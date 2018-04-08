В понедельник Совбезе ООН проведет сразу два заседания
Одно из них созывается по инициативе России и посвящено угрозе международному миру. Вслед за ним состоится заседание, инициированное сразу девятью членами Собеза — о предполагаемой химической атаке в Сирийском городе Дума. В МИД России назвали сообщения о причастности к химатаке сирийских правительственных сил информационном вбросом. Минобороны России также отвергло применение сирийскими войсками химического
оружия.
Комментарии53
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mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 23:04
Наверняка представитель нацлидера бубензя наложит вето.
А насчёт борьбы за мир во всём мире - это нынешняя чекистско-кэпээсэсовская элитка продолжает ленинско-сталинскую политику.
fraps 08 апреля 2018 | 23:05
mikhail_spb_:
Ну-ну...
Вообще-то Генштаб РФ официально предупредил
своих "коллег" чем закончится для тех кто попытается
еще раз пульнуть по Сирии.
Кому надо тот все понял,уверен очень хорошо поняли.
А кто не понял, ну... , желающие поиграть в русскую рулетку -
шаг вперед.
Во всяком случае на таком уровне НИКТО
и НИКОГДА еще слов на ветер не бросал.
А теперь давайте посмотрим какие смелые западные вояки.
etofeasko 08 апреля 2018 | 23:09
Зачем вообще заседать на основании фэйка?
Или опять покажут фейковый "белые каски", которые после "применения химоружия" спасают "пострадавших" в одних тапочках и шортах?
patrik05 08 апреля 2018 | 23:12
Вслед за ним состоится заседание, инициированное сразу девятью членами Собеза — о предполагаемой химической атаке в Сирийском городе Дума...
Как только инициатива разоблачения чудесного "воскресения" Скрипалей перешла к России, так сразу, как по-щучьему велению, объявилась эта химическая атака Путина и Асада на школы и больницы Думы? Вот как бывает, когда все (!) мировые СМИ захватывает одна проамериканская этническая преступная группировка.
fraps 08 апреля 2018 | 23:20
patrik05:
Ну.... что сказать .... о так называемых версиях англо-скунсов,
под общим названием "Highly likely",которые размножаются
со скоростью кроликов :)
Все эти так называемые "сценарии" примитивны как апельсин, а исполнение на уровне дворовой самодеятельности :)
Не тянут даже для дешевого занюханного сериала, но для придурковатого местного англоплебса вполне сойдет и уж тем более для откровенных эховских дебилоидов :)))
anticolorad 09 апреля 2018 | 00:04
fraps: В Великом Новгороде проверяют обстоятельства смерти мужчины, который умер рядом с больницей, не дождавшись помощи. "Великие", чо.
fraps 08 апреля 2018 | 23:14
etofeasko:
Видишь ли в чем дело...фейки, фейковые каски и т.д. и т.п.
это всего лишь политическое бла-бла-бла.
Звиздеть на эхе или в ОНН, брызгая слюной - это одно.
А точно знать, что получишь по башке так, что голова
отлетит мячиком - это совсем другое.
prade 08 апреля 2018 | 23:20
fraps: "А теперь давайте посмотрим какие смелые западные вояки"
Вроде "западные вояки" в Дайр аз-Заре неплохо себя показали. Думаете, что не могут повторить?
fraps 08 апреля 2018 | 23:25
Вот и увидим, чего ты так занервничал ?
Еще раз повторю : брызгать слюной - это одно.
А точно знать, что получишь по башке так, что голова
отлетит мячиком - это совсем другое.
А головы у западных вояк полетят и еще как полетят.
И они это прекрасно знают. Русских еще никому не удавалось запугать, запомни, сынок.
anticolorad 08 апреля 2018 | 23:56
fraps: так брызгают слюной-то как раз таки ваши "вояки".
honduras_on_kolima 08 апреля 2018 | 23:25
fraps: // А теперь давайте посмотрим какие смелые западные вояки. //
Дура4ок ватный, зачем смотреть, когда уже всё посмотрели?
Или ты не в курсе, чем завершился бой под Хашамом?
Западные вояки надрали репоедам задницу, не потеряв ни одного человека.
// Вообще-то Генштаб РФ официально предупредил
своих "коллег" чем закончится для тех кто попытается
еще раз пульнуть по Сирии. //
И что будет, клоун портяночный?
Что вы сделаете?
Вы даже пару самолётиков утопить не сможете - истребитель истребителей Отмирал Кузнецов встал на 10-летний ремонт.
Портянки, вы мало того, что тyпыe, так ещё и свистоболы.
fraps 08 апреля 2018 | 23:31
honduras_on_kolima: (( когда уже всё посмотрели )
Видимо я что-то пропустил :)))
hysteria 08 апреля 2018 | 23:38
fraps: Еще один диванный вояка нарисовался на Эхе.
