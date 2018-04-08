Дональд Трамп обвинил власти Сирии в очередном применении химоружия против мирных жителей...

У себя в Твиттере американский президент пишет, что в результате бессмысленной атаки погибли много женщин и детей и добавил, что район бомбардировки полностью блокирован сирийской армией. Кроме того, Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке режима президента Сирии Башара Асада, которого он назвал зверем. В Москве сообщения о химатаке в восточной Гуте отвергают.