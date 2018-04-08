Сергей и Юлия Скрипали, возможно переедут в США под другими именами

Как пишет Sunday Times, секретная служба MI6 обсуждает с коллегами из ЦРУ возможность предоставления бывшему полковнику ГРУ и его дочери новых документов. Times пишет, что это позволит защитить их от дальнейших покушений. Британский МИД эти сообщения не комментирует.

Между тем, Виктория Скрипаль утверждает, что ее двоюродная сестра Юлия «отчаянно хочет» вернуться в Россию. В интервью The Telegraph племянница отравленного в Солсбери Сергея Скрипаля утверждает, что у Юлии в России жизнь, работа и любимый человек. Виктория Скрипаль добавила, что ее родственница была бы в безопасности только «на Луне». «Ни одна сторона не может гарантировать ее безопасность», — отметила Виктория Скрипаль.