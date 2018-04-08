Париж обеспокоен сообщениями о применении химоружия в Восточной Гуте

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призывает в срочном порядке созвать Совет Безопасности ООН для обсуждения ситуации. Ряд СМИ ранее сообщили о применении сирийской армией в городе Дума хлора, от которого, как утверждалось, погибли несколько десятков мирных граждан. В российском Минобороны сообщения об использовании сирийскими правительственными силами хлора отвергают. В МИД России назвали заявления о химоружии вбросом с целью оправдать возможные силовые удары извне. По предварительным данным. Совбез ООН соберется уже в понедельник.