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00:01, 09 апреля 2018

Генпрокуратура собирается обнародовать данные о незаконности убежища, которое получил Березовский в Великобритании

Эти и другие документы, по мнению надзорного ведомства, должны пролить свет на провокационный характер действий Лондона по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Борис Березовский получил убежище в Великобритании в сентябре 2003 года, но сделал это благодаря ложному доносу о том, что российские спецслужбы якобы готовят его убийство – об этом в интервью телеканалу НТВ сказал генпрокурор Юрий Чайка. Он пообещал раскрыть обстоятельства этого дела на сегодняшнем брифинге для журналистов. По словам Чайки, среди прочих документов будет опубликована и переписка с британским МВД, который тогда возглавляла нынешний премьер-министр страны Тереза Мэй. Генпрокурор утверждает, что в Соединенном королевстве знали о ложном характере заявления относительно покушения на Березовского, но все равно предоставили ему убежище. Кроме того британская полиция за несколько месяцев до смерти Александра Литвиненко якобы знала об угрозе его безопасности, но не предприняла никаких мер для защиты россиянина. В связи с этим Генпрокуратура не увидела ничего нового в сценарии, по которому разворачивается история с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Лондон обвиняет Москву в покушении на Скрипаля также как и в отравлении полонием экс-офицера КГБ Александра Литвиненко. Россия заявляет о своей непричастности к этим преступлениям.

Комментарии

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aroswen 09 апреля 2018 | 00:27

в генку подвезли свежего кокса? )) то денег требуют, то трупы копают ))

akrayzler 09 апреля 2018 | 02:00

aroswen: А за кота и свинок забыли. Включили дурку - так это раньше называлось. И сколько времени будут слушать эту пургу? Путин прав! Не хотели слушать раньше - теперь слушайте...

danko1 09 апреля 2018 | 00:28

Что же они столько лет молчали?
И сбежал он при Путине, помог тому стать президентом. Да и сейчас легко фальшивку состряпать, когда сам Березовский опровергнуть не сможет.
Глупый ответ на отравление Скрипаля.

vedma2017 09 апреля 2018 | 00:42

danko1:
Расписались, считайте, в двух убийствах и одной попытке.

eniro 09 апреля 2018 | 00:49

danko1: Чего молчали? Ну, до сих пор, все у них было в порядке...

eslichestno 09 апреля 2018 | 00:59

danko1:
А где Вы там умных увидели? Чайка, что ли? Или Бастрыкин? Или Колокольцев? Там одни бараны, потому и действуют, как бараны.

danko1 09 апреля 2018 | 01:13

eslichestno: Бараны, конечно. И без намека на совесть.
Но Россию захватили вместе с природными богатствами именно ФСБ и прочие силовики.
И нет у россиян способов этих баранов под суд отдать, потому что суды тоже их.
Получается, что бараны- это простое население, которое их безропотно терпит.
Но то, что тупые, очевидно. Даже на морде того же Сечина всё написано.

ebze 09 апреля 2018 | 00:36

Вот это поворот! Ну фсё!... Теперь Запад точно на коленях приползёт просить прощения)))))

budweiser23 09 апреля 2018 | 00:37

По мне, идиотизм простителен, лишь когда он является результатом сочетания генов, а не сознательного выбора.

sv72 09 апреля 2018 | 00:38

Здрасьте- приехали.. А что не через 100 лет вспомнили? Болваны, как же за вас стыдно

razval74 09 апреля 2018 | 00:40

Они страну не перепутали?
Обвиняют британцев в незаконности действий у себя дома.
То в визе не имеют права отказать, теперь убежища не могут давать, кому хотят.
Это похмелье после поста чтоле?

holic 09 апреля 2018 | 00:44

Фейковая новость.
Законно или нет определяет только Грейт Брит.
Мнение РФ сворачивается в трубочку, и засовывается...

jetsam 09 апреля 2018 | 00:46

@должны пролить свет на провокационный характер действий Лондона по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. @

обана... приняли березовского и бумеранг отравил через 15 лет скрипаля...
и в тексте про юлию - ни слова. а ее как? за компанию?

* вот блин, яблоко упало в британии на ньютона,
а больным на голову через столько лет стал кремль....
прям очевидное-невероятное...

eslichestno 09 апреля 2018 | 00:49

Так его и убили в результате, Березовского. Взяли да повесили. Какой же тут ложный донос? Поразительно, что наши силовики и дипломаты ведут себя, как слон в посудной лавке. Делают заявления одно глупее другого. Просто, как дети, ей-Богу. Обиделись. Цепляются за что ни попадя и высасывают из пальца. Создают тот самый инфошум, на который никто не обращает внимания.

woodpeker 09 апреля 2018 | 00:59

Еще забыли написать, что Татаро Монгольское иго - тоже он.

annacrimea 09 апреля 2018 | 01:01

"Это все придумал Черчилль в 18-м году", - сто лет прошло, а англичанка-то все гадит...

stanislav1975 09 апреля 2018 | 01:10

Шах и мат британской королеве!

vladisem 09 апреля 2018 | 01:53

17 мгновений. Профессор Плейшнер. Гестапо.

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