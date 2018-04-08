В Грузии на  89 году жизни скончалась актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе

Зрители ставшего поколения помнят ее по ролям в фильмах «Золотая тропа», «Кето и Котэ», «Стрекоза», а всего Абашидзе снялась примерно в 40 комедийных и драматических ролях. В 2009 году в Тбилиси у кинотеатра имени Руставели была открыта именная звезда Абашидзе.