Немецкий пилот «Формулы-1» из команды «Феррари» Себастьян Феттель выиграл Гран-при Бахрейна

Вторым финишировал финский гонщик из «Мерседес» Валттери Боттас, третьим пришел его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин, который проводит дебютный сезоне в «Формуле-1», завершил гонку на 17-м месте.