В Петрозаводске суд приступит сегодня к слушаниям по уголовному делу о гибели детей из карельского лагеря «Сямозеро»

На скамье подсудимых — шестеро человек, связанных с трагедией лета 2016-го года.

Ранее слушания по существу дела переносились по независящим от суда причинам. Но рассчитывать на скоротечность стартующего процесса не стоит. По делу о гибели детей перед судом предстанут бывший директор детского лагеря Елена Решетова и ее экс-заместитель Вадим Виноградов, а также бывший инструктор Валерий Круподерщиков. Их обвиняют по статьям «оставление в опасности» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Обвинение в оказании небезопасных услуг предъявлено также экс-инструктору лагеря «Сямозеро» Павлу Ильину. В прошлом руководитель Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко и его бывший заместитель Людмила Котович обвиняются по статье «халатность». В феврале этого года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря «Парк-отель «Сямозеро»» отправились вместе с инструкторами на прогулку на каноэ по озеру. Всего в группе был 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись. Погибли 14 детей.

В результате расследования было установлено, что детей повезли на экскурсию на неисправных и перегруженных лодках. При этом школьники не были обеспечены спасательными жилетами.