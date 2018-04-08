Генпрокурор РФ потребовал от Великобритании вернуть средства,выведенные нашими гражданами, скрывающимися от правосудия
Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию средства, выведенные нашими гражданами, скрывающимися от российского правосудия. По его словам, эта цифра превышает 500 миллиардов рублей.
Ранее британские СМИ сообщали, что финансовый комитет Палаты общин парламента Великобритании начал расследование экономических преступлений, в том числе отмывание денег. Программа получила название «Российская коррупция в Британии».
Комментарии16
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kir_pich_101 08 апреля 2018 | 22:08
Ролдугин затрясся...
ts 08 апреля 2018 | 22:16
kir_pich_101: Ближайшие 6 лет он будет спокоен, как лев.
benya_krik 08 апреля 2018 | 22:29
ts: лещенко?
aroswen 08 апреля 2018 | 22:08
что-то хилое какое-то требование. надо сразу Форт-Нокс требовать бгг
mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 22:08
А само чаячье семейство всё наворованное и награбленное бабло хранит в России?
eniro 08 апреля 2018 | 22:09
И таки могут, и вернуть, но не этим дармоедам.
sbk 08 апреля 2018 | 22:11
Предполагаю, что по британским "недозаконам" таковое едва ли возможно...
nixs 08 апреля 2018 | 22:12
они могут вернуть, но только в бюджет Соединенного Королевства.
trans 08 апреля 2018 | 22:13
Кстати, а как поживают прокуроры, которые были арестованы за крышевание игорного бизнеса?! Чайка отказался направлять это уголовное дело в суд и их всех выпустили, а дело прекратили. Они случайно не в Лондоне сейчас?
anticolorad 08 апреля 2018 | 22:14
этот боярки накатил?
ded64 08 апреля 2018 | 22:24
Визг как будто Великобритания сама УКРАЛА эти деньги....
sergei_tn 08 апреля 2018 | 22:24
Но ведь счета арестованы, а не с них изъяты деньги.
Впрочем для ген прокуратуры РФ ,это одно и то же :)
abuvgrobu 08 апреля 2018 | 22:28
С таким же успехом он может потребовать, чтобы, к примеру, зимой не шел снег, а весной бы - не таял....
goshan31 08 апреля 2018 | 22:29
500 млрд. рублей?!, это за первые три месяца этого года?
grishakras 08 апреля 2018 | 22:30
Генпрокурор потребовал у самого себя вернуть деньги своих сыночков из Швейцарии в Россию. И на этом успокоился.
viktorova 08 апреля 2018 | 22:32
Попрошайка достал уже.
С таким же успехом можно просить у горы Эверест вернуть 500 миллиардов рублей.