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21:02, 08 апреля 2018

СК начал проверку видео, на котором медсестра избивает ребенка в больнице Новосибирска

Следственный комитет Новосибирской области начал проверку появившегося в соцсетях видеоролика, на котором медсестра бьет ребенка во время медицинской процедуры в одной из больниц Новосибирска. Об сообщается на официальном телегам-канале СК по Новосибирской области.

«Следователями СКР по Новосибирской области организовано проведение проверки распространяемых в средствах массовой информации сведений о жестоком обращении медицинского работника с малышами-"отказниками» в одной из больниц города Новосибирска"  — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, бросает младенца на стол. На видео слышно, как из палаты доносится плач детей, передает ТАСС.

Комментарии

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ansata 08 апреля 2018 | 21:07

Я сильно сомневаюсь, что из нас когда-то получится что-то толковое((

kryymsdyk 08 апреля 2018 | 21:08

ansata: Если бы не она, это сделали бы солдаты НАТО

gordy 08 апреля 2018 | 21:11

"СК начал проверку видео, на котором медсестра избивает ребенка в больнице Новосибирска"

Вот зверюга?

hunterhead 08 апреля 2018 | 22:07

gordy: "Вот зверюга?"

Она не виновата. Соловьева насмотрелась...

igorrrpadlowitchs 08 апреля 2018 | 21:10

ansata: народ богоносец во всей красе!!

nns33 08 апреля 2018 | 21:23

ansata: Я сильно сомневаюсь, что из нас когда-то получится что-то толковое(( ===== не сомневайтесь,ещё как получится. Очень много умных и талантливых мед. работников,которые любят свою профессию,любят людей и детей. В такое время живём. Какое руководство, таковы и исполнители. Только контроль и ответственные люди.Многих надо выгнать,но останутся добросовестные. Нужна встряска системе здравоохранения.

mavreh 08 апреля 2018 | 21:28

ansata: ну и сомневайсья дальчше.
Кого волнуют твои сексуальные фонтазеи???

freedom55 08 апреля 2018 | 21:44

mavreh: У портянок одна сексуальная фантазия отдаться путину.

aroswen 08 апреля 2018 | 21:56

freedom55:

за доширак

anticolorad 08 апреля 2018 | 22:17

mavreh: портянка, а у вас языковая грамота совсем не в почете?

hunterhead 08 апреля 2018 | 22:03

ansata: "Я сильно сомневаюсь, что из нас когда-то получится что-то толковое(("

Получится, но пока у вас во власти, надеюсь, последний крупный фашист рода человеческого. И мы все вместе должны победить и его и его картонную империю. Как-то так. ;-)

kir_pich_101 08 апреля 2018 | 21:10

Печально...
Тем, кому доверяешь самое дорогое...

nns33 08 апреля 2018 | 21:12

Выгонять с "волчьим билетом" из профессии. Доверить можно только метлу. Кроме того,что м/сестра садистка,это говорит и об организации работы отделения. Вина лежит и на гл. враче,на зав. отделением и старшей м/сестре. Всех необходимо заменить.

ansata 08 апреля 2018 | 21:17

nns33: "Всех необходимо заменить."
++++++++++++++++++++++++++++
На кого? На марсиан?

stas_russkiy 08 апреля 2018 | 21:28

ansata: "...На кого?..."

В регионах медучреждения укомплектованы персоналом едва на треть и эта "треть" постоянно уменьшается.

А таких "медицинских сестёр" надо не выгонять, а в лагерь, лет на пятнадцать...

ansata 08 апреля 2018 | 21:32

stas_russkiy: Соглашусь. Но кто будет там работать? Кто?

stas_russkiy 08 апреля 2018 | 21:42

ansata: "...Но кто будет там работать? Кто?"

Об этом пусть бОшки у озёрных болят. Они со своим фюрером устроили в стране эту ситуацию. А то стадо, которое их поддерживает может спокойно обойтись и без медицины, и без образования, и без правосудия, им главное зомбоящик не отключать и они будут счастливы, пока не подохнут.

kir_pich_101 08 апреля 2018 | 21:19

nns33: Отсутствие перспектив в жизни, низкая зарплата, нищенское существование, ипотека, кредиты, растущие ЖКХ, растущие налоги, некуда отдать ребёнка учиться музыке, тошная жрачка в магазинах, унылая жизнь, раисся вперде, то же детям...

nns33 08 апреля 2018 | 21:33

kir_pich_101: Отсутствие перспектив в жизни, низкая зарплата, нищенское существование, ипотека, кредиты, растущие ЖКХ, ======== этим невозможно оправдать садистку м/сестру. ДАМ же сказал таким : идите в бизнес. В медицине не должно быть случайных людей. Не знаю,чем можно оправдать поступок м/с,которая бьёт больного ребёнка.Нет этому оправдания.

snips 08 апреля 2018 | 21:21

nns33: нашел чем напугать медсестру ))) у нее зп такое что она врятли почувствует разницу ее доход от обслуживания частноготсектора после работы так же было при союзе - зп 80р а укол поставить после работы червончик бабку соседа глянуть проверить давление - трешка

nns33 08 апреля 2018 | 21:40

snips: нашел чем напугать медсестру ) ====== а её не надо пугать. Такой садистке можно и 100 тыс платить,но это не превратит её в человека.

kir_pich_101 08 апреля 2018 | 21:45

nns33: Это не заболевание конкретной медсестры, это заболевания всего общества.

nns33 08 апреля 2018 | 22:08

kir_pich_101: , это заболевания всего общества. ===== я бы сказала,что системы здравоохранения. Посмотрите,сколько в стране министерств,райздравов,горздравов.....--- абсолютно ненужнве ведомства,занимающиеся написанием отчётов и перекладыванием бумажек. Они выбирают значительную часть денег из бюджета. Но не утруждают себя такой функцией,как контроль за работой больниц и поликлиник. Поверьте,я знаю,о чём говорю. Проблема создана искусственно. В её основе бездарность и пофигизм.Я живу в Эстонии.,врач. Работала в этой системе до распада Союза и после. Встряхнули эту систему. Работают всё те же люди,ни кто не ушёл,не выгнали. Но работает ,как часы. Всё чётко,ответственно,качественно.

(комментарий скрыт)

snagging 08 апреля 2018 | 21:24

Скрепы, скрепы, что же вы наделали ...

mavreh 08 апреля 2018 | 21:25

Казнить тварей.
Казнить без суда!

neon999 08 апреля 2018 | 22:04

Кошмар, с этим ужасом надо что-то делать.
Но пиарить СК на крови младенцев, как это делает ЭМ, - это запредельный цинизм.
СК известно чем занимается на самом деле, - вот если бы смогли как-нибудь послужить обществу - тогда можно было бы про них и написать.

oleg_andreevich 08 апреля 2018 | 22:13

Я считаю, что в сложившейся ситуации надо помочь бизнесменам, попавшим под американские санкции и построить еще пять атомных подводных лодок. И самое главное - надо сплотиться вокруг нашего президента, которому сейчас особенно тяжело.

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