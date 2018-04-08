В понедельник вечером в Нью-Йорке соберется на  экстренное заседание Совет Безопасности ООН

Как передает Reuters, в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Дума, созыва заседания потребовали сразу 9 из 15 членов Совбеза. Медики и работающие в Сирии мониторинговые группы говорят о 70-180 жертвах атаки, в которой обвиняют армию Башара Асада. Сегодня же президент США Дональд Трамп пригрозил, что Россия и Иран «заплатят высокую цену» за поддержку Асада и потребовал немедленно разблокировать район для медицинской помощи и верификации атаки. Российские МИД и Минобороны категорически отвергают обвинения в применении сирийскими правительственными войсками бомб с хлором.

Как заявил глава Центра по примирению враждующий сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко, информация о химатаке в Сирии – это провокация против России.

Запад пользуется фейковыми новостями о химических атаках, потому что тема «дела Скрипаля» себя исчерпывает. Об этом сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Американский сенатор Бен Кардин призвал признать Россию, Иран и Сирию к ответственности за химическую атаку в восточной Гуте. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS: «Это не первый случай применения химического оружия. Конгресс признал необходимым принять меры к России и Ирану. Режим президента Асада в Сирии не может существовать без поддержки этих двух стран. Соединенные Штаты и международное сообщество должны вмешаться в то, что они делают в Сирии. За применение химического оружия придется отвечать».

Между тем, в российском Минобороны утверждают, что боевые действия в сирийской Думе прекращены, в город прибыли автобусы для эвакуации боевиков. В российском центре по примирению враждующих сторон сообщили, что всего планируется вывод до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей. Для этого вновь открыт гуманитарный коридор.