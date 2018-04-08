На востоке Москвы столкнулись карета «скорой помощи» и легковой автомобиль марки Subaru
«Скорая» при столкновении перевернулась. В результате аварии травмы получили три человека Все обстоятельства случившегося сейчас на месте устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Комментарии3
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evgeny_biolog 08 апреля 2018 | 20:10
А сотрудники правоохранительных органов не перевернулись, когда приехали?
mechanizator 08 апреля 2018 | 20:23
Это не новость - это наши серые расейские будни... Одни чудаки на Субарах не пропускают "Скорые", но не рискуют не пропускать ментов или депутатов с "синими ведерками", а потом эти же чудаки на Субарах негодуют, когда их мама умерла потому, что "Скорая" вовремя не приехала.
Другие чудаки (по бОльшей части все-таки менты) врубают мигалки, чтобы побыстрее доехать домой, а потом удивляются, что им никто не верит, что они на самом деле не домой ехали (или за пивом), а реально торопились на вызов.
Так и живем...
mystar 08 апреля 2018 | 20:30
mechanizator: это наши серые расейские будни
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Да уж лучше такие будни чем уворачиваться от грузовиков с террористами.