Главный тренер петербургского зенита Роберто Манчини сегодня прилетел в Рим...\

По сведениям издания «Футбол Италия», он намерен провести переговоры с итальянской федерацией о дальнейшей работе. Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить национальную команду Италии после увольнения Джампьерро Вентуры из-за провального отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. под руководством Манчини Зенит не смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы, и после вчерашнего проигрыша «Краснодару» осложнил себе борьбу за звание чемпиона страны.