В понедельник вечером в Нью-Йорке соберется на экстренное заседание Совет Безопасности ООН
Как передает Reuters, в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Дума, созыва заседания потребовали сразу девять из 15 членов Совбеза. Медики и работающие в Сирии мониторинговые группы говорят о 70-180 жертвах атаки, в которой обвиняют армию Башара Асада. Сегодня же президент США Дональд Трамп пригрозил, что Россия и Иран «заплатят высокую цену» за поддержку Асада и потребовал немедленно разблокировать район для медицинской помощи и верификации атаки. Российские МИД и Минобороны категорически отвергают обвинения в применении сирийскими правительственными войсками бомб с хлором.
Комментарии94
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pyccokokc 08 апреля 2018 | 21:04
Тут некий patrik по всем новостям сайта блажит термоядерными ударами. Последний аргумент?
Быстро что-то фуйлопатриоты спеклись. Да и кумир-то их плешивый - вовсе не гений, откровенно если.
skripal_live 08 апреля 2018 | 21:04
Поджигатели войны в США и Европе манипулируют сознанием населения. История с «отравлением» Скрипалей, провокации с «газовыми атаками» в Сирии, о которых Россия уже устала предупреждать мировое сообщество, - звенья одной грязной игры НАТО.
Но пусть население натовских стран знает, что в ядерной войне они все погибнут.
А русские люди выживают даже после применения боевого нервно-паралитического вещества. Выживут и в ядерной войне.
Американцы ведь никогда видели ужасов войны на своей территории, а только наживались на всех мировых войнах.
На этот раз отсидеться на своем острове не получится.
Ответный удар будет неизбежным и страшным!
etofeasko 08 апреля 2018 | 21:06
skripal_live:
у русофобской камарильи начался кризис жанра, одно и тоже гундосят.
patrik05 08 апреля 2018 | 21:15
Сегодня же президент США Дональд Трамп пригрозил, что Россия и Иран «заплатят высокую цену» за поддержку Асада...
Видите, со Скрипалями ещё не разобрались, и тут новая напасть. Это тест для новоиспечённого президента В.Путина, типа как, ты идёшь по вечерней Одессе, а тебя окружает десяток ортодоксальных еврейских мордоворотов и просят тебя отдать телефон и кроссовки. Если драки не избежать, то надо бить первым, запомни это Владимир Владимирович.
ostapbey 08 апреля 2018 | 21:29
patrik05: вОдессе???
Телефон и кроссовки??
Мордовороты?
Патрик ты не идиот, ты поц.
И твой самый умный поступок в жизни, заключается в том, что ты Одессу не посещал.
Тебя только русская земля способна носить.
И то в тундре..
Даже)))))))
dataan 08 апреля 2018 | 21:35
ostapbey: Увася, ты чушь городишь. В Украине давно уже ждут российские войска . И встречать будут с хлебом солью.
"Пророссийские настроения в Херсонской области Украины настолько сильны, что регион с радостью последует примеру Крыма, который при первой возможности вошел в состав РФ." Об этом заявил в эфире украинского телеканала ATR украинский журналист Айдер Муждабаев.
И так во всех регионах Украины. Устали украинцы от киевской хунты, устали.
ostapbey 08 апреля 2018 | 21:38
dataan. Ждут с лопатами и вилами.
Чтоб выпрааить дефект тебе
И твоим единомышленникам
Даже..:
dataan 08 апреля 2018 | 21:44
ostapbey: :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
ostapbey 08 апреля 2018 | 21:47
dataaа я же тебя предупрждал, что пошшшшикоччут тебя вилами..
Радуйся что на акации пока не подвесили. На гилляку даже..;
navsegda 08 апреля 2018 | 21:44
dataan: LOL ))))))))))))))
zombulkend 08 апреля 2018 | 21:53
patrik05: "запомни это Владимир Владимирович. " Ты главное жопку подлечи. Впереди великий пропук! Последний пропук наступает!
mayk18 08 апреля 2018 | 22:12
patrik05: patrik05: Пиндосский Патрик Николсон-и шо ж тебе надо в жидобандеровской Одессе?
