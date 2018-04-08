ЦСКА победил СКА в шестом матче серии и вышел в финал плей-офф КХЛ
В овертайме армейцы из Москвы победили команду из Петербурга петербургский СКА со счетом 3:2. В финале ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом».
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В овертайме армейцы из Москвы победили команду из Петербурга петербургский СКА со счетом 3:2. В финале ЦСКА сыграет с казанским «Ак Барсом».
МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..
Комментарии5
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lion64___3 08 апреля 2018 | 20:34
от тайги до британских морей Красная Армия всех сильней!
evgolius7 08 апреля 2018 | 20:39
Не даром я сводня пиво выпил
serjo1977 08 апреля 2018 | 20:44
Молодцы!
aleksandr39 08 апреля 2018 | 20:48
Ковальчук весь в мыслях как вернуться к себе в США .
bratec_kot 08 апреля 2018 | 20:51
Ябадабаду!!!!!!!!!!!Наконецто!!!ЦСКА вздуло СКА СИЖЖУ БУХАЮ!!!АААААААА