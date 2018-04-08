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20:00, 08 апреля 2018

Дональд Трамп обвинил власти Сирии в очередном применении химоружия против мирных жителей

У себя в Твиттере американский президент пишет, что в результате бессмысленной атаки погибли много женщин и детей и добавил, что район бомбардировки полностью блокирован сирийской армией. Кроме того, Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого он назвал зверем. В Москве сообщения о химатаке в восточной Гуте отвергают.

Комментарии

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taglit 08 апреля 2018 | 20:03

Глава США потребовал "немедленно" открыть территорию для оказания медицинской помощи пострадавшим Президент США Дональд Трамп раскритиковал Россию и Иран за поддержку Сирии, где произошла еще одна химическая атака, пригризовши расплатой ответственным за это. Об этом он заявил в своем Twitter. "Множество погибших, в том числе женщин и детей, в бессмысленной химической атаке в Сирии", - написал Трамп в микроблоге, отметив, что территория, на которой произошла химатака, заблокирована и окружена сирийской армией. Сейчас зона поражения химическим оружием, по его словам, "полностью недоступна для внешнего мира". "Президент (Владимир) Путин, Россия и Иран ответственные за поддержку животного (Башара) Асада. Придется заплатить большую цену", - предупредил американский президент.

patrik05 08 апреля 2018 | 20:09

Дональд Трамп обвинил власти Сирии в очередном применении химоружия против мирных жителей...

Ничего тупее этой поджидованной лжи, я ещё не слышал. Каждый день слышать про очередной "глайвицкий инцидент", это надоедает. Американцы тупые не потому что хотят найти повод расправиться с Б.Асадом, за деньги евреев и саудитов, а потому что придумывают действительно тупые предлоги.

takao 08 апреля 2018 | 20:16

///президента Сирии Башара Асада, которого он назвал зверем///

Неправильно перевели. Он назвал Асада НЕ "зверем".
Он назвал его "животным"- animal.
Тут не может быть разночтений, захотел бы назвать "зверем", написал бы "beast" или как еще..

patrik05 08 апреля 2018 | 20:17

takao:

А если бы хотел назвать "Иудой"?

haldey 08 апреля 2018 | 20:17

patrik05: Трамп не думает, такая функция у него полностью отсутствует. Он, что в башку влетело, что услышал, то и говорит. А по поводу гибели женщин и детей, когда его заботили аборигены, он озабочен только жизнями американцев. Значит там погибли американские женщины (трансгендеры потенциальные) и американские дети великовозрастные. Последнее время уже не хватает им своих военных, францию за одно место втягивают в бойню)))

patrik05 08 апреля 2018 | 20:20

haldey:

Никакой нормальный человек не поверит в расстрел майдана В.Януковичем, в отравление Скрипалей В.Путиным и в бомбардировку жилых кварталов Думы химическим оружием по приказу Б.Асада... только если ты не лживое русофобское животное.

kripto2018 08 апреля 2018 | 20:30

patrik05: //А если бы хотел назвать "Иудой"? //

тебе иуда виднее, это же ты 30 серебреников отрабатываешь

navsegda 08 апреля 2018 | 20:31

При чём тут вера , это бритва Оккама , отбрасываешь всякие фантастические версии и теории заговора и самый простой ответ и является самым верным - Россия

polba 08 апреля 2018 | 20:38

navsegda: А зачем?

kripto2018 08 апреля 2018 | 20:33

haldey: //Трамп не думает, такая функция у него полностью отсутствует.//
это ты всвоем деревянном сортире в огороде досих пор не нучился думать нищеброд

arye_11 08 апреля 2018 | 20:09

taglit:
Более 200 погибших и сотни пострадавших от химатаки.
Американский удар по душегубу Асаду неизбежен.
Передали только что, что в Вашингтоне идет острая дискуссия между Трампом и верхушкой Пентагона и о силе и приложении удара.
Трамп за более острую реакцию, генералы за умеренную.
О самом ударе дискуссий уже нет.

patrik05 08 апреля 2018 | 20:14

Видите? Удар по Башаду Асаду, который может привести к ядерной войне, придумывают евреи и саудиты.

fedor55 08 апреля 2018 | 20:17

patrik05: да никто в России впрягаться за мясника не будет т.к. понимают, что получат в ответ всю военную мощь НАТО, Трамп это не Обама, долго думать не будет, шарахнет мало не покажется.

