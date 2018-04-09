В Пресненском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по делу о нападении на Татьяну Фельгенгауэр
Предварительные слушания — лишь подготовка к судебному разбирательству. По закону, эта стадия процесса проходит в закрытом режиме. На скамье подсудимых, напомню, некто Борис Гриц. Именно он в октябре прошлого года проник в редакцию «Эха Москвы» и ножом ранил Татьяну Фельгенгауэр. Грица задержала охрана редакции, позже он рассказал следствию, что лично с ведущей он не был знаком, однако слушая ее передачи на «Эхе», телепатически общался с журналистке, после чего у него возникла к ней личная неприязнь. После таких заявлений сомнений в проведении психиатрической экспертизы у следствия не осталось. В заключении специалистов говорится, что обвиняемый болен параноидной шизофренией с непрерывным типом течения — с характерными для таких случаев расстройствами: бредовыми идеями и манией преследования. Эксперты полагают, что в момент совершения преступления Гриц не осознавал, что делает.
Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого нуждающимся в принудительном лечении.
Комментарии3
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lthmvjrhfn1 09 апреля 2018 | 00:33
а что там судить?
обстановка ненависти и озлобления, больное состояние общества, плюс сексуальное изнурение со стороны этой девицы.. Израиль нужно спасать!
stebinmaku 09 апреля 2018 | 00:54
lthmvjrhfn1
А что такое "сексуальное изнурение со стороны этой девицы" - типа, "принуждение к мастурбации", что ли?
jetsam 09 апреля 2018 | 00:49
главное - татьяне нервы не тратить.