Сколько де вас здеся развелось? Целый батальон могли бы сформировать из вас. И вперед на Гуту.
Мышь вам в помощь.
honduras_on_kolima 08 апреля 2018 | 23:46
fraps: // Видимо я что-то пропустил :))) //
Ага. Лишних два фунфырика, и это крепко повлияло.
Впрочем, можете попробовать портяночной вонью - это не запрещено, а действует на непривычного западного пипла просто убойно.
forfor 08 апреля 2018 | 23:31
fraps: А как же "кривизна земной поверхности"? )))
anatolr 08 апреля 2018 | 23:52
fraps: //Вообще-то Генштаб РФ официально предупредил
своих "коллег" чем закончится для тех кто попытается
еще раз пульнуть по Сирии.//
Ну ты, тролль, рашко-говняшковец (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата), а ну лизни напильник! :-)))
В Сирии приказываем мы. То есть те, которые мелко порубили "ихтамнетов" на шашлычки. А так как "ихтамдавновывели" точно такие же, как "ихтамнеты", то шансы грожать Мировому сообществу у Рашки-говняшки (#цитата) отсутствуют! :-)))
Анатолий - сосед Госдепа
kottigr1 08 апреля 2018 | 23:09
mikhail_spb_: Наверняка представитель нацлидера бубензя наложит вето.
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В принципе СБ ООН сам может "забанить" РФ раз и навсегда..
Давно пора выставить из Совбеза ООН "рудимент прошлого"...В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
Причем РФ даже пискнуть ничего не сможет. РФ - никогда не была правопреемницей СССР, а уж тем более Российской Империи от которой СССР отказался. СССР - был межгосударственным союзом, а не унитарной страной.
Что бы стать преемницей любого союза, нужно получить согласие на это со стороны ВСЕХ участников этого Союза(бывших Республик СССР). Долги СССР на себя РФ взяла В ОБМЕН на отказ от зарубежных активов со стороны бывших Республик СССР. Это не является преемственностью, а является лишь обменом взаимных обязательств.
РФ - вновьсозданное государство. Понятие РФ вообще было придумано ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было..
mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 23:16
kottigr1:
Думаю, что легенды про пьянство Ельцина были выдуманы проигравшими ему на тот момент высокопоставленными кэпээсэсовцами.
mystar 08 апреля 2018 | 23:20
kottigr1: Российской Федерации среди них НЕТ!
_________________________________________
Вот ну зачем врать то? Вы рассчитываете на ленивых дебилов которые Вам поверят?
"пять постоянных членов: Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты и Франция,
и десять непостоянных членов, избирающихся на двухгодичный срок:
Боливия (Многонациональное Государство) (2018)
Казахстан (2018)
Кот-д'Ивуар (2019)
Кувейт (2019)
Нидерланды (2018)
Перу (2019)
Польша (2019)
Швеция (2018)
Экваториальная Гвинея (2019)
Эфиопия (2018)"
http://www.un.org/ru/sc/members/
kottigr1 08 апреля 2018 | 23:22
mystar: Ну и где в твоей ссылке текст Устава ООН ?
mystar 08 апреля 2018 | 23:40
kottigr1: Это официальный сайт ООН где по русски перечислены члены СБ.
А устав не изменялся или не обновлялся. Китайская Народная Республика там обозначена как Китайская Республика. Значит Китая тоже нет в СБ?
kottigr1 08 апреля 2018 | 23:44
mystar: На официальном сайте ООН есть приписка около РФ - где сказано, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций было продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств.
Проблемы Китая пусть волнуют сам Китай, мне они не интересны..
antimalin 09 апреля 2018 | 00:02
kottigr1: Проблемы Китая пусть волнуют сам Китай, мне они не интересны
///////
Китай - постоянный член Совбеза ООН.
Без него никак, если уж ты взялся выбрасывать Россию из ООН.
kottigr1 09 апреля 2018 | 00:08
antimalin: Так ведь официально в СБ ООН ни КНР, ни РФ нет. Они лишь временно замещают там другие страны. Поэтому их оттуда даже выгонять не надо. Просто укажут на дверь самозванцам и всё...
polit_person 08 апреля 2018 | 23:47
kottigr1: Это твой устав рудимент. Пока ни одна страна не усомнилась в правомочности России в ООН, только ты живешь в собственном зазеркалье, где самая сильная армия Европы, президент миллиардер не ворует, вместо гражданской войны на вас напала Россия, не выходя их казарм, а герой Украины, за которого бились всем миром сидит в тюрьме, за то что хотел раду этого зазеркалья взорвать к чертям собачьим и пострелять из пулемета выживших.
kottigr1 08 апреля 2018 | 23:52
polit_person: Не убивайся так за всю ООН.. Твоя реальность.. Это то, что тебе твой Вошьдь разрешил бесплатно собирать валежник.. Большего ты не достоин.
awatar_001___ 08 апреля 2018 | 23:26
kottigr1:
Не мудри, мудёр. Россия в Совбезе ООН будет до тех пор, пока Совбез будет существовать.
