знаком по поводу кто зажрался, а кто нет. Именно Россия зажралась. Имея всё - земельные ресурсы, полезные ископаемые, питьевую воду, неограниченные пространства лесов, древесины. Короче богатейшая страна. Но зажралась настолько, что отупев перестала работать. Стали люди искать какой-то коммунизм, счастье, социальное равенство и погрязли в этих разборках друг с другом и всё просрали.
brocer 09 апреля 2018 | 01:23
delovoy_podolsk: Это еще коммунисты придумали богатства страны исчислять древесиной. Вы то куда за ними? )) Советская школьная программы работает реально. ))
viktorova 09 апреля 2018 | 01:38
brocer: сам то понял что написал?
ivfn 09 апреля 2018 | 01:11
viktorova:
//Сравните уровень жизни в Европе и в России.//
То есть предлагаете мне пересчитать пидоров в Европах и России? Однако. МОЛОДЦА!!!
viktorova 09 апреля 2018 | 01:30
ivfn: если вы измеряете уровень жизни в России путём пересчёта пидоров, мне стал понятен менталитет патриотов и политика гос думы и правительства России.
ivfn 09 апреля 2018 | 01:45
viktorova:
В данной новости пидоры обсуждаются А вы о чем о пенсиях Или же...страшно подумать об образовании.
ebze 09 апреля 2018 | 00:54
ivfn:
Проходили уже. После падения железного занавеса "нормальные (советские) люди" поняли, что лет на 25 отстали от всяких "хипстеров" "извращенцев" и т.д.
ivfn 09 апреля 2018 | 01:07
ebze:
Согласно вашей логике ,пидор это нормально? МДА!!!
josepp
Игнорировать 09 апреля 2018 | 00:44
Извращение - нормально? Хотя, на "Эхе" любая гадость - нормально.
ebze 09 апреля 2018 | 01:23
ivfn: Огого... 3/14доры видите ли))) Эко вас понесло)))
, Оскар Уайльд, Фредди Меркьюри, Жан Марэ, Петр Чайковский, Леонардо да Винчи, Сократ, Александр Македонский... еще перечислить "ненормальных" являющихся неотъемлемой частью истории, культуры и науки человечества?
Теперь спросите себя, кто они? "Нормальные", "извращенцы" или "больные" люди?
ivfn 09 апреля 2018 | 01:50
ebze:
Вспомнилось старенькое
"Ленин умер,Сталин умер и мне что то нездоровится."
Леонардо да Винчи, Сократ, ... Красовский ,Лобков с "ДождяИТД и ИТД Итд ..
Кстати Толоконникова из пуссек женщина-гей
Нонсенс женщина -гей
ivfn 09 апреля 2018 | 02:05
ebze:
Не успел Навальный получить предвыборный отпуск и временно «откинуться» с зоны, как тут же выступил в поддержку кого вы думаете? Старушек, ученых, детей-сирот? Нет, он выступил в поддержку ЛГБТ, потому что им, видимо, искренне сочувствует.
— Я считаю, что люди имеют право оформлять между собой гражданские взаимоотношения так, как они хотят нужным, – признался кандидат в мэры Москвы. —
Кто там они, мужчины, женщины, бабушка и бабушка, дедушка и дедушка – мне все равно, – заявил оппозиционер, добавив: «Пожалуйста, я не возражаю, если появятся "либеральные города", где законодательно можно будет регистрировать однополые браки».
oleg_andreevich 09 апреля 2018 | 01:08
ivfn: оторвать тебе руки и ноги и разбросаны по разным планетам. А через двадцать лет сравнить результаты.
josepp 09 апреля 2018 | 00:44
Извращение - нормально? Хотя, на "Эхе" любая гадость - нормально.
oleg_andreevich 09 апреля 2018 | 01:11
josepp: напишите свой банер - "Быть убийцей нормально".
sproter 09 апреля 2018 | 00:46
Сначала подумал, что это кремляди сами про себя написали,по по криворукости опять перепутали "геев" с "пи**расами".
laotszy 09 апреля 2018 | 00:54
Дело не в словах, не?
А быть пидором тоже нормально или как?
ebze 09 апреля 2018 | 01:09
laotszy: - или как. но рикольнее вего, когда 3/14дарасы призывают "бороться" с геями
bratec_kot 09 апреля 2018 | 01:02
Во первых - быть геем это уже не нормально!!!А во - вторых гей это тоже человек и вот ему моя пушистая лапа
supalov 09 апреля 2018 | 01:06
Ну и комики...