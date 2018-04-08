В Великом Новгороде проверяют обстоятельства смерти мужчины, который умер рядом с больницей, не дождавшись помощи врачей. Местные СМИ сообщали, что инцидент произошел еще 4 апреля, но губернатор Новгородской области Андрей Никитин у себя во «Вконтакте» называет 2-е. По его словам, мужчину доставили в больницу из-за проблем с сердцем, сделали электрокардиограмму и направили к другому специалисту. Однако пациент самостоятельно покинул здание клиники, якобы, незаметно для сотрудников и не подписав отказ от медицинской помощи. На улице больному стало плохо, и он упал в 100 метрах от больницы. Спустя два часа ему удалось сесть, в этом положении он и скончался. Все это время сотрудники больницы отказывались помочь мужчине, ожидая когда до места доберется скорая. Губернатор пишет, что врачи приемного покоя не имели права выйти и оказать помощь человеку, который находился за пределами больницы. «Формально, по закону, врачи, возможно, и правы… А вот по-человечески…». Результаты проверки Никитин обещал опубликовать.