В Пресненском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по делу о нападении на Татьяну Фельгенгауэр

Предварительные слушания — лишь подготовка к судебному разбирательству. По закону, эта стадия процесса проходит в закрытом режиме. На скамье подсудимых, напомню, некто Борис Гриц. Именно он в октябре прошлого года проник в редакцию «Эха Москвы» и ножом ранил Татьяну Фельгенгауэр. Грица задержала охрана редакции, позже он рассказал следствию, что лично с ведущей он не был знаком, однако слушая ее передачи на «Эхе», телепатически общался с журналистке, после чего у него возникла к ней личная неприязнь. После таких заявлений сомнений в проведении психиатрической экспертизы у следствия не осталось. В заключении специалистов говорится, что обвиняемый болен параноидной шизофренией с непрерывным типом течения — с характерными для таких случаев расстройствами: бредовыми идеями и манией преследования. Эксперты полагают, что в момент совершения преступления Гриц не осознавал, что делает.

Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого нуждающимся в принудительном лечении.