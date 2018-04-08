В Грузии на 89 году жизни скончалась актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе
Зрители ставшего поколения помнят ее по ролям в фильмах «Золотая тропа», «Кето и Котэ», «Стрекоза», а всего Абашидзе снялась примерно в 40 комедийных и драматических ролях. В 2009 году в Тбилиси у кинотеатра имени Руставели была открыта именная звезда Абашидзе.
Комментарии2
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harry_r 08 апреля 2018 | 23:46
Как ни помнить Стрекозу?! Вечная память блестящей актрисе!
zemljanka 09 апреля 2018 | 00:19
Мир ей в Вечности.
Соболезнования родным.