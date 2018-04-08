Z Архив новостей новости
5 31 6 2762
22:00, 08 апреля 2018

В понедельник вечером в Нью-Йорке соберется на  экстренное заседание Совет Безопасности ООН

Как передает Reuters, в связи с сообщениями о  химатаке в сирийском городе Дума, созыва заседания потребовали сразу 9 из 15 членов Совбеза. Медики и работающие в Сирии мониторинговые группы говорят о 70-180 жертвах атаки, в которой обвиняют армию Башара Асада. Сегодня же  президент США Дональд Трамп пригрозил, что Россия и Иран «заплатят высокую цену» за поддержку Асада и  потребовал немедленно разблокировать район для медицинской помощи и верификации атаки. Российские МИД и Минобороны категорически отвергают обвинения в  применении сирийскими правительственными войсками бомб с хлором.

Как заявил глава Центра по примирению враждующий сторон, генерал-майор Юрий Евтушенко, информация о химатаке в Сирии – это провокация против России.

Запад пользуется фейковыми новостями о химических атаках, потому что тема «дела Скрипаля» себя исчерпывает. Об этом сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Американский сенатор Бен Кардин призвал признать Россию, Иран и Сирию к ответственности за химическую атаку в восточной Гуте. Об этом он сказал в интервью телеканалу CBS: «Это не первый случай применения химического оружия. Конгресс признал необходимым принять меры к России и Ирану. Режим президента Асада в Сирии не может существовать без поддержки этих двух стран. Соединенные Штаты и международное сообщество должны вмешаться в то, что они делают в Сирии. За применение химического оружия придется отвечать».

Между тем, в российском Минобороны утверждают, что боевые действия в сирийской Думе прекращены, в  город прибыли автобусы для эвакуации боевиков. В российском центре по  примирению враждующих сторон сообщили, что всего планируется вывод до  восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей. Для этого вновь открыт гуманитарный коридор.

Комментарии

31

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ygar 08 апреля 2018 | 22:03

Так... Северную Корею США победили теперь,
для верности, решил победить в Сирии.
Далее в России, Китае, Иране..... :)

Не... ну типичные идиоты в штатах, такое
ощущение, что у них земля из под ног
ушла навсегда и они беспомощно барахтуются,
падают в ад :)

etofeasko 08 апреля 2018 | 22:04

Россия призвала собрать конгресс из знаменитых психиатров, чтобы наконец получить рекомендации от специалистов, как можно вылечить правительства США, Британии и Франции. и возможно ли это в принципе.

pyccokokc 08 апреля 2018 | 22:05

Закон сохранения говна отменить не сможет никто, так как это закон природы. А посему, вся погань, творимая сейчас Россией, ей же и ворОтится.

antimalin 08 апреля 2018 | 22:08

Россия созвала заседание Совбеза ООН

В понедельник, 9 апреля, по инициативе России пройдет заседание Совета Безопасности ООН по теме угрозы международному миру и безопасности, сообщили в российском постпредстве при Организации.

Совет Безопасности в понедельник проведет два заседания. Встреча, инициированная Россией, запланирована примерно на 15.00 (22.00 мск), а после нее Совбез перейдет к обсуждению ситуации в Сирии, передает РИА «Новости».

В воскресенье девять стран, в том числе Франция, призвали созвать в экстренное заседание по якобы имевшей место химатаке в Восточной Гуте.
МИД России объяснял, что информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне.
Несмотря на недоказанность обвинений, на Западе выступают с резкими заявлениями в адрес сирийских властей, Ирана и России.

megri 08 апреля 2018 | 22:20

antimalin:
Давно пора заявлять своевременно, наконец!Надеюсь, что кроме этих тем о химических атаках подельников США, будет поставлен вопрос о выводе всех иностранных воинских формирований из Сирии, незаконно находящихся на ее суверенной территории!

kottigr1 08 апреля 2018 | 22:05

etofeasko: Давно пора выставить из Совбеза ООН "рудимент прошлого"...В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.

etofeasko 08 апреля 2018 | 22:10

kottigr1:
и кому нужен этот ООН, если сша игнорируя его могла наносить удары по другим государствам?
оон себя изжил благодаря сша.

anticolorad 08 апреля 2018 | 22:12

etofeasko: вас уже на шишак посадят. вы всех достали.

etofeasko 08 апреля 2018 | 22:17

anticolorad:
здорово кастрюля, брысь с сайта агрессора Газпрома! А то в СБУ сдам.

