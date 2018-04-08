В Венгрии завершилось голосование на выборах в Государственное собрание
Подсчет бюллетеней начнется в ближайшее время. Первые предварительные результаты начнут поступать когда в Москве будет 21 час. По данным национального избиркома, явка избирателей превзошла показатели парламентских выборов 2010 и 2014 годов и превысила 68 проц.
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