arye_11 08 апреля 2018 | 20:17

patrik05:
Патря.
А в курсе ли дела ты, что "стратегическое партнерство" между Россией и Ираном лопнуло. не успев окрепнуть.
Начинается острое противостояние российско-иранское за каспийский шельф.
Для общего развития погугли тему - "Почему базу Каспийской флотилии перенесли из Астрахани в Каспийск"

dsa_dsf 08 апреля 2018 | 20:21

patrik05: за друга Асадушку войной на мамерику попрети? Да обсеритесь же как всегда, эт вам не с Мишкой Саакашвили бодатса

belovnikita 08 апреля 2018 | 20:18

arye_11: лучше по ботоксному хозяину абассада

igor_zrw 08 апреля 2018 | 20:21

arye_11: ....но это не точно....

igor_zrw 08 апреля 2018 | 20:26

igor_zrw: это, конечно, не смешно.
но я иду спать
а завтра будем обсуждать, как сдулись хваленые амерские кораблики.
А потом опят "белые каски" будут видеошоу показывать где надо.
спорим на бакс?

doorin 08 апреля 2018 | 20:03

То чего многие ожидали началось !

Американцы, англичане, французы, немцы, норвежцы
и прочие прикнувшие начали массированный ракетный
обстрел Сирии, включая базы русских Хмеймим и Тартус.
Выпущено более 1000 крылатых ракет с кораблей
западной коалиции и с самолетов.
Самолеты коалиции, кого не сбили, наносят массированные
ракетно-бомбовые удары по русским, иранцам и китайцам,
находящимся в Сирии, а также по силам сирийской
армии и резиденции Асада. Потоплено уже более
6 кораблей.

Есть многочисленные жертвы с обоих сторон.
Пока не ясно чем всё закончится, но вооруженные
силы РФ, Китая и Ирана подняты по тревоге.

В ближайшие часы возможно обстановка и
ход развития сражения прояснятся.

P/S

Вот... только что передали - глава Центрального командования
USA Джозеф Вотел объявил боевую тревогу на территории USA.
Все руководство USA начало спешную эвакуацию в специальные
сверхзащищенные бункеры.

\ С N N \

odobryam_s 08 апреля 2018 | 20:17

doorin: Засохни, промокашка брехливая!

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 20:04

в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого он назвал зверем.
================
Людоед Обама за годы своего правления убил не менее 1 000 000 человек. Он тогда кто, Сатана?

prender 08 апреля 2018 | 20:04

не весь новичок значит уничтожили, чутка осталось. помочь другу , доктору.

ivanov356 08 апреля 2018 | 20:07

А плешивому это и нужно, чтобы прикрыть, что натворил, а то того гляди табакерки везде.

fedor55 08 апреля 2018 | 20:13

Трамп не просто так убрал из своей команды орденоносца Тиллерсона и назначил Болтона, который ястреб покруче Маккейна, теперь с Россией, Ираном и режимом Асада никто возиться не будет, на каждый косяк будет жесткий военный ответ и усиление санкций.

perestarok 08 апреля 2018 | 20:17

"20:00 Дональд Трамп обвинил власти Сирии в очередном применении химоружия против мирных жителей
У себя в Твиттере американский президент пишет, что в результате бессмысленной атаки погибли много женщин и детей…"

А у Трампа не хватает мозгов сообразить, что Асаду это не нужно.

max3446 08 апреля 2018 | 20:20

Произошло ровно то, о чем еще несколько назад МО РФ говорило. Провокация. И кончено же при участии белых касок, шантанной протеррористической организации

mikr 08 апреля 2018 | 20:21

На сей раз эта информационная артподготовка ему не поможет. Генштаб РФ недвусмысленно предупредил о неизбежном ответном ударе в случае угрозы российским гражданам, находящимся в Сирии. Американцы такие предупреждения пока еще понимают. По крайней мере ударить по Северной Корее после предупреждения со стороны Ким Чен Ына они не осмелились. А Россия все-таки покруче будет.

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ivmi 08 апреля 2018 | 20:27

Трамп задумал свой Гляйвиц.

zhvure 08 апреля 2018 | 20:29

В очередной раз - бездоказательно (впрочем, как всегда).

mikr 08 апреля 2018 | 20:32

Не так давно Трамп уже однажды облажался, пообещав нанести удар по Северной Корее, но испугавшись в последний момент, так и не нанес. Сейчас он опять поставил на кон свою репутацию, пообещав нанести удар по Асаду. И похоже, опять не сдержал свое обещание. Судя по всему, Трамп - обыкновенный болтун.

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kaplan911 08 апреля 2018 | 20:42

\\ На фоне сообщений о химатаке в Белом доме не исключают нанесения ракетного удара по правительственным войскам в Сирии. \\

Наши С-300 в Сирии опять.......пригнутся.

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