В понедельник вечером в Нью-Йорке соберется на  экстренное заседание Совет Безопасности ООН

Как передает Reuters, в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Дума, созыва заседания потребовали сразу девять из 15 членов Совбеза. Медики и работающие в Сирии мониторинговые группы говорят о 70-180 жертвах атаки, в которой обвиняют армию Башара Асада. Сегодня же президент США Дональд Трамп пригрозил, что Россия и Иран «заплатят высокую цену» за поддержку Асада и потребовал немедленно разблокировать район для медицинской помощи и верификации атаки. Российские МИД и Минобороны категорически отвергают обвинения в применении сирийскими правительственными войсками бомб с хлором.