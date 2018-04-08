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20:31, 08 апреля 2018

Вооруженный ножом мужчина напал на людей в  американском Индианаполисе

Пострадали четыре человека. Как передает Associated Press, инцидент произошел накануне вечером. Мужчина не велосипеде начал что-то громко кричать в мегафон, а  когда прохожие призвали его к порядку, мужчина достал нож и стал нападать на них, крича, что «убьет всех». Мотивы злоумышленника пока не установлены.

Комментарии

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palmcoast___ 08 апреля 2018 | 20:35

Бес попутал раба божьего. Черти в тело вселились.
Прости его господи грешного..

laotszy 08 апреля 2018 | 20:37

Знакомо как ..Но у нас покруче- наш ракетами размахивает, а в остальном похоже...

etofeasko 08 апреля 2018 | 20:49

laotszy:
у кого у вас, болезлый?
в палате Кащенко?

kifamokich 08 апреля 2018 | 20:53

Его Путин подучил. Спросите у Бориса Джонсона!

ugiazov 08 апреля 2018 | 20:55

Так и лезет на ум "мирный ислам".

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