Хочу тя разочаровать-еврейские ортодоксальные мордовороты от таких как ты уродов-морды воротят...Да и красовки они не носят......
pyccokokc 08 апреля 2018 | 21:07
skripal_live: тыж вроде не patrik. Или из одной своры?
doorin 08 апреля 2018 | 21:08
Breaking news !
===============
Меркель и Макрон бросают вызов Путину !!!
========================================
После русской химической атаки в Солсбери, все
обстоятельства которой были немедленно засекречены
Терезой Мэй, а также наглой высылкой немецких и
французских дипломатов и очередной русской химатаке
в Сирии - Макрон и Меркель приняли
окончательное решение :
Они КАТЕГОРИЧЕСКИ отказались быть ГАРАНТАМИ минских
соглашений с сегодняшнего дня.
При этом Макрон особо подчеркнул, что лично он ни под чем
не подписывался и его подписи нигде нет.
Порошенко незамедлительно поставлен об этом в известность.
Макрон и Меркель пожелали Порошенко успехов в
освобождении Крыма от русского гнёта и возвращении
Севастополя в родную гавань НАТО.
Только в этом случае Украина будет рассматриваться
как один из возможных кандидатов на вступление ЕС,
сразу после Турции.
\ Paris Match, Франция ; Deutsche Welle \
raffal 08 апреля 2018 | 21:54
doorin:
Побрехушка на службе у врагов России по её дискредитации;) Конечно, ни французский журнал, ни немецкая радиостанция, таких глупостей не сообщали. Это всё придумал сучонок по кличке doorin и, как мошенник, подписался чужим именем.
Вот так, представляясь, якобы патриотом России, выставляет их, как виртуальных жуликов; )
hunterhead 08 апреля 2018 | 21:33
pyccokokc: "тыж вроде не patrik. Или из одной своры?"
Это его клон...:-D
navsegda 08 апреля 2018 | 21:12
skripal_live: Все помнят как Путин во время аннексии Крыма нагло врал , что войска РФ там не при чём ,есть видео на ютубе , а потом в фильме Соловьва так же нагло признался что лично коммандовал операцией в Крыму . Ну и кто вам поверит после всего , после Литвиненко , посл Грузии , после Магницкого ...
krek63 08 апреля 2018 | 21:58
navsegda: А ты надеялся что он наивный дурачок?
gever63 08 апреля 2018 | 22:25
krek63: Да нет,разумеется,таких надежд никогда и не было,все давно поняли,что он просто заскорузлый враль,но никак не наивный дурачок. Но я не думаю,что и сам он допускает,что в его вранье кто-то верит.
ostapbey 08 апреля 2018 | 21:19
skripal_live: а какое различие жизни русского человека в мирное время, от жизни на войне?
То что на войне русским людям дают пайку бесплатно, это ясно.. А еще чем нибудь иным отличается?
starok 08 апреля 2018 | 21:38
skripal_live: Покажись психиатру!
ivar1964 08 апреля 2018 | 21:49
skripal_live: //Американцы ведь никогда видели ужасов войны на своей территории, а только наживались на всех мировых войнах.
На этот раз отсидеться на своем острове не получится.//
Даю справку: Северная Америка - континент, а не остров. ("География", 6-й класс)
raffal 08 апреля 2018 | 21:51
skripal_live: А русские люди выживают даже после применения боевого нервно-паралитического вещества. Выживут и в ядерной войне.
_________________________
Как радует, что как идиот, то, как правило, тролль;)
ostapbey 08 апреля 2018 | 21:55
raffal: даже..
zombulkend 08 апреля 2018 | 21:51
skripal_live: "Ответный удар будет неизбежным и страшным! " Правильно! Гофняшка страшно отомстит! В Ольгино уже подвезли грузовик гнилого гороха. Ротожопое воинство готовится к последнему сверхсекретному пропуку. Омерика будет смпетена с лица планеты! Правильно, вафлерша?
mayk18 08 апреля 2018 | 22:07
skripal_live: А русские люди .....Выживут и ядерной войне...
И не пишите-шо русским людях хорошо-нервно-паралитическая Ядерная Война-то американцам СМЕРТЬ...
Вам и вашим русским детям -приятного выживания..
fraps 08 апреля 2018 | 21:04
pyccokokc:
Истерично завизжал хор дешевых европейских
трусливых марионеток во главе с USA.
Ох... до чего же все это примитивно и
абсолютно предскасуемо .
Highly likely, Highly likely, Нighly likely, Highly likely, Highly likely..... : ))
splin2 08 апреля 2018 | 21:09
fraps: Российские МИД и Минобороны категорически отвергают обвинения в применении сирийскими правительственными войсками бомб с хлором.//
Чего проще допустить эксертов ОЗХЛ и доказать свою правоту.
fraps 08 апреля 2018 | 21:17
splin2:
Если какой-нибудь мудак обвинит тебя в том,
что ты под подушкой держишь атомную бомбу,
ты сразу побежишь открывать двери или
пошлёшь в пешее эротическое путешествие ? :)))
snikkersnepper 08 апреля 2018 | 21:18
splin2:
С боевиками достигнута договоренность - они покинут Думу через 48 часов. Первые автобусы уже выехали. То есть через два дня на этом месте будут камеры, свидетели (как это было в Алеппо и той же Восточной Гуте) и любое ОЗХО, которое только угодно.
Именно поэтому париижские и вашингтонские психи будут пытаться успеть до этого времени. Рассказывая идиотам что кто-то кого-то куда-то не пускает.
navsegda 08 апреля 2018 | 21:14
fraps: Никто не визжит , очень спокойно с оттягом изолируют Россию
kottigr1 08 апреля 2018 | 21:16
fraps: Давно пора выставить из Совбеза ООН "рудимент прошлого"...В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
scullll 08 апреля 2018 | 21:35
kottigr1: Можно вопрос, нахрена будет нужен Совбез, если там не будет России?
Шестёрки СШа и так голосуют, как им прикажут, ну и смысл всех этих резолюций, если Россия к ним не будет никаким боком? По крайней мере сейчас на этой площадке хоть что то решается.
kottigr1 08 апреля 2018 | 21:48
scullll: А что вообще делает в Совбезе ООН страна, чья экономика составляет 1,5% от общемировой ?
scullll 08 апреля 2018 | 21:53
kottigr1: Ну значит пусть США и её шестерки создадут Совбез-2 принимает для себя резолюции, на которые Россия будет класть йух. В чём проблема то?
Тебе станет легче?
kottigr1 08 апреля 2018 | 22:00
scullll: Так ведь уже есть Совбез ООН, где на место СССР пустили по просьбе её бывших Республик Российскую Федерацию на время ... На то время, когда каждая из Республик бывшего СССР получит членство в ООН. А РФ там почему-то засиделась.. Пора бы и ей честь знать.
scullll 08 апреля 2018 | 22:04
kottigr1: Да без проблем. Создавайте свой Совбез, в чем проблема то?
А кстати котя, почему у тебя такое избирательное отношение к правопреемственности России?
Как террор и оккупация так виновата из всего СССР только Россия, а тут по другому?)
kottigr1 08 апреля 2018 | 22:08
scullll: Создавайте свой Совбез, в чем проблема то?
------------------------------------------------------------------
Зачем странам-учредительницам ООН создавать Совбез ООН, если они итак уже там находятся !? СССР - вот покинул не только Совбез ООН, но и вообще этот мир. Остальные сидят на своих местах.
scullll 08 апреля 2018 | 22:10
kottigr1: Потому что Россия-правопреемник СССР, во всех отношениях. А твоя писанина бред либерастного мерина.
kottigr1 08 апреля 2018 | 22:28
scullll:Потому что Россия-правопреемник СССР, во всех отношениях.
--------------------------------------------------------------
РФ - никогда не была правопреемницей СССР, а уж тем более Российской Империи от которой СССР отказался. СССР - был межгосударственным союзом, а не унитарной страной.
Что бы стать преемницей любого союза, нужно получить согласие на это со стороны ВСЕХ участников этого Союза(бывших Республик СССР). Долги СССР на себя РФ взяла В ОБМЕН на отказ от зарубежных активов со стороны бывших Республик СССР. Это не является преемственностью, а является лишь обменом взаимных обязательств.
РФ - вновьсозданное государство. Понятие РФ вообще было придумано ЕБН по пьяни 25 декабря 1991 г., вместе с россиянами.. До этого такого народа и такой страны вообще никогда не было..
v_bnd 08 апреля 2018 | 22:04
scullll: Болезное, "США и её шестерки" создали Совбез. Совбез-2 и другие таёжные союзы - это парафия альтернативно одарённых из РФ.
Даёшь свою альтернативную "7-ку" ! РФ, Иран, КНДР, .. еще желающие есть ? :)
zombulkend 08 апреля 2018 | 21:57
fraps: dataan: "Истерично завизжал хор дешевых европейских
трусливых марионеток" Гофняшка ответит страшным пропуком! Мир содрогнется! Мы вызовем вас, рядовой. Еште больше гороху.
raffal 08 апреля 2018 | 22:00
fraps: Highly likely...
_____________________
Верно! Сейчас только highly likely. Но как только судья провозгласит вердикт, то все highly likely перестанут иметь место быть. А что же "примитивно и абсолютно предскасуемо"? Безусловно, это нескончаемое враньё НАРКОмата иностранных дел России. Тут стыдится надо, а не кривляться над highly likely, не понимая смысл этого слогана.
beserkons 08 апреля 2018 | 21:25
pyccokokc: Да это какая=то кгбешная рожа под этим ником на хлебушек зарабатывает
mavreh 08 апреля 2018 | 21:05
Начинайте уже применять ядерное оружие.
Всё к тому и идёт..
Не тратьте время зря.
Ваша судьба предрешена.
skripal_live 08 апреля 2018 | 21:09
mavreh: А ваша?
us101 08 апреля 2018 | 21:05
"...Российские МИД и Минобороны категорически отвергают обвинения в применении сирийскими правительственными войсками бомб с хлором...." - ну так что этому Российскому МИДу и Минобороне мешает немедленно доупустить в район коммисию и доказать непричастность кремлёвской марионетки?
estamp 08 апреля 2018 | 21:10
us101: Дурилка! Вообще-тт тот райор еше под контролем боевиков.
v_bnd 08 апреля 2018 | 22:07
estamp: "райор еше под контролем боевиков." - это тех, которых х@ло уже три раза победил ?
skripal_live 08 апреля 2018 | 21:11
us101: КоММисия никакая туда и не просится. Это уже было. Только абсолютно тупые могут поверить в эти "газовые атаки", либо причастные к ним...
us101 08 апреля 2018 | 21:34
skripal_live: Ну во первых я не обижусь если вы будете мне писать на английском с ошибками. А во вторых, почитайте новости за пределами самого правдивого РУнета. Там где эти "абсолютно тупые" страны требуют предоставить комиссии возможность исследовать происшедшее,
andy116k 08 апреля 2018 | 21:52
us101: В прошлый раз комиссия отказалась ехать. Что случилось в этот раз?
tremens_delirium 08 апреля 2018 | 21:14
us101: ✄ ну так что этому Российскому МИДу и Минобороне мешает немедленно доупустить в район коммисию и доказать непричастность кремлёвской марионетки? ✄
Беда в том, что эти то районы "кремлёвская марионетка" не контролирует, а только окружила и пытается захватить. Полное окружение, так что дело только времени. Единственный способ попробовать спастись - это организовать бомбардировки сирийских войск. Так что в дело идут ̶п̶р̶о̶б̶и̶р̶к̶и̶ ̶ провокации в виде бессмысленных для Ассада в военном отношении химических атак.
us101 08 апреля 2018 | 21:25
tremens_delirium: А спсатись кому, сирийцам которые в окружении, или сирийцам которые окружают? Кто решает кто из этих сирийцев более сирийские? Вы считаете что это Кремль со своей марионеткой, которую он поставил ещё в 50-х. ? А что этому Кремлп мешает не бомбить "других" сирийцев и пропустить комиссию через окружение?
tremens_delirium 08 апреля 2018 | 21:31
us101: ✄ А спсатись кому, сирийцам которые в окружении, или сирийцам которые окружают? Кто решает кто из этих сирийцев более сирийские? ✄
Вы ж не спрашиваете, какие украинцы правильнее - в ЛНР/ДНР или скачущие на майдане.
Так оно и там.
ruutel_____debil___9 08 апреля 2018 | 21:34
tremens_delirium: tremens_delirium: Косвенные улики: пишущей мне ХУЦПА, часто используют имя Рюйтель
Новости Хуцпы от 28.02.2018.
РЮЙТЕЛЬ был на грани провала:
ГРЫДЛО всё рассказало о пользователе "goshick"!
АНТАНТЕ в Таллине пришёл ... ПИЗДЕЦ
=
ХУЦПА.
tremens_delirium: Не знаю почему, но зарегистрировано сейчас целых 3 персональных Хуцпы на меня
Новости Хуцпы.(20.03.2018)
ДЕБИЛ из Таллина - "Delirium Tremens",
Имел в ГОСДЕПЕ свой ангажемент
И три ХУЦПЫ ему - не весь АССОРТИМЕНТ!
Получит ЗАСРАНЕЦ ещё по ветвистым рогам
Тухеску его я на отлуп анальный МАТРОСУ отдам
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: Дело, возможно, идёт к развязке
Новости ХУЦПЫ от 22.03.2018.:
ДЕБИЛиум ТРЕПЛец, "гурмэ"-любитель МЕРТВЕЧИНЫ,
Хуцпе желал скорейшей и мучительной КОНЧИНЫ
Не знал, дурак - еврейская ХУЦПА БЕССМЕРТНА
И, что, ХУЦПА на гроб тебе ещё НАСРЁТ...ПОСМЕРТНО;-)
=
ХУЦПА.
tremens_delirium: Я предлагаю помощь в изничтожении Хуцпы
Новости Хуцпы от 27.03.2018.21-54
"tremens-ДЕБИЛ" - поклонник и любитель ОНАНИЗМА
Мечтает о ХУЦПЕ-пропагандисте и адепте ПОХУИЗМА
Хуцпа советует ДЕБИЛУ НЕ грешить с ОНОНОМ,
А просто отсосать МАТРОСУ ХУЙ...с ГАНДОНОМ
Тады не нужен будет ДЕБИЛУ-"ибонатовцу" ПРОГЛОТ.
И семя от матроса он в гандоне МАМКЕ принесёт!!!
ХУЦПА.
=
tremens_delirium:Хуцпа не поймёт и обидится
Новости Хуцпы от 27.03.2018.22-10
Как ты далёк,"tremens-ДЕБИЛ", от понимания ценностей ХУЦПЫ:-(
Хуцпа - мужик, и похую ему чухоно-ибонатские пархатые ЖИДЫ! ;-)
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: Хуцпа, наконец, проснулась в 13:11 и отпидорастила ЧУХНЮ
Новости Хуцпы.
Хуцпа не спит, поскольку МЫСЛИТ вечно о своём НАРОДЕ;-)
Чухня - tremens кемарит в мызе, на НАВОЗЕ, в козлином сероводороде
А. потому мыслишки у него на жидкое жидовское ГОВНО похожи:-(
ХУЦПА.
ruutel_____debil___9 08 апреля 2018 | 21:36
tremens_delirium: tremens_delirium: ...Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне...
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 11-40
Хуцпе отдельное спасибо за лайки мне
Да.если б не ХУЦПА, купался б ты в ГОВНЕ!
Тебе же западло, хохло-жидовскому ЧУХОНЦУ
Прислать хуцпе за лайк хотя бы - по ЧЕРВОНЦУ?
ХУЦПА.
=
tremens_delirium:... Хуцпе ой как трудно.....
Новости Хуцпы от 04.04.2018. 18-44
Ой как трудно Хуцпе без ДЕБИЛА - "tremens"а
Не даёт ведь,СКОПЕЦ, мне за лайки ни ПЕНСА.
Тратит всё он до цента в поддержку дебила - "takao"
Видно, любит он всё, что на "Ехе" takao-nagato НАСРАЛО ;-)
ХУЦПА.
====Свобода слова - ПРЕВЫШЕ ВСЕГО, Шарли?
