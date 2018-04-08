В понедельник вечером в Нью-Йорке соберется на экстренное заседание Совет Безопасности ООН
Как передает Reuters, в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Дума, созыва заседания потребовали сразу 9 из 15 членов Совбеза. Медики и работающие в Сирии мониторинговые группы говорят о 70-180 жертвах атаки, в которой обвиняют армию Башара Асада. Сегодня же президент США Дональд Трамп пригрозил, что Россия и Иран «заплатят высокую цену» за поддержку Асада и потребовал немедленно разблокировать район для медицинской помощи и верификации атаки. Российские МИД и Минобороны категорически отвергают обвинения в применении сирийскими правительственными войсками бомб с хлором.
Как заявил глава Центра по примирению враждующий сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко, информация о химатаке в Сирии – это провокация против России.
Запад пользуется фейковыми новостями о химических атаках, потому что тема «дела Скрипаля» себя исчерпывает. Об этом сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Американский сенатор Бен Кардин призвал признать Россию, Иран и Сирию к ответственности за химическую атаку в восточной Гуте. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS: «Это не первый случай применения химического оружия. Конгресс признал необходимым принять меры к России и Ирану. Режим президента Асада в Сирии не может существовать без поддержки этих двух стран. Соединенные Штаты и международное сообщество должны вмешаться в то, что они делают в Сирии. За применение химического оружия придется отвечать».
Между тем, в российском Минобороны утверждают, что боевые действия в сирийской Думе прекращены, в город прибыли автобусы для эвакуации боевиков. В российском центре по примирению враждующих сторон сообщили, что всего планируется вывод до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей. Для этого вновь открыт гуманитарный коридор.
Комментарии31
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ygar 08 апреля 2018 | 22:03
Так... Северную Корею США победили теперь,
для верности, решил победить в Сирии.
Далее в России, Китае, Иране..... :)
Не... ну типичные идиоты в штатах, такое
ощущение, что у них земля из под ног
ушла навсегда и они беспомощно барахтуются,
падают в ад :)
etofeasko 08 апреля 2018 | 22:04
Россия призвала собрать конгресс из знаменитых психиатров, чтобы наконец получить рекомендации от специалистов, как можно вылечить правительства США, Британии и Франции. и возможно ли это в принципе.
pyccokokc 08 апреля 2018 | 22:05
Закон сохранения говна отменить не сможет никто, так как это закон природы. А посему, вся погань, творимая сейчас Россией, ей же и ворОтится.
antimalin 08 апреля 2018 | 22:08
Россия созвала заседание Совбеза ООН
В понедельник, 9 апреля, по инициативе России пройдет заседание Совета Безопасности ООН по теме угрозы международному миру и безопасности, сообщили в российском постпредстве при Организации.
Совет Безопасности в понедельник проведет два заседания. Встреча, инициированная Россией, запланирована примерно на 15.00 (22.00 мск), а после нее Совбез перейдет к обсуждению ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».
В воскресенье девять стран, в том числе Франция, призвали созвать в экстренное заседание по якобы имевшей место химатаке в Восточной Гуте.
МИД России объяснял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.
Несмотря на недоказанность обвинений, на Западе выступают с резкими заявлениями в адрес сирийских властей, Ирана и России.
megri 08 апреля 2018 | 22:20
antimalin:
Давно пора заявлять своевременно, наконец!Надеюсь, что кроме этих тем о химических атаках подельников США, будет поставлен вопрос о выводе всех иностранных воинских формирований из Сирии, незаконно находящихся на ее суверенной территории!
kottigr1 08 апреля 2018 | 22:05
etofeasko: Давно пора выставить из Совбеза ООН "рудимент прошлого"...В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
etofeasko 08 апреля 2018 | 22:10
kottigr1:
и кому нужен этот ООН, если сша игнорируя его могла наносить удары по другим государствам?
оон себя изжил благодаря сша.
anticolorad 08 апреля 2018 | 22:12
etofeasko: вас уже на шишак посадят. вы всех достали.
etofeasko 08 апреля 2018 | 22:17
anticolorad:
здорово кастрюля, брысь с сайта агрессора Газпрома! А то в СБУ сдам.
boseal 08 апреля 2018 | 22:12
kottigr1: Друг мой, Вы не дальновидны. Выставив Россию из ООН, эти самые выставляльщики получат кучу блоков, которые им подчинятся не будут. USA & UK это невыгодно.
eniro 08 апреля 2018 | 22:18
kottigr1:- А что случилось с Россией? - Она утонула...
boseal 08 апреля 2018 | 22:21
eniro: Россия ходит, а вы плаваете)
eniro 08 апреля 2018 | 22:27
boseal: Доктор, я ходить буду? - Только под себя. - А плавать? - Если будете много ходить.
antimalin 08 апреля 2018 | 22:28
kottigr1: Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
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Не несите пургу.
При вхождении России в Совбез ООН вместо СССР в 1992 году ни одна страна-член ООН не возразила против этого.
А теперь вдруг станут возражать?
