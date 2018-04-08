Группа школьников забралась на крышу Эрмитажа по водосточной трубе
Соответствующее видео руферы опубликовали в соцсетях. Судя по кадрам, один из подростков был пьян. Охрана пыталась поймать нарушителей, но чем это закончилось, пока не ясно. Как передает Росбалт, на своих страницах в соцсетях подростки ранее публиковали снимки с крыш Мариинского дворца и других петербургских зданий.
Комментарии5
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chichanik 08 апреля 2018 | 23:08
вот какие классные трубы ранше делали...
annacrimea 08 апреля 2018 | 23:27
Хоть у кого-то еще осталось желание жить весело. А родители вообще могут порадоваться - дети не сидели за компами. Глядишь - в следующий раз в сам Эрмитаж зайдут...
oldfashy 09 апреля 2018 | 00:00
хорошо, что статуи не сбросили с крыши ради развлечения.
brocer 09 апреля 2018 | 00:06
Планета перенаселена.. самоочистится. кто то по трубам, а кто и с автоматом активнее.
alexey65 09 апреля 2018 | 00:13
Рано или поздно будет несчастный случай.