Нападающий СКА Илья Ковальчук после окончания сезона перейдет в один из клубов НХЛ
После окончания полуфинальной серии Кубка Гагарина он сказал, что в Национальной хоккейной лиге намерен отыграть два-три года.
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После окончания полуфинальной серии Кубка Гагарина он сказал, что в Национальной хоккейной лиге намерен отыграть два-три года.
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Комментарии7
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aleksandr39 08 апреля 2018 | 20:37
Настоящий путриот , вся недвижимость в США ,дети граждане США .
nile999 08 апреля 2018 | 20:37
Тут он деградировал прилично, как бы и там не потеряться
gs1112 08 апреля 2018 | 20:37
Есть ли жизнь на Марсе или нет, окончательно не известно. Но если нет, то виновата Россия. Репутация знаете ли. Но именно этого она усердно добивалась. Примите поздравления.
kotikk 08 апреля 2018 | 20:45
а как же Putin team?
rtov 08 апреля 2018 | 20:45
Деньги у СКА закончились. Дурень, был же у него золотой контракт до конца карьеры игрока. Нет, думал больше тут отхватит при меньших нагрузках
eyjafjallajoekull 08 апреля 2018 | 20:46
Если найдутся такие дебилы в НХЛ они должны быть привлечены к уголовной ответственности. Во всяком случае, я приложу все усилия, чтобы он не появился в нашей стране.
ugiazov 08 апреля 2018 | 20:50
eyjafjallajoekull: Неужели он, несчастный, останется жить в Америке! Какой удар!