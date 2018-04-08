Адвокат опровергла слова Бастрыкина об участии сына Дерипаски в антикоррупционной акции 26 марта

Ни один из молодых людей, которые забирались на фонарный столб на Пушкинской площади во время митинга 26 марта 2017 года, не является сыном бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом «МБХ медиа» сообщила адвокат одного из подростков Анастасия Саморукова.

«Это полное вранье — я знаю всех трех этих мальчиков лично. Один из них — мой подзащитный. Ни к Дерипаске, ни к иным олигархам, включая покойного Березовского, эти мальчики и близко отношения не имеют. Один из мальчиков — сын бывшего депутата Думы от ЛДПР, остальные из простых семей», — сообщила она.

Троих подростков задержали 26 марта 2017 года, на них составили протоколы о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Затем их снова задержали в апреле 2017 года, когда они давали интервью немецкому телеканалу ZDF о своем первом задержании. На этот раз протоколы составили о нарушении порядка проведения мероприятия, создавшем помехи для транспорта или инфраструктуры.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на лекции для студентов СПбГУ заявил, что во время антикоррупционной акции 26 марта в Москве одним из молодых людей, забравшихся на фонарный столб около памятника Пушкину, был сын бизнесмена Олега Дерипаски.

«Знаете, кто это был? Олигарх. Сейчас в скандале, опять Навальный его поймал, с какой-то женщиной отдыхал. Дерипаска! Это был сын Дерипаски, он кричал «Долой коррупцию!», — сообщил Бастрыкин.