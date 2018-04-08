Московский «Спартак» разгромил махачкалинский «Анжи» в гостевом матче 25-го тура РФПЛ

Встреча в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» завершилась со счетом 4:1. «Спартак» продлил беспроигрышную серию в чемпионате, которая теперь насчитывает 18 матчей. В турнирной таблице «Спартак» занимает второе место, набрав 50 очков. «Анжи» идет 14-м. Лидирует московский «Локомотив» — 52 очка после 24 игр, включая сегодняшнюю победу над «Ростовом».