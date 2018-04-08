СК начал проверку видео, на котором медсестра избивает ребенка в больнице Новосибирска
Следственный комитет Новосибирской области начал проверку появившегося в соцсетях видеоролика, на котором медсестра бьет ребенка во время медицинской процедуры в одной из больниц Новосибирска. Об сообщается на официальном телегам-канале СК по Новосибирской области.
«Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки распространяемых в средствах массовой информации сведений о жестоком обращении медицинского работника с малышами-"отказниками» в одной из больниц города Новосибирска" — говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, бросает младенца на стол. На видео слышно, как из палаты доносится плач детей, передает ТАСС.
Комментарии27
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ansata 08 апреля 2018 | 21:07
Я сильно сомневаюсь, что из нас когда-то получится что-то толковое((
kryymsdyk 08 апреля 2018 | 21:08
ansata: Если бы не она, это сделали бы солдаты НАТО
gordy 08 апреля 2018 | 21:11
"СК начал проверку видео, на котором медсестра избивает ребенка в больнице Новосибирска"
Вот зверюга?
hunterhead 08 апреля 2018 | 22:07
gordy: "Вот зверюга?"
Она не виновата. Соловьева насмотрелась...
igorrrpadlowitchs 08 апреля 2018 | 21:10
ansata: народ богоносец во всей красе!!
nns33 08 апреля 2018 | 21:23
ansata: Я сильно сомневаюсь, что из нас когда-то получится что-то толковое(( ===== не сомневайтесь,ещё как получится. Очень много умных и талантливых мед. работников,которые любят свою профессию,любят людей и детей. В такое время живём. Какое руководство, таковы и исполнители. Только контроль и ответственные люди.Многих надо выгнать,но останутся добросовестные. Нужна встряска системе здравоохранения.
mavreh 08 апреля 2018 | 21:28
ansata: ну и сомневайсья дальчше.
Кого волнуют твои сексуальные фонтазеи???
freedom55 08 апреля 2018 | 21:44
mavreh: У портянок одна сексуальная фантазия отдаться путину.
aroswen 08 апреля 2018 | 21:56
freedom55:
за доширак
anticolorad 08 апреля 2018 | 22:17
mavreh: портянка, а у вас языковая грамота совсем не в почете?
hunterhead 08 апреля 2018 | 22:03
ansata: "Я сильно сомневаюсь, что из нас когда-то получится что-то толковое(("
Получится, но пока у вас во власти, надеюсь, последний крупный фашист рода человеческого. И мы все вместе должны победить и его и его картонную империю. Как-то так. ;-)
kir_pich_101 08 апреля 2018 | 21:10
Печально...
Тем, кому доверяешь самое дорогое...
nns33 08 апреля 2018 | 21:12
Выгонять с "волчьим билетом" из профессии. Доверить можно только метлу. Кроме того,что м/сестра садистка,это говорит и об организации работы отделения. Вина лежит и на гл. враче,на зав. отделением и старшей м/сестре. Всех необходимо заменить.
ansata 08 апреля 2018 | 21:17
nns33: "Всех необходимо заменить."
++++++++++++++++++++++++++++
На кого? На марсиан?
stas_russkiy 08 апреля 2018 | 21:28
ansata: "...На кого?..."
В регионах медучреждения укомплектованы персоналом едва на треть и эта "треть" постоянно уменьшается.
А таких "медицинских сестёр" надо не выгонять, а в лагерь, лет на пятнадцать...
ansata 08 апреля 2018 | 21:32
stas_russkiy: Соглашусь. Но кто будет там работать? Кто?
stas_russkiy 08 апреля 2018 | 21:42
ansata: "...Но кто будет там работать? Кто?"
Об этом пусть бОшки у озёрных болят. Они со своим фюрером устроили в стране эту ситуацию. А то стадо, которое их поддерживает может спокойно обойтись и без медицины, и без образования, и без правосудия, им главное зомбоящик не отключать и они будут счастливы, пока не подохнут.
kir_pich_101 08 апреля 2018 | 21:19
nns33: Отсутствие перспектив в жизни, низкая зарплата, нищенское существование, ипотека, кредиты, растущие ЖКХ, растущие налоги, некуда отдать ребёнка учиться музыке, тошная жрачка в магазинах, унылая жизнь, раисся вперде, то же детям...
nns33 08 апреля 2018 | 21:33
kir_pich_101: Отсутствие перспектив в жизни, низкая зарплата, нищенское существование, ипотека, кредиты, растущие ЖКХ, ======== этим невозможно оправдать садистку м/сестру. ДАМ же сказал таким : идите в бизнес. В медицине не должно быть случайных людей. Не знаю,чем можно оправдать поступок м/с,которая бьёт больного ребёнка.Нет этому оправдания.
snips 08 апреля 2018 | 21:21
nns33: нашел чем напугать медсестру ))) у нее зп такое что она врятли почувствует разницу ее доход от обслуживания частноготсектора после работы так же было при союзе - зп 80р а укол поставить после работы червончик бабку соседа глянуть проверить давление - трешка
nns33 08 апреля 2018 | 21:40
snips: нашел чем напугать медсестру ) ====== а её не надо пугать. Такой садистке можно и 100 тыс платить,но это не превратит её в человека.
kir_pich_101 08 апреля 2018 | 21:45
nns33: Это не заболевание конкретной медсестры, это заболевания всего общества.
nns33 08 апреля 2018 | 22:08
kir_pich_101: , это заболевания всего общества. ===== я бы сказала,что системы здравоохранения. Посмотрите,сколько в стране министерств,райздравов,горздравов.....--- абсолютно ненужнве ведомства,занимающиеся написанием отчётов и перекладыванием бумажек. Они выбирают значительную часть денег из бюджета. Но не утруждают себя такой функцией,как контроль за работой больниц и поликлиник. Поверьте,я знаю,о чём говорю. Проблема создана искусственно. В её основе бездарность и пофигизм.Я живу в Эстонии.,врач. Работала в этой системе до распада Союза и после. Встряхнули эту систему. Работают всё те же люди,ни кто не ушёл,не выгнали. Но работает ,как часы. Всё чётко,ответственно,качественно.
snagging 08 апреля 2018 | 21:24
Скрепы, скрепы, что же вы наделали ...
mavreh 08 апреля 2018 | 21:25
Казнить тварей.
Казнить без суда!
neon999 08 апреля 2018 | 22:04
Кошмар, с этим ужасом надо что-то делать.
Но пиарить СК на крови младенцев, как это делает ЭМ, - это запредельный цинизм.
СК известно чем занимается на самом деле, - вот если бы смогли как-нибудь послужить обществу - тогда можно было бы про них и написать.
oleg_andreevich 08 апреля 2018 | 22:13
Я считаю, что в сложившейся ситуации надо помочь бизнесменам, попавшим под американские санкции и построить еще пять атомных подводных лодок. И самое главное - надо сплотиться вокруг нашего президента, которому сейчас особенно тяжело.