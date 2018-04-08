Немецкие правоохранительные органы предотвратили теракт на сегодняшнем Берлинском полумарафоне
Задержаны четыре человека, которые собирались устроить нападение с ножами на спортсменов и зрителей. В полиции говорят, что давно следили за подозреваемыми, поэтому конкретной угрозы не было. По сведениям издания «Вельт», один из задержанных был близким знакомым Аниса Амри — тунисца, который совершил теракт на рождественском рынке в Берлине в декабре 2016 года. Берлинская полиция официально подтвердила лишь факт задержаний. Однако в сообщении правоохранительных органов говорится о шести подозрительных личностях, а не о четырех.
Комментарии11
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zemljanka 08 апреля 2018 | 19:38
Спасибо. Спасли людей. Скрутили нелюдей.
patrik05 08 апреля 2018 | 19:39
Немецкие правоохранительные органы предотвратили теракт на сегодняшнем Берлинском полумарафоне...
Дешёвки, вчера пропустили наезд на кафе в Мюнстер и сегодня придумали раскрытие теракта. Я думал что нет никого омерзительнее московских либералов, с их политическими заключёнными, так вот полюбуйтесь на немецкий правоохранительные органы.
r88w556xl4 08 апреля 2018 | 19:48
zemljanka: Нелюдей ли они скрутили? Может немецким службистам надо было просто реабилитироваться за свой вчерашний прокол и позор и сегодня пострадали невинные люди? Ты об этом подумал(а)?
r88w556xl4 08 апреля 2018 | 19:38
Русский след для новых санкций ещё не нашли? Ушанку там где-нибудь рядом, или самовар.
ajsenev 08 апреля 2018 | 20:01
r88w556xl4: Да им есть у кого учиться. Пусть попросят помощи у нашедших визитку Яроша.
polba 08 апреля 2018 | 20:35
ajsenev: Вам, болезным, так до сих пор и не рассказали, что та история с "визиткой Яроша" была чистой правдой и визитка была самой что нинаесть настоящей.... о чем рассказал сам Ярош.
Погуглите, это интересно.
hodak47 08 апреля 2018 | 20:07
r88w556xl4: 11-80 +11-80...
jetsam 08 апреля 2018 | 19:40
молодцы.
хорошