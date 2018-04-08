В  понедельник Совбезе ООН проведет сразу два заседания

Одно из них созывается по инициативе России и посвящено угрозе международному миру. Вслед за ним состоится заседание, инициированное сразу девятью членами Собеза — о предполагаемой химической атаке в Сирийском городе Дума. В МИД России назвали сообщения о причастности к химатаке сирийских правительственных сил информационном вбросом. Минобороны России также отвергло применение сирийскими войсками химического

оружия.