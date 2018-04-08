Немецкий пилот «Формулы-1» из команды «Феррари» Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна
Вторым финишировал финский гонщик из «Мерседес» Валттери Боттас, третьим пришел его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин, который проводит дебютный сезоне в «Формуле-1», завершил гонку на 17-м месте.
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ruthenocene 08 апреля 2018 | 20:49
Маленькое уточнение. Сироткин завершил гонку не просто на 17-м, а на ПОСЛЕДНЕМ месте:))