boseal 08 апреля 2018 | 22:12

kottigr1: Друг мой, Вы не дальновидны. Выставив Россию из ООН, эти самые выставляльщики получат кучу блоков, которые им подчинятся не будут. USA & UK это невыгодно.

eniro 08 апреля 2018 | 22:18

kottigr1:- А что случилось с Россией? - Она утонула...

boseal 08 апреля 2018 | 22:21

eniro: Россия ходит, а вы плаваете)

eniro 08 апреля 2018 | 22:27

boseal: Доктор, я ходить буду? - Только под себя. - А плавать? - Если будете много ходить.

antimalin 08 апреля 2018 | 22:28

kottigr1: Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
////////

Не несите пургу.
При вхождении России в Совбез ООН вместо СССР в 1992 году ни одна страна-член ООН не возразила против этого.
А теперь вдруг станут возражать?
Бред.

kottigr1 08 апреля 2018 | 22:33

antimalin: При вхождении России в Совбез ООН вместо СССР в 1992 году ни одна страна-член ООН не возразила против этого.
------------------------------------------------------------------------
А с чего должны были возражать страны-члены ООН если по согласию бывших Республик СССР их союз был переименован в СНГ и они дали право РФ временно представлять в ООН интересы СНГ, пока каждая из бывших Республик СССР не получит самостоятельное членство в ООН ?
Теперь, когда все бывшие Республики СССР имеют самостоятельные представительства в ООН, а СНГ фактически "дышит на ладан" представительство РФ в СБ ООН так же фактически заканчивается...

doorin 08 апреля 2018 | 22:05

Официальный представитель спецслужбы MI 6
Тим Маквиель сделал официальное заявление:

" Всё что связано с делом Скрипалей, Березовского,
Литвиненко и др. полностью засекречены, в том
числе все результаты проводимые экспертами, т.к. эти
преступление русских чудовищны по своей сути и опасности.

Поэтому все заткнитесь и отойдите в сторону !

Вокруг нашей лаборатории в Porton Down, где
мы разрабатываем новые образцы химоружия,
возведем шести метровый забор, чтобы
любопытствующие не совали туда свои носы.

А всё,что сочтут нужным, вам сообщат Тереза
Мэй и Борис Джонсон. Им можно верить как самой
Королеве Елизавете и MI 6 ".

\ Daily Telegraph \

sbk 08 апреля 2018 | 22:04

ygar: Осталось только выяснить, где светоч разума...

testmeter 08 апреля 2018 | 22:09

ygar: Честно говоря, прочитав твое высокоинтеллектуальное описание того, как США "барахтуются", возникает немного другое ощущение

kir_pich_101 08 апреля 2018 | 22:03

И опять будут натягивать скрепоносную на корягу любви...
Неужели вошьдю нравится такая любовь?

mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 22:06


Что-то подсказывает, что мировое сообщество за применение химоружия врубит какие-нибудь суровые антироссийские санкции.
За бомбы с хлором заплатят российские пенсионеры, школьники и медработники.

antimalin 08 апреля 2018 | 22:21

mikhail_spb_: Для начала нужно выяснить, были ли на самом деле эти "бочки с хлором" сброшены на Гуту, и были ли они вообще там, а потом уже расследовать, кто это сделал.
Голословные обвинения не прокатят.

scullll 08 апреля 2018 | 22:06

На этот раз чем махать будут? Пробиркой, девочкой Баной или твиттами придурка-шаурмиста из Лондона?)

boseal 08 апреля 2018 | 22:09

scullll: А знаете почему в понедельник шулера соберутся? Для того чтобы отметить дело под сирийской Думой.

honduras_on_kolima 08 апреля 2018 | 22:23

scullll: // На этот раз чем махать будут? //
Удило, ты переживай не за то, чем, а то, кого.
И махать будут вас, портянки заскорузлые.
Даю прогноз на результат голосования в СБ ООН.
За прозападную резолюцию будет 12, воздержится двое, против одна Путирашка.
Рискнёшь на прогноз, удило, или зассышь?

boseal 08 апреля 2018 | 22:31

honduras_on_kolima: Друг мой, ну кому важно количество холопов, когда паны бьются? Если Вам важно так подайте жалобу в общество защиты животных - там говорят вашу скачущую братию давно за приматов принимают.