(или - Уроки еврейской ХУЦПЫ )
orwellianoptimist 08 апреля 2018 | 21:09
Не в той Думе химатаку устроили...ой не в той...
gever63 08 апреля 2018 | 22:13
orwellianoptimist: Золотые слова!
cukker 08 апреля 2018 | 21:10
Трамп пригрозил? его тыщу раз предупреждали, провокацию не устраивайте. Видимо от ядерных лучей он останется лысый, без рыжего чубчика. пора. давно пора. пришло наше время
raffal 08 апреля 2018 | 22:04
cukker: пришло наше время
____________________
Увы, но нет. Ваше время ушло. А вы за него так неуклюже цепляетесь. А от ядерных лучей никто здоровее не станет. И не только чубастый Трамп.
gever63 08 апреля 2018 | 22:15
cukker: Ваше время как раз почти закончилось,хотя вы предпочитаете этого не замечать.
ac_dc 08 апреля 2018 | 21:11
В МО категорически отвергают и, как ранее было заявлено пошлют специалистов для собирания сведений, которые " отвергнут сообщение о химатаке".
А сведенья, которые подтверждают, они собирать не будут
murad_manapov 08 апреля 2018 | 21:11
умирать "против Асада" никто из "партнеров" не собирается, в отличие от "умирающих за Асада" российских чвковцев. поэтому никакие протесты не помогут.
Соревнование "вы нам санкции - мы вам газ" пока в разгаре. весь удар санкций возьмет на себя воронеж.
kir_pich_101 08 апреля 2018 | 21:15
murad_manapov: Миллиард плюс, миллиард минус, какая им разница, а холопы тем временем дохнут...
ansata 08 апреля 2018 | 21:12
Асаду терять нечего. Он не жилец (во всяком случае политически), а вот куда дядя Вова прет, я не знаю..
jetsam 08 апреля 2018 | 21:16
ansata: асад и дядя путен:
---
Просто встретились два одиночества,
Развели у дороги костер,
А костру разгораться не хочется,
Вот и весь, вот и весь разговор.
--- Пел В.Кикабидзе
navsegda 08 апреля 2018 | 21:17
ansata: он сам не знает , пальцы веером и беспредел без краёв
cukker 08 апреля 2018 | 21:21
ansata: дядя Вова предупредил и наглядно показал. Ты быстро, мгновенно, не жильцом станешь, а крематорием
raffal 08 апреля 2018 | 22:07
cukker: дядя Вова предупредил и наглядно показал...
______________________
Дядя Вова давно показал (и доказал), что он трепло и врунишка. А кроме этого, ещё и бездарный отставной топтунишка и вороватый чиновник питерской мэрии, чудом (при помощи Собчака) избежавший нар в Крестах.
kolchak12 08 апреля 2018 | 21:16
''Эхо'' твиттер Трампа опубликуйте или слабо.
micmic 08 апреля 2018 | 21:58
kolchak12: Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...
solonko 08 апреля 2018 | 21:18
Хоть и вербально, но Россию опять оттрахают.
mikr 08 апреля 2018 | 21:21
Нападение американцев на Асада автоматически означает начало третьей Мировой войны. И дело тут даже не в Асаде. Первая Мировая ведь тоже началась после незначительного убийства герцога Фединанда. Но сегодня, как и тогда, все напряглось настолько сильно, что даже одного ракетного удара по Сирии достаточно, чтобы взорвался весь Мир. Американцы, вы этого хотите? Тогда - вперед, прямиком в ад.
sbk 08 апреля 2018 | 21:25
mikr: А предыдущее нападение? Почему не означало начало третьей Мировой?
solonko 08 апреля 2018 | 21:25
mikr: Мировая война - это когда мир делится на соизмеримые противостоящие части. С кем объединится Россия для борьбы с остальным миром?
scullll 08 апреля 2018 | 21:38
solonko: Ты думаешь страны НАТО, такие как Германия, Испания и т.д. спят и видят как повоевать с Россией? Ну заставят США воевать шпротов, хохлов и пшеков. Остальные все озаботятся и будут резолюции штамповать. Так что ты про остальные страны то помолчи.
solonko 08 апреля 2018 | 21:48
scullll: "А что от имени Германии и Испании нам скажет начальник транспортного цеха"?
scullll 08 апреля 2018 | 21:56
solonko: Конечно конечно, так и вижу очереди в испанские и немецкие военкоматы, чтобы с русскими за интересы сша на БВ повоевать. Не смеши, хохол, пошлют вашу " лучшую армию Европы" воевать и приедешь ты кучкой фарша домой.
solonko 08 апреля 2018 | 22:05
scullll: "за интересы сша на БВ повоевать"...
