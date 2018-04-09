В понедельник СовБез ООН проведет сразу два заседания
Одно из них созывается по инициативе России и посвящено угрозе международному миру. Вслед за ним состоится заседание, инициированное сразу девятью членами Собеза — о предполагаемой химической атаке в Сирийском городе Дума. В МИД России назвали сообщения о причастности к химатаке сирийских правительственных сил информационном вбросом. Минобороны России также отвергло применение сирийскими войсками химического оружия.
Комментарии6
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kottigr1 09 апреля 2018 | 00:35
В недавнем прошлом только Путин и Гитлер нападали на Украину и оккупировали Крым. О чем там в ООН собрались разговаривать с новым Гитлером ?
danko1 09 апреля 2018 | 00:38
kottigr1: МО заявило, что испанский диспетчер Карлос доказал, что Россия и подконтрольные ей сирийские войска Асада хим. оружие не применяли.
Карлосу, как и МО с МИДом, нужно верить.
brocer 09 апреля 2018 | 00:45
kottigr1: До аннексии РФ Крыма, США спонсировали смену власти в Украине.
Точнее сказать Путин просрал Украину, и ухватился за Крым. Но думаю чисто для внутреннего потребления.
Порядок действий у Путина простой, сдавать союзников, но отхватывать куски от них. Чтоб местные гопники гордились мощью страны, и не бунтовали.
Со временем с такими лидерами дойдет и до Московской области, и тогда "борьба" будет вестись уже за деревни.
holic 09 апреля 2018 | 00:40
"Одно из них созывается по инициативе России и посвящено угрозе международному миру."
Это что, за Крым и Лугандон каяться будут?
danko1 09 апреля 2018 | 00:46
holic: Нет, будут подтверждать слова Путина, когда он заявил, что заставит с ним считаться, угрожая ядерным оружием.
Полный дурдом, где во власти у нас уже буйные неадекваты, от которых и исходит угроза жизни на Зенмле.
Зазеркалье.
navsegda 09 апреля 2018 | 00:55
Кремль , что бы отвлечь мировое сообщество от дела Скрипаля , устроил в Сирии химическую атаку и сам требует созыва СБ ООН , такой перевод стрелок , типа давайте лучше про Сирию , хитрованы