Вооруженный ножом мужчина напал на людей в американском Индианаполисе
Пострадали четыре человека. Как передает Associated Press, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина не велосипеде начал что-то громко кричать в мегафон, а когда прохожие призвали его к порядку, мужчина достал нож и стал нападать на них, крича, что «убьет всех». Мотивы злоумышленника пока не установлены.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
palmcoast___ 08 апреля 2018 | 20:35
Бес попутал раба божьего. Черти в тело вселились.
Прости его господи грешного..
laotszy 08 апреля 2018 | 20:37
Знакомо как ..Но у нас покруче- наш ракетами размахивает, а в остальном похоже...
etofeasko 08 апреля 2018 | 20:49
laotszy:
у кого у вас, болезлый?
в палате Кащенко?
kifamokich 08 апреля 2018 | 20:53
Его Путин подучил. Спросите у Бориса Джонсона!
ugiazov 08 апреля 2018 | 20:55
Так и лезет на ум "мирный ислам".