Так война мировая или не мировая?
Или ты здесь просто заради попукать?
raffal 08 апреля 2018 | 22:12
scullll:
Никто воевать не хочет. Россия тоже. Но шантажировать войной, зная какие неисчислимые бедствия постигли Россию в войнах, сколько горя она мыкали, может только законченный скот. И во имя чего? Во имя вурдалака Асада?
raffal 08 апреля 2018 | 22:09
mikr:
Ничего этого не будет. Тот, кто имеет возможность нажать "кнопку", безусловно врунишка и воришка, но не самоубийца. А сравнивать события августа 1914 года с днём сегодняшним, может только малохольный. А шантажировать АДом может только идиот.
gever63 08 апреля 2018 | 22:19
mikr: Ты этот вопрос лучше вождю задай,вся эта байда - его рук дело,от понтов его расперло. Перефразируя классика:"Неплохой,в общем,человек,цены на нефть его только испортили".
abuvgrobu 08 апреля 2018 | 21:25
Интересно, как же США собирается наносить удары по Асаду без санкции СБ ООН? Ведь собирая это заседание, они тем самым дают возможность России официально наложить вето на подобный сценарий. Хотели бы – ударили б внезапно. Но без пиара и помпы у них ничего не бывает. Это часто выставляет их в невыгодном свете, что произойдёт и в данном случае.
vsehporvem 08 апреля 2018 | 21:29
abuvgrobu: Пробирки видать опять показывать будут.
v_bnd 08 апреля 2018 | 22:12
vsehporvem: Не боюсь тебя напугать, но показывать будут бутылку из под шампанского :)
killbalafre 08 апреля 2018 | 21:31
Сначала Володя Ботоксный потренировался на Скригале теперь на сирийцах
Охх жалко москвичей, такое чувство, что чекист не перед чем не остановится
jetsam 08 апреля 2018 | 21:55
killbalafre: исторически - наоборот.
сначала было в сирии советское хим.оружие + применение.
потом российское...+асадовское применение.
а скрепали в этом месяце всего.
до них дантист асад уже не одной тысяче хлором зубки отбелил..
ostanovka 08 апреля 2018 | 21:36
Тут вспомнили про Одессу, а я вспомнила, что и в Одессе и в Мариуполе при расследовании обнаружили применение газообразного ОВ, в результате чего в Одессе многие не смогли убежать и погибли, а в Мариуполе, по недосмотру и халатности русской стороны пожар не разгорелся, но погибшие были все равно - они умерли от последствий отравления нервнопаралитическим газом.
agronom 08 апреля 2018 | 21:40
Очередная прогнозируемая провокация.
makcmakc 08 апреля 2018 | 22:03
эхо америки истирит , как обычно. Чужой среди своих. Даже жёлтой прессой назвать этот " источник информации " нельзя! Эти прекрасно знают , что делают, на кого работают и кому гадят!!!!! Скрипаль эху близок "по духу ", если бы это, что у них есть можно было назвать Дух!
malanoff 08 апреля 2018 | 22:07
Нет , уже даже не стыдно , а противно за Россию . Я наконец понял для себя твердо , что лучше я буду гордиться тем , что родился в СССР. Даже это сообщество оказалось лучше , эта грёбаная путинская федерация.
estate_photo 08 апреля 2018 | 22:13
Что то я не понял, если, как утверждается белыми касками бомбили правительственные войска, то не себя же они бомбили, значит район контролируется "аль-Исламскими", каким образом Россия и Иран должны обеспечить туда доступ?
krek63 08 апреля 2018 | 22:29
Зачем применять Асаду химоружие если Восточная Гута всё равно бы была занята войсками Асада.