boseal 08 апреля 2018 | 22:18

"Шо...опять?" Да на кой Вам, господа, сие расследование,если Вы уже назначили виновных?

mikr 08 апреля 2018 | 22:18

Если бы Штаты отважились нанести удар по Асаду, то они бы это сделали без всякого Совбеза. А сейчас, судя по всему, американцы испугались ответного удара России, но хотят сделать вид, что якобы подчинились мировому сообществу. Ведь понятно, что ни Москва ни Пекин не дадут добро на американскую атаку.

abuvgrobu 08 апреля 2018 | 22:19

Не получилась затея у США с Англией связать Сирию, Россию, химическое оружие и Скрипалей.... но "партию" они продолжают разыгрывать.....

aleks12 08 апреля 2018 | 22:23

от друга Эрдогана

Турция решительно осуждает химическую атаку в сирийском городе Думе (провинция Восточная Гута), говорится в заявлении турецкого министерства иностранных дел (МИД).
Есть сильное подозрение, что за нападением стоит сирийский режим, история использования химоружия которым известна международному сообществу, отметили в ведомстве.
"Мы ожидаем, что международное сообщество отреагирует на атаку, и международные организации, особенно Организация по запрещению химического оружия, начнут расследовать этот случай незамедлительно", – заявили в министерстве.
В МИД Турции призвали стороны, имеющие влияние на сирийский режим, предпринять необходимые шаги для обеспечения немедленного прекращения таких атак.

tararabumbia 08 апреля 2018 | 22:28

Я поверю в химатаку, только если пробирками потрясут. Я же лох-либераст!

antipatrick46 08 апреля 2018 | 22:33

На отмазку брошено беспрецедентное количество троллей фабричных - значит рыло в пуху!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 431 6 5472 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 438 6 7313 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 387 6 7699 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 7444 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 289 6 26222 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Новости

Юрий Чайка призвал Лондон вернуть в Россию 500 миллиардов рублей По его словам, эти деньги в Великобританию вывели граждане России, осужденные на родине по экономическим статьям…

5 90 6 8212
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16987 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 309 6 29719 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Новости

Врачи и волонтеры в Сирии сообщили о 70 жертвах возможной химической атаки Погибших может быть гораздо больше, но медики не могли добраться до тел из-за наступления темноты и обстрелов…

5 52 6 5369
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14169 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Новости

Племянница Сергея Скрипаля готова дать показания британской полиции Виктория Скрипаль хочет пойти в Скотленд-ярд и разъяснить, если Лондон что-то будет интересовать…

5 78 6 8065
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 101 6 10889 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Обращение Виктории Скрипаль к Терезе Мэй «Сейчас во всем мире говорят о беспрецедентном политическом скандале. Но в эпицентре этого скандала — живые люди. Это наша семья, которой сейчас очень нужно быть вместе»...

5 272 6 30466 13:17
Kскандалы, шпионаж, великобритания, рф, общество, события
Новости

Прокуратура РФ собирается обнародовать сведения о том, как Березовский 15 лет назад получил убежище в Великобритании Глава ведомства Юрий Чайка сказал, что это станет ответом на так называемое «дело Скрипаля» в соединенном королевстве…

5 53 6 6017
Новости

Дональд Трамп возложил ответственность на Россию и Иран за поддержку сирийского президента Башара Асада У себя в Твиттере американский президент пишет, что регион, откуда пришли сообщения о предполагаемой химической атаке, заблокирован сирийской армией…

5 50 6 5785
Новости

В понедельник вечером в Нью-Йорке соберется на  экстренное заседание Совет Безопасности ООН В связи с сообщениями о  химатаке в сирийском городе Дума, созыва заседания потребовали сразу девять из 15 членов Совбеза…

5 90 6 10594

Популярное за неделю

Новости

Экипаж сейнера «Норд» не выпустили украинские пограничники из-за проблем с документами Как пояснила пресс-служба пограничного ведомства, эти люди предъявили вместо паспорта свидетельства на возвращение в Россию…

5 58 6 19771
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 115 6 174904 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 59 6 14668 06.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 591 6 383665 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Видеоблог Ганапольского

+ О Скрипалях и родственнице О Скрипалях и родственнице «МИД поставил перед Лондоном вопрос о судьбе домашних животных. Вы шутите? Сегодня не 1 апреля»...

5 79 6 121464 04.04
Kобщество, видео, мид, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6870909
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3395526

Сегодня в эфире