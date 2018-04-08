Группа школьников забралась на крышу Эрмитажа по водосточной трубе

Соответствующее видео руферы опубликовали в соцсетях. Судя по кадрам, один из подростков был пьян. Охрана пыталась поймать нарушителей, но чем это закончилось, пока не ясно. Как передает Росбалт, на своих страницах в соцсетях подростки ранее публиковали снимки с крыш Мариинского дворца и других петербургских зданий.