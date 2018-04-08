Главный тренер петербургского зенита Роберто Манчини сегодня прилетел в Рим
По сведениям издания «Футбол Италия», он намерен провести переговоры с итальянской федерацией о дальнейшей работе. Ранее сообщалось, что Манчини может возглавить национальную команду Италии после увольнения Джампьерро Вентуры из-за провального отборочного цикла чемпионата мира 2018 года. под руководством Манчини Зенит не смог пробиться в четвертьфинал Лиги Европы, и после вчерашнего проигрыша «Краснодару» осложнил себе борьбу за звание чемпиона страны.
Комментарии6
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patrik05 08 апреля 2018 | 19:34
Главный тренер петербургского зенита Роберто Манчини сегодня прилетел в Рим...\
Прилетел в Рим? И что, усраться теперь?
insurgent1974 08 апреля 2018 | 20:16
patrik05: Тебе можно и усраться. 11.80 на дороге не валяются.
zemljanka 08 апреля 2018 | 19:50
Южанину тяжело в северной столице...
mariupol1953 08 апреля 2018 | 20:16
Манчини не сумел организовать игру "Зенита".Сейчас команда выглядит растерянной и неорганизованной.С Манчини надо расставаться,без сожаления.Успехов ему со сборной Италии.
nile999 08 апреля 2018 | 20:30
mariupol1953: ты не читал его последнее интервью на пресс-конференции....в самом конце он на английском сказал почему так. Манчини тут не причём
valett05051955 08 апреля 2018 | 20:18
У Манчини ничего не получилось в Зените. Такое бывает... Он хороший тренер, но не для Зенита и России.. Команда стала ужасно играть