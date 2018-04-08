Париж обеспокоен сообщениями о применении химоружия в Восточной Гуте
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывает в срочном порядке созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации. Ряд СМИ ранее сообщили о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого, как утверждалось, погибли несколько десятков мирных граждан. В российском Минобороны сообщения об использовании сирийскими правительственными силами хлора отвергают. В МИД России назвали заявления о химоружии вбросом с целью оправдать возможные силовые удары извне. По предварительным данным. Совбез ООН соберется уже в понедельник.
Комментарии20
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liquidsky__ 08 апреля 2018 | 20:34
Неплохо бы заявить, что это последствия американского воздушного удара,чему есть однозначные доказательства, но мы их не покажем.
patrik05 08 апреля 2018 | 20:36
Когда придёт Судный день, то кроме стран НАТО, нанесите термоядерные удары по Израилю, Саудовской Аравии, Грузии и Украине.
arye_11 08 апреля 2018 | 20:41
patrik05:
Воронеж!!!
Про Воронеж, почему забываешь, Патря.
Он Цель №1
putinku 08 апреля 2018 | 20:44
arye_11: Срочная новость...ПУТИН спалился, срочно началась зачистка лаборатории в Шиханах...госконтракты на очистку подтверждают присутствие отравляющих веществ в Шиханах
А власти врали что там давно все ликвидировано...
Сколько веревочке не виться, но она затянется на шее у озе_ных гопников
Подробнее: https://www.newsru.com/russia/08apr2018/shihany.html
nestor199 08 апреля 2018 | 20:55
putinku: И чё?
gad123 08 апреля 2018 | 20:55
putinku: Очень похоже, что и хим оружие поставляет шойгу... Идея грамотная- и от своих запасов избавиться и на американцев свалить... Пока разберутся , а нас там НЕТ!!
patrik05 08 апреля 2018 | 20:44
arye_11:
Смейся, смейся грязножопый.
putinku 08 апреля 2018 | 20:46
patrik05: заднеприводный ты о чем? Что редко жопу свобю моешь ,после совокупления со своим партнером?
patrik05 08 апреля 2018 | 20:49
putinku:
Считаешь педерастов грязножопыми?
kripto2018 08 апреля 2018 | 20:54
patrik05: маразматик старый ,что ты имел ввиду и кто такие грязножопые? Твои родственники? Ты им часто в жопу смотришь ,чтобвыы определить насколько она чистая? Но судя по ответу ты признал что ты и гряpножопый и заднеприводный
arye_11 08 апреля 2018 | 20:49
patrik05:
А почему бы мне и не смеяться.
А, Патря?
Во всех вышеперечисленных тобою странах ваши Вожди имеют семьи, устроенных детей, недвижимость, секретные банковские счета и еще и еще и еще....
И только в Воронеже у них никого и ничего нет.
Поэтому, я и говорю: Воронеж - Цель №1 при любом раскладе событий.
Бу-Га-Га....
gs1112 08 апреля 2018 | 20:53
Есть ли жизнь на Марсе или нет, окончательно не известно. Но если нет, то виновата Россия. Репутация знаете ли. Но именно этого она усердно добивалась. Примите поздравления.
putinku 08 апреля 2018 | 20:41
все идет к тому что Россию скоро выкинут из совбеза ООН
naivnyk 08 апреля 2018 | 20:46
putinku: И какой Совбез будет? ))) Что можно решить без России в Совбезе? Ну чуть, чуть, хотя бы мозжечек включите ))))
kripto2018 08 апреля 2018 | 20:51
naivnyk: а что нельзя решить без России?
Видимо ты всегда про мозжечок холуй вспоминаешь ,после того, как тебе его удалили) Зададут тупой вопрос и бегом в свой деревянный сортир в огороде))
kottigr1 08 апреля 2018 | 20:55
putinku: В ООН РФ итак сидит "на птичьих правах" и в любой момент её оттуда могут попросить..
Открываете Устав ООН и читаете статью 23, п.1, в которой перечисляются страны-постоянные члены Совета Безопасности. Увы, Российской Федерации среди них НЕТ! До сего дня там указан Союз Советских Социалистических Республик. РФ на этом месте сидит временно по просьбе 11-ти стран. "В письме от 24 декабря 1991 года Президент Российской Федерации Борис Ельцин проинформировал Генерального секретаря о том, что членство Советского Союза в Совете Безопасности и всех других органах Организации Объединенных Наций будет продолжено Российской Федерацией при поддержке 11 стран - членов Содружества Независимых Государств."
Юридически на данный момент РФ в Совбезе ООН представляет лишь СНГ, а не Российскую Федерацию.
Если часть этих стран из числа этих 11-ти поставят вопрос о прекращении этого представительства, ООН вынужден будет пересмотреть текущий порядок дел.
prender 08 апреля 2018 | 20:36
Так пустьв кремле определятся, по путину горовится провокация, а по шойгу это вброс. походу это провокационный вброс химвеществ из саратовской области шиханы или как их там.
snikkersnepper 08 апреля 2018 | 20:43
Повторю свое предложение: четвертование и колесование всех западных политиков, заикающихся о Сирии.
Конкретно французских предлагаю дополнительно сажать на кол.
megri 08 апреля 2018 | 20:47
Агония американской исключительности и могущества на планете!
cukker 08 апреля 2018 | 20:54
после Скрипаля ожидалась провокация в Сирии. все идет по плану. Но здесь придется американцев остужать