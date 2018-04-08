Вооруженный ножом мужчина напал на людей в  американском Индианаполисе

Пострадали четыре человека. Как передает Associated Press, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина не велосипеде начал что-то громко кричать в мегафон, а когда прохожие призвали его к порядку, мужчина достал нож и стал нападать на них, крича, что «убьет всех». Мотивы злоумышленника пока не установлены.