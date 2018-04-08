Застрявшие в Дубае пассажиры «Уральских авиалиний» в ближайшие часы вылетят в Москву
Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова. Авиакомпания должна была выполнить рейс из Дубая в аэропорт «Домодедово» еще 6 апреля. Из-за неисправности самолета вылет был отложен, а лайнер отбуксирован на стоянку. Гасникова утверждает, что пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием. К утру воскресенья самолет был полностью исправен но пассажиры отказались лететь на нем и потребовали замены борта. Самолет вылетел в Москву пустым. Сейчас, как сообщила Гасникова, все согласования для нового борта получены, и в авиакомпании рассчитывают, что лайнер вылетит в ближайшее время.
Комментарии4
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patrik05 08 апреля 2018 | 20:11
Застрявшие в Дубае пассажиры «Уральских авиалиний» в ближайшие часы вылетят в Москву...
Надеюсь им это будет уроком - не ездить на отдых к семитам.
lenin3 08 апреля 2018 | 20:20
patrik05: а как же турысты в Сирии,еженочно отправляемые самолётами из Ростова?Им,значит,можно на отдых к семитам?
Кстати,об обратных рейсах с курортов Сирии сведений нет...)))
lenin3 08 апреля 2018 | 20:15
А "Уральские авиалинии"уверены,что пассажиры не хотят ещё задержаться в Дубае?))
sokal123 08 апреля 2018 | 20:30
lenin3: Вылетают с чувством потери чего то хорошего. Не охота лететь.