КНДР сообщила США о готовности обсуждать вопрос денуклеаризации Корейского полуострова
Об этом РЕЙТЕР сообщил не названный американский чиновник. По его словам, КНДР впервые прямо сообщила Штатам о своей готовности к обсуждению безъядерного статуса региона на встрече Ким Чен Ына с Дональдом Трампом.
Комментарии9
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tks 09 апреля 2018 | 00:31
Разговаривать с Ыном - всё равно, что с Гитлером.
Обманет в любом случае и при любом раскладе.
danko1 09 апреля 2018 | 00:34
tks: Ну хотя бы на словах готов к уничтожению ядерного оружия.
А там и контроль можно обеспечить.
А наш неадекват мало того, что угрожает бить первым, так и желает, чтобы с ним считались уже только потому ( других поводов у уничтожающего в России всё считаться с ним нет), что у него имеется ядерное оружие, о чем он сам цинично заявил.
navsegda 09 апреля 2018 | 00:59
Ын молодец , поиграл в буйнопомешанного , а сейчас на своих условиях за хорошую мзду откажется от ядерного оружия и станет такой безобидной Кубой или Вьетнамом , к которым никто не лезет
sm59 09 апреля 2018 | 01:15
navsegda: Мзда плохой не бывает!!! Бывает, правда, маленькой :(
sm59 09 апреля 2018 | 01:12
Ох уж эти журналисты ...
Ведь есть же старинное русское слово - "разядрение".
Но эти космополитические прихлебатели используют непонятное русскому человеку денуклеа... тьфу, язык сломаешь!!!
fr_perren 09 апреля 2018 | 01:13
Главное начать торг, а торговаться можно вечно.
na555 09 апреля 2018 | 02:02
fr_perren: Этот торг длится со времен Буша.
tomorrow_never_knows 09 апреля 2018 | 01:33
"Теперь вы будете нас слушать!"?
na555 09 апреля 2018 | 01:46
Очередное кидалово от Ким Чен Ына. Как только получат немного пожрать так сразу возьмутся за старое.