Московский «Спартак» разгромил махачкалинский «Анжи» в гостевом матче 25-го тура РФПЛ
Встреча в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» завершилась со счетом 4:1. «Спартак» продлил беспроигрышную серию в чемпионате, которая теперь насчитывает 18 матчей. В турнирной таблице «Спартак» занимает второе место, набрав 50 очков. «Анжи» идет 14-м. Лидирует московский «Локомотив» — 52 очка после 24 игр, включая сегодняшнюю победу над «Ростовом».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
hysteria 08 апреля 2018 | 23:23
Дагестанцам сейчас не до футбола.Хабиб Нурмагамедов забрал пояс UFC !!!
/Пусть коннор-чиккен сосет и причмокивает./
Первый в России пояс чемпиона!. Капитальный Красавчег!
Россия вперед!
busybackson 08 апреля 2018 | 23:38
hysteria: Дагестан всегда за тех, кто побеждает!
eniro 08 апреля 2018 | 23:57
Оттоптались за молодежь.
magna_tab 09 апреля 2018 | 00:09
Судья Лапочкин (сын того горе-арбитра Лапочкина, засудившего один из финалов Кубка РФ с участием Анжи (в начале нулевых) в 2 эпизодах, завершивших взятием ворот Анжи сыграл на стороне Спартака (пенальти было высосанным из пальца и другой гол был забит из офсайда). К тому же вратарь Б(М)удаков (заметим, не основной вратарь) сыграл из рук вон плохо.
По логике игры, Анжи не заслуживал разгрома (счёт должен был быть или ничейным, или в чью-то пользу с минимальным счётом).
zemljanka 09 апреля 2018 | 00:23
Поздравления.