Бред.
kottigr1 08 апреля 2018 | 22:33
antimalin: При вхождении России в Совбез ООН вместо СССР в 1992 году ни одна страна-член ООН не возразила против этого.
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А с чего должны были возражать страны-члены ООН если по согласию бывших Республик СССР их союз был переименован в СНГ и они дали право РФ временно представлять в ООН интересы СНГ, пока каждая из бывших Республик СССР не получит самостоятельное членство в ООН ?
Теперь, когда все бывшие Республики СССР имеют самостоятельные представительства в ООН, а СНГ фактически "дышит на ладан" представительство РФ в СБ ООН так же фактически заканчивается...
doorin 08 апреля 2018 | 22:05
Официальный представитель спецслужбы MI 6
Тим Маквиель сделал официальное заявление:
" Всё что связано с делом Скрипалей, Березовского,
Литвиненко и др. полностью засекречены, в том
числе все результаты проводимые экспертами, т.к. эти
преступление русских чудовищны по своей сути и опасности.
Поэтому все заткнитесь и отойдите в сторону !
Вокруг нашей лаборатории в Porton Down, где
мы разрабатываем новые образцы химоружия,
возведем шести метровый забор, чтобы
любопытствующие не совали туда свои носы.
А всё,что сочтут нужным, вам сообщат Тереза
Мэй и Борис Джонсон. Им можно верить как самой
Королеве Елизавете и MI 6 ".
\ Daily Telegraph \
sbk 08 апреля 2018 | 22:04
ygar: Осталось только выяснить, где светоч разума...
testmeter 08 апреля 2018 | 22:09
ygar: Честно говоря, прочитав твое высокоинтеллектуальное описание того, как США "барахтуются", возникает немного другое ощущение
kir_pich_101 08 апреля 2018 | 22:03
И опять будут натягивать скрепоносную на корягу любви...
Неужели вошьдю нравится такая любовь?
mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 22:06
Что-то подсказывает, что мировое сообщество за применение химоружия врубит какие-нибудь суровые антироссийские санкции.
За бомбы с хлором заплатят российские пенсионеры, школьники и медработники.
antimalin 08 апреля 2018 | 22:21
mikhail_spb_: Для начала нужно выяснить, были ли на самом деле эти "бочки с хлором" сброшены на Гуту, и были ли они вообще там, а потом уже расследовать, кто это сделал.
Голословные обвинения не прокатят.
scullll 08 апреля 2018 | 22:06
На этот раз чем махать будут? Пробиркой, девочкой Баной или твиттами придурка-шаурмиста из Лондона?)
boseal 08 апреля 2018 | 22:09
scullll: А знаете почему в понедельник шулера соберутся? Для того чтобы отметить дело под сирийской Думой.
honduras_on_kolima 08 апреля 2018 | 22:23
scullll: // На этот раз чем махать будут? //
Удило, ты переживай не за то, чем, а то, кого.
И махать будут вас, портянки заскорузлые.
Даю прогноз на результат голосования в СБ ООН.
За прозападную резолюцию будет 12, воздержится двое, против одна Путирашка.
Рискнёшь на прогноз, удило, или зассышь?
boseal 08 апреля 2018 | 22:31
honduras_on_kolima: Друг мой, ну кому важно количество холопов, когда паны бьются? Если Вам важно так подайте жалобу в общество защиты животных - там говорят вашу скачущую братию давно за приматов принимают.
boseal 08 апреля 2018 | 22:18
"Шо...опять?" Да на кой Вам, господа, сие расследование,если Вы уже назначили виновных?
mikr 08 апреля 2018 | 22:18
Если бы Штаты отважились нанести удар по Асаду, то они бы это сделали без всякого Совбеза. А сейчас, судя по всему, американцы испугались ответного удара России, но хотят сделать вид, что якобы подчинились мировому сообществу. Ведь понятно, что ни Москва ни Пекин не дадут добро на американскую атаку.
abuvgrobu 08 апреля 2018 | 22:19
Не получилась затея у США с Англией связать Сирию, Россию, химическое оружие и Скрипалей.... но "партию" они продолжают разыгрывать.....
aleks12 08 апреля 2018 | 22:23
от друга Эрдогана
Турция решительно осуждает химическую атаку в сирийском городе Думе (провинция Восточная Гута), говорится в заявлении турецкого министерства иностранных дел (МИД).
Есть сильное подозрение, что за нападением стоит сирийский режим, история использования химоружия которым известна международному сообществу, отметили в ведомстве.
"Мы ожидаем, что международное сообщество отреагирует на атаку, и международные организации, особенно Организация по запрещению химического оружия, начнут расследовать этот случай незамедлительно", – заявили в министерстве.
В МИД Турции призвали стороны, имеющие влияние на сирийский режим, предпринять необходимые шаги для обеспечения немедленного прекращения таких атак.
tararabumbia 08 апреля 2018 | 22:28
Я поверю в химатаку, только если пробирками потрясут. Я же лох-либераст!
antipatrick46 08 апреля 2018 | 22:33
На отмазку брошено беспрецедентное количество троллей фабричных - значит рыло в пуху!