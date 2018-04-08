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20:02, 08 апреля 2018

Сергей и Юлия Скрипали, возможно переедут в США под другими именами

Как пишет Sunday Times, секретная служба MI6 обсуждает с  коллегами из ЦРУ возможность предоставления бывшему полковнику ГРУ и его дочери новых документов. Times пишет, что это позволит защитить их от дальнейших покушений. Британский МИД эти сообщения не комментирует.

Между тем, Виктория Скрипаль утверждает, что ее двоюродная сестра Юлия «отчаянно хочет» вернуться в Россию. В интервью The Telegraph племянница отравленного в  Солсбери Сергея Скрипаля утверждает, что у Юлии в России жизнь, работа и любимый человек. Виктория Скрипаль добавила, что ее родственница была бы в безопасности только «на Луне». «Ни одна сторона не может гарантировать ее безопасность», — отметила Виктория Скрипаль.

Комментарии

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r88w556xl4 08 апреля 2018 | 20:06

переедут в США под другими именами
=============
Бонни и Клайд Скрипали.

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 20:08

Чтобы британские спецслужбы уж больше до них не дотянулись

dataan 08 апреля 2018 | 20:09

Это пипец какойто. Они и так то никому нах не нужны были, а после этой истории и подавно. :)))

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 20:12

dataan: Представление театра абсурда в самом разгаре.

sosiobama 08 апреля 2018 | 20:46

dataan: Да нет их уже в живых давно, ставки слишком высоки.

epynda 08 апреля 2018 | 20:06

Почему ??????
Зачем ??????
Кому нужен отработанный материал ???

taglit 08 апреля 2018 | 20:08

epynda: идиот! материал - это в россии, а на Западе - это ЛЮДИ!

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 20:10

taglit: Когда людей травят для политической провокации, то это именно материал. Они даже животных не пожалели.

sl2sl 08 апреля 2018 | 20:21

r88w556xl4: А в кемерово пожалели?))

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 20:22

sl2sl: В Кемерово был пожар, а эти намеренно убили и отравили? Думать будешь, прежде чем писать?

sl2sl 08 апреля 2018 | 20:33

r88w556xl4: не будь лошадью лаврова. животные что в кемерова что в Солсбери, умные буквы тебе не к лицу. будь проще

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 20:15

taglit: И когда предателей покупают спецслужбы, это тоже материал.

mystar 08 апреля 2018 | 20:15

taglit: идиот! материал - это в россии, а на Западе - это ЛЮДИ!
____________________________________________________
Укропчик а ты помнишь погибшего в Донецке швейцарца из Красного креста?
Могирини и еще западные политики били себя пяткой в грудь что расследуют его гибель.
И чо? Через день забыли и посрали. На западе свои же граждане для них всего лишь расходный материал.

jetsam 08 апреля 2018 | 20:11

@«Ни одна сторона не может гарантировать ее безопасность», — отметила Виктория Скрипаль. @
вот и появился новый эксперт по спецслужбам.
теперь будет из шоу в шоу по всем каналам бегать.
главное проблему ТЦ и свалок заболтать.
а уж с обвинениями в отравлении - захарова разберется со всеми.

peresvet73 08 апреля 2018 | 20:11

Племянница сказала, что - тоже хочет...

a_andrey_yrievich 08 апреля 2018 | 20:12

Заметают следы. Почему бы просто не сжечь их? Как это принято у чмошников...

max3446 08 апреля 2018 | 20:12

провокация англосаксов не удалась, решили похитить наших граждан дабы следы замести. возможно там в педостане их убьют и будут якобы от их имени рассказывать сказки про Россию

nestor199 08 апреля 2018 | 20:15

Британское правительство прячет концы в воду .................... .

kara 08 апреля 2018 | 20:20

Трэш! Забор! Снос дома(проще чем новичок найти), снос мест где были Скрипали(кладбище переедет), теперь увоз в США!
Может проще их сжечь, Цивилизованный мир это примет как надо- как гуманитарную и гуманную процедуру.

polba 08 апреля 2018 | 20:31

kara: Весьма велика вероятность, что это уже случилось.

trekhgorny 08 апреля 2018 | 20:20

Инфошум от СМИ, а как будоражит общественность.

all_seeing74 08 апреля 2018 | 20:24

Вся бригада здесь, с чего бы это?!)))

mobile_actor 08 апреля 2018 | 20:25

А Вику-то в США, выходит не возьмут? И даже в Англию не пустят.

polba 08 апреля 2018 | 20:29

mobile_actor: Ну... она-то жива останется, в отличие от Юлии с ейным папочкой, которую тоже не возьмут, а тихонько придушат шарфиком и тихонько кремируют... как хомячков.... если уже не...

(комментарий скрыт)

arikisyari 08 апреля 2018 | 20:31

Боже упаси.. Это было бы жутчайшей ошибкой в их жизни. Будете еще молить о смерти как избавлении под сапогом ЦРУ.. Была бы у меня возможность из США выехать, я бы хоть куда убежала, хоть на край света. А вам такая возможность будет полностью, напрочь перекрыта, без вариантов. И будете вечно влачить существование в их ассоциациях, в окружении сетевых отмороженных тварей, которых людьми не назовешь даже с натяжкой. Под любым издевательством, которое на них снизойдет очередной блажью. И не дернетесь. Послушайте человека, который все это уже сполна пережил.

hopeol 08 апреля 2018 | 20:46

arikisyari: Не всем так плохо в Америке, как вам. Не понимаю, почему вы не можете вернуться в Россию, если вам так плохо в Америке. Не принимает Родина?

ivmi 08 апреля 2018 | 20:32

"переедут в США под другими именами"
===
"И никто не узнает,
Где могилка моя"

или

"концы в воду..."

lion64___3 08 апреля 2018 | 20:32

предателя вместе с дочкой пиндосы может и заберут к себе. а потом тайно утилизируют в целях экономии. А вот либерастам и свидомым на зоне тяжко будет. Поимеют их "грызуны" с душманами "бэз вазэлына", насухо.

zhvure 08 апреля 2018 | 20:42

Я думаю, что не успеют они оклематься от отравления, как слягут допустим от свиного гриппа или эболы (которой их заразит как мы все догадываемся кто...), а потом их сожгут ( в смысле кремируют), или утопят в море (как пендостане лидера Аль Каиды), во избежание эпидемии. Концы в воду...

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