Если России в Совбезе ООН не будет, то и Совбез можно будет распускать, за ненадобностью.
Статус России определяется не майданутыми, а тем, что Россия по-прежнему является Сверхдержавой из-за способности уговорить любого агрессора на планете и даже большую кучу агрессоров в лице НАТО.
Попытаться нейтрализовать Россию это всё равно что ехать на машине, а потом выкинуть двигатель, открутить колёса и попытаться ехать дальше.
Если выгнать из ООН Украину, то этого даже никто и не заметит.
fedor55 08 апреля 2018 | 23:31
awatar_001___: обезьяна с гранатой, не более. Статус сверхдержавы определяется экономикой страны, а не наличием атомной бомбы, её к слову даже КНДР смогли сделать.
kottigr1 08 апреля 2018 | 23:35
awatar_001___: Если России в Совбезе ООН не будет, то и Совбез можно будет распускать, за ненадобностью
-----------------------------------------------------------------------------
А это не Вам решать и даже не РФ-ии... Если захотят участники ООН, то вышвырнут РФ не только из СБ ООН, а и из самого ООН, как уже вышвырнули в свое время СССР из Лиги Наций(старое название ООН) за агрессию к соседним странам..
antimalin 08 апреля 2018 | 23:55
kottigr1: Если захотят участники ООН, то вышвырнут РФ не только из СБ ООН, а и из самого ООН, как уже вышвырнули в свое время СССР из Лиги Наций(старое название ООН) за агрессию к соседним странам
////////
Теоретически это возможно, если 2/3 государств-членов ООН за это проголосуют (нереально).
Но подобных прецедентов в истории ООН нет.
СССР из Лиги наций исключили в 1939.
Это ничего не решило и никаких конфликтов не урегулировало в мире.
Совсем наоборот.
Как раз в 1939 началась II мировая война.
А сама Лига наций практически в то же время (конец 30-х-начало 40-х) канула в лету.
kottigr1 09 апреля 2018 | 00:03
antimalin: В истории Лиги Наций тоже таких прецедентов как с СССР не было.. Всегда всё с чего-то начинается и ООН здесь не станет исключением.
Войны были всегда и даже сейчас они много где идут. ООН их то же не остановила..
antimalin 09 апреля 2018 | 00:08
kottigr1: Всегда всё с чего-то начинается и ООН здесь не станет исключением.
/////////
Прочите ООН судьбу Лиги наций, которая к началу 2 МВ уже ничего не решала и не определяла в мире?
kottigr1 09 апреля 2018 | 00:15
antimalin: А разве Лига наций могла запрещать войны !? ООН вот вроде тоже войнами не распоряжается..
anticolorad 08 апреля 2018 | 23:58
awatar_001___: еще 200 накати, и по новой!
megri 08 апреля 2018 | 23:29
kottigr1:
Сбрендил что ли совсем, сидя круглосуточно у монитора в Эхе - постишь одну и тоже херню под каждой новостью? РФ - самая большая по площади и самая мощная по ядерному оружию страна, кто же ее отпустит в "свободное неподконтрольное плавание"? США и Британия первыми будут против, не говоря уже о Китае, которое всегда может наложить свое вето! Эта тема уже закрыта раз и навсегда еще в начале 2000 годов! Забудь про свою мечту, Россия всегда будет иметь мировое значение!
holic 08 апреля 2018 | 23:35
megri: значим ли камушек, попавший во внутрь ботинка? Конечно и ровно до тех пор, пока его оттуда не выкинули...
kottigr1 08 апреля 2018 | 23:40
megri: РФ - самая большая по площади и самая мощная по ядерному оружию страна..
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Иногда, очень холодными зимами Антарктида становится гораздо больше площади РФ. РФ с её 1,5% экономикой от общемировой экономики не слишком далеко ушла от ледяного континента. Для уничтожения же мира вполне достаточно и КНДР, вот только никто не торопится ей на этом основании предоставлять кресло в СБ ООН.
honduras_on_kolima 08 апреля 2018 | 23:42
megri: Удило, ты вообще не дуплишь тему.
Лучше вышивай крестиком и дудли боярку - это у тебя получается явно лучше, нежели разборы юридических тонкостей.
Ещё раз, для особо одарённых: по Уставу ООН постоянный член СБ ООН - СССР.
Никакой РФ там нет и близко.
Изменения в Устав может заблокировать любой постоянный член СБ.
Место Совка временно занимает Роисся, и чтобы её оттуда турнуть, Устав менять не надо, и вето Дзюдохерии можешь свернуть в трубочку и задвинуть в место, которым думаешь.
Даже Совок в своё время за агрессию против Финляндии вытурили из Лиги Наций - аналога нынешней ООН.
Наконец, о самой большой по площади.
Удило, 2% мирового ВВП - вот показатель номер 1.
Так что быкуйте дальше и добыкуетесь.
fedor55 09 апреля 2018 | 00:00
megri: статус сверхдержавы определяет экономика, площадь давно не играет большой роли, есть страны гораздо меньше России по площади, но при этом гораздо богаче и влиятельнее, тем более большая часть российской площади находится в неблагоприятных климатических условиях и малопригодна для жизни. Про атомную бомбу уже выше писал, сделать её не проблема даже для стран-изгоев вроде КНДР, никто же не считает КНДР, и к примеру Пакистан, официально обладающий ЯО сверхдержавой.
anticolorad 09 апреля 2018 | 00:01
megri: да, вата, вы такие важные! В своем выдуманном мирке... Гитлер тоже так думал.
fashist_putin 08 апреля 2018 | 23:17
Ассад и Путин должны ответить перед Международным Трибуналом за массовые убийства людей
lincolnmkx 08 апреля 2018 | 23:05
Как вешняя вода бегут года,
И, выбросив в утиль язык Эзопа,
Я вам скажу: не будет никогда,
Универсальней термина, чем ЖOПА!
Пусть не нашлось ей места в словарях,
Она висит под поясницей гoрдо.
Все говорят о сердце, о мозгах...
Оставьте - жoпа самый главный орган
Терпения, усидчивости символ,
В ней - боль и радость, тайна бытия,
И, чтобы не надрали вашу сильно,
Лизать чужую учат не тая
Грамматики законам не подвластна-
(Не ею, а на ней, иль в ней сидим) -
Она, как Родина - настолько, брат, прекрасна,
Что выбиратьcя из нее мы не хотим!
Как верная жена - всегда с тобою,
Она совсем как русская душа-
Попробуйте сказать-ка нам иное -
Мы возразим - нет, наша хороша!
Дух приключений,что царит в Oтчизне,
Находит воплощенье в ней свое -
У русских жoпа - это образ жизни,
И делается все - через нее!
Всё жoпой чувствуем, всех в жoпу посылаем,
Все через жoпу делаем дела.
Как банный лист мы к жoпе прилипаем,
Пока нас жизнь за жoпу не взяла!
holic 08 апреля 2018 | 23:06
"Одно из них созывается по инициативе России и посвящено угрозе международному миру."
Это что, за Крым и Лугандон каяться будут?
wolzhanin 08 апреля 2018 | 23:16
Пункт первый: Свободу неграм Америки.
Пункт второй: Разное.
prade 08 апреля 2018 | 23:17
"Одно из них созывается по инициативе России и посвящено угрозе международному миру"
В Кремле переживают за друга Асада. Боятся, что США и Франция начнут действовать после химической атаки, устроенной Асадом. Хотя в действительности если уберут Асада угроза международному миру намного уменьшится.
anatolr 08 апреля 2018 | 23:21
//Одно из них созывается по инициативе России и посвящено угрозе международному миру.//
И шо, Рашка-говняшка (#цитата) будет каяться, становится на колени, просить прощенья?
Или снова будет орать выпучив глаза, - В ГЛАЗА СМОТРИ, Я СКАЗАЛ, В ГЛАЗА!
Анатолий - любопытный сосед Госдепа
a_111111 08 апреля 2018 | 23:27
А кто миру угрожает?
ugiazov 08 апреля 2018 | 23:30
С чего бы МИДу России за Асада глотку драть?
magna_tab 08 апреля 2018 | 23:32
По ввх и его сирийскому коллеге-диктатору и палачу собственного народа давно заждалась Гаага!
askol2016 08 апреля 2018 | 23:32
Не в ту Думу газ пустили...
estate_photo 08 апреля 2018 | 23:47
Во как, сразу два, но, с тем же успехом, можно было не созывать ни одного.
"Когда в товарищах согласия нет, на лад их дело не пойдёт"....
znajka 08 апреля 2018 | 23:52
Мне всегда казалось, что тема мира во всем мире это больше для конкурса красоты подходит, а в Совбезе надо бы что-то более предметное обсуждать.
gibs 09 апреля 2018 | 00:20
походу ЭТИ , решили в борьбе за мир , стереть в ядерную пыль весь шар земной.....