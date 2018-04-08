Застрявшие в Дубае пассажиры «Уральских авиалиний» в ближайшие часы вылетят в Москву...

Об этом «Интерфаксу» сообщила пресс-секретарь перевозчика Вера Гасникова. Авиакомпания должна была выполнить рейс из Дубая в аэропорт «Домодедово» еще 6 апреля. Из-за неисправности самолета вылет был отложен, а лайнер отбуксирован на стоянку. Гасникова утверждает, что пассажиры были размещены в гостинице и обеспечены горячим питанием. К утру воскресенья самолет был полностью исправен но пассажиры отказались лететь на нем и потребовали замены борта. Самолет вылетел в Москву пустым. Сейчас, как сообщила Гасникова, все согласования для нового борта получены, и в авиакомпании рассчитывают, что лайнер вылетит в ближайшее время.