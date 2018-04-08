В Великом Новгороде проверяют обстоятельства смерти мужчины, который умер рядом с больницей, не дождавшись помощи
В Великом Новгороде проверяют обстоятельства смерти мужчины, который умер рядом с больницей, не дождавшись помощи врачей. Местные СМИ сообщали, что инцидент произошел еще 4 апреля, но губернатор Новгородской области Андрей Никитин у себя во «Вконтакте» называет 2-е. По его словам, мужчину доставили в больницу из-за проблем с сердцем, сделали электрокардиограмму и направили к другому специалисту. Однако пациент самостоятельно покинул здание клиники, якобы, незаметно для сотрудников и не подписав отказ от медицинской помощи. На улице больному стало плохо, и он упал в 100 метрах от больницы. Спустя два часа ему удалось сесть, в этом положении он и скончался. Все это время сотрудники больницы отказывались помочь мужчине, ожидая когда до места доберется скорая. Губернатор пишет, что врачи приемного покоя не имели права выйти и оказать помощь человеку, который находился за пределами больницы. «Формально, по закону, врачи, возможно, и правы… А вот по-человечески…». Результаты проверки Никитин обещал опубликовать.
Комментарии22
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mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 23:08
Врачи-убийцы не могли помочь умирающему мужику, поскольку были заняты осознанием роста величия Отчизны?
Впрочем, в наше тревожно-предвоенное время не до помощи пациентам!
vasilevich58 08 апреля 2018 | 23:47
mikhail_spb_: Зато мы делаем ракеты!...
doc9_vikt 09 апреля 2018 | 00:03
«Формально, по закону, врачи, возможно, и правы… А вот по-человечески…
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Врач,который работает в больнице вовсе не обязан бегать по близлежащим улицам в поисках пациентов.А вот почему не вызвали Скорую?
alexey65 09 апреля 2018 | 00:16
doc9_vikt: Не обязан, разумеется.
И на улице оказать помощь случайному прохожему после работы не обязаны.
А на клятву Гипократа можно насрать.
doc9_vikt 09 апреля 2018 | 00:21
alexey65:После работы обязан,клятву Гиппократу врачи не дают.
igorkot____1 09 апреля 2018 | 00:17
vasilevich58: Я другой такой страны не знаю........ Этим врачам просто на всех н@срать. Помер Максик да и куй с ним. Им виде ли не позволено возле больнички оказывать помощь.
ebze 09 апреля 2018 | 00:26
mikhail_spb_: Не согласен с определением "врачи-убийцы". Несмотря на то, что мой ребёнок в младенчестве с довольно серьёзным заболеванием прошел через руки как казалось мне и моей жене "бессердечных" врачей, не считаю правильным винить их в каждом подобном случае. Всегда нужно понимать, что на одну "врачебную ошибку" приходится как минимум пять спасенных жизней (это сугубо мой личный подсчет).
Теперь прибавьте к этому среднюю зарплату медработника и условия на рабочем месте (состояние помещений, оборудование и.т.д). Как бы банально и пафосно не звучало, но именно нынешняя система нашей медицины является виновницей подобных ситуаций. Коррупция, пропитавшая всю власть от самых низов до верху и повальное разворовывание всего и вся приводит к деградации во в сех направлениях... и медицина не исключение.
asyrj 08 апреля 2018 | 23:11
А Путина не станут опрашивать, который позакрывал больницы?
natalia2108 08 апреля 2018 | 23:22
asyrj: А Путина не станут опрашивать, который позакрывал больницы?
А он ничего не знает.
Вот интересно, мне мои родители 1929 г.р. всегда говорили о репрессиях:" Мы ничего не знали, что делал Сталин." А сегодня может вполне получится, в один прекрасный день Путин скажет: " А я ничего не знал, что делалось там, внизу."
hysteria 08 апреля 2018 | 23:32
Когда бы был жив Гиппократ, то этому был бы не рад.
Мир стал жестокий.
Россия поддалась закону джунглей, хотя их отродясь никогда не было.
Нет духовного воспитания со стороны церкви молодежи.
Хотя эта прямая их обьязанность.
Но их интересует другие ценности.
Свечки по десятке, отпевание за 10000,
Венчание по тридцатке...
Бабло, бабло..бабло
sokal123 09 апреля 2018 | 00:16
natalia2108: Обычное путинское дело. Люди мусор и перхоть под путинскими жерновами.
zapadnay 08 апреля 2018 | 23:33
Блин, дожили! Человек умирает рядом с больницей, а врачей, как бы это не касается. Да что это такое вообще происходит со всеми нами?! Совсем все офуели?! Потеряли стыд, совесть, оскотинились...
vasilevich58 08 апреля 2018 | 23:50
zapadnay: Спасибо зомбоящику! Он у нас главный воспитатель!
Это на Западе всё за бабло, а мы особо духовные.
fashist_putin 08 апреля 2018 | 23:47
asyrj:
Для путинской па-Раши это нормально!
У больниц мрут, в торговых центрах детей жгут, а быдло яйца красит, хороводы водит и Путина-убийцу славит
golfinder 08 апреля 2018 | 23:21
Ему бы сказки писать...
Врачи ,которые для народа, вообще лечить не хотят. По поликлинике гоняют туда сюда пока сил хватит ходить- вынуждают к платникам обращаться. Мы же бл.ть миллионеры. Вкалываешь по 12-14 часов и денег даже на то чтоб с детьми в театр сходить не остаётся. Систему надо менять. Что за народ у нас - образование платное сделали, здравоохранение можно считать уже да, дороги платные,население вымирает, чужестранцы заселяются, а голосуем за них же.
gotoviy_emigrant 08 апреля 2018 | 23:21
пожарные которые оставляют детей в огне,врачи которым лень выйти за порог чтобы спасти жизнь пациента...
plantagenista 08 апреля 2018 | 23:31
gotoviy_emigrant: Может,и не лень,а не знают,что предпринять.Возможно,нужна инструкция,а клятвы Гиппократа в ряде случаев недостаточно.Случай ужасающий,врачи 60-х или младший медперсонал вмиг бы прибежали.Жуть.
zapadnay 08 апреля 2018 | 23:35
gotoviy_emigrant:
Тоже вспомнила про этих пожарных. Это вообще за гранью человеческого понимания.
nns33 08 апреля 2018 | 23:26
Разве это врачи? Звери. Пещерная медицина. // мужчину доставили в больницу из-за
проблем с сердцем, сделали электрокардиограмму и направили к другому специалисту. // ======= вот что они пишут? Привезли с приступом в б-цу, сделали ЭКГ и сказали : иди сам к какому-то другому ? А они имели на это право.? Человек перевозится на каталке или в кресле в сопровождении М\С или санитара к конкретному специалисту.После этого возвращается назад в приёмное отделение.
annacrimea 08 апреля 2018 | 23:29
Можно присвоить больнице имя доктора Йозефа Менгеле...
chomja 08 апреля 2018 | 23:58
Вспоминаю,когда был ещё ребёнком,мама повела меня в детскую поликлинику. На обратном пути она поскользнулась и упала. Встать не могла,поэтому послала меня обратно в поликлинику за помощью. Прибежали медики,вызвали скорую,которая определила вывих и отвезла нас домой. Не знаю про "инструкции",но все действовали по-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ.
brocer 09 апреля 2018 | 00:03
Можете врачей ругать как хотите, но они действительно не обязаны, и даже по человечески не должны бегать за всякими дибилами их спасать.