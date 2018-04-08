Адвокат опровергла слова Бастрыкина об участии сына Дерипаски в антикоррупционной акции 26 марта
Ни один из молодых людей, которые забирались на фонарный столб на Пушкинской площади во время митинга 26 марта 2017 года, не является сыном бизнесмена Олега Дерипаски. Об этом «МБХ медиа» сообщила адвокат одного из подростков Анастасия Саморукова.
«Это полное вранье — я знаю всех трех этих мальчиков лично. Один из них — мой подзащитный. Ни к Дерипаске, ни к иным олигархам, включая покойного Березовского, эти мальчики и близко отношения не имеют. Один из мальчиков — сын бывшего депутата Думы от ЛДПР, остальные из простых семей», — сообщила она.
Троих подростков задержали 26 марта 2017 года, на них составили протоколы о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Затем их снова задержали в апреле 2017 года, когда они давали интервью немецкому телеканалу ZDF о своем первом задержании. На этот раз протоколы составили о нарушении порядка проведения мероприятия, создавшем помехи для транспорта или инфраструктуры.
Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин на лекции для студентов СПбГУ заявил, что во время антикоррупционной акции 26 марта в Москве одним из молодых людей, забравшихся на фонарный столб около памятника Пушкину, был сын бизнесмена Олега Дерипаски.
«Знаете, кто это был? Олигарх. Сейчас в скандале, опять Навальный его поймал, с какой-то женщиной отдыхал. Дерипаска! Это был сын Дерипаски, он кричал «Долой коррупцию!», — сообщил Бастрыкин.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
ansh 08 апреля 2018 | 21:14
Пана деменция накрыла недавно, или он такой по жизни?
abuvgrobu 08 апреля 2018 | 21:19
Дерипаске "звоночек".. Рыбку, дескать, не ту жарил..
jetsam 08 апреля 2018 | 21:19
---
Что-то с памятью моей стало,
Все, что было не со мной - помню.
---
ura_123 08 апреля 2018 | 21:20
Бастрычечко))))
sbk 08 апреля 2018 | 21:20
А слабО дерипаскинскому сыну иск на клевету состряпать?
clandestino 08 апреля 2018 | 21:22
Сын Дерипаски кричал: "Долой Коррупцию"? Кто в это поверит? И опровергать не надо было
ivfn 08 апреля 2018 | 21:40
clandestino:
По данным Forbes, у Олега Дерипаски есть сын 2001 года рождения. Вместе с младшей сестрой, по данным журнала, он обладает состоянием 2,55 млрд долларов.
stas_russkiy 08 апреля 2018 | 21:23
После предыдущей активности, бастрыку в дурку на три месяца упекли и мигалку отобрали... Что будет на этот раз?
ura_123 08 апреля 2018 | 21:25
ДериБаско на яхте с кем отдыхал кроме Рыбки? С кем то из кремлёвских...
Видать щёлкнут байстрючонка по носу,что бы не зарывался)))
clandestino 08 апреля 2018 | 21:27
"Остальные из простых семей." Сказала бы как есть : "детишки подлого происхождения". Ну, в смысле, не отпрыски бывшего депутата лдпр.
xxxapek 08 апреля 2018 | 21:37
Один из мальчиков — сын бывшего депутата Думы от ЛДПР,
остальные из простых семей»
_________________________________________________________
Ох уж мне это российское чинопочитание, приправленное снобизмом! Семья депутата от ЛДПР какая-то особенно сложная, что ли?
vladimirgornitsky 08 апреля 2018 | 21:57
Если слова Бастрыкина процитированы верно, то, как мне представляется следственный комитет России возглавляет идиот.
Причем независимо от того, чей сын залезал на столб.
ilja13 08 апреля 2018 | 22:05
Адвокатша выдала явно перл. Можно подумать, что на Пушкинской площади ЕДИНСТВЕННЫЙ столб, на который залезли подзащитные данной адвокатши и именно среди них не было именно того сына долларового миллиардера. И именно это она поведала миру. Что с логическим мышлением?
grossalexis_032018 08 апреля 2018 | 22:16
ilja13: Не Дерибаскино это дело по столбам лазить, как мартовский котяра !!! На Пушке дествительно один столб и лезли на него все трое, и на ментов падали обнявшись, прям пикировали с криком -Поберегись !!! Суки коррупционеры !!!
oleg_andreevich 08 апреля 2018 | 22:07
Ну, правильно, если бы мальчик кричал "Да здравствует коррупция!" - никаких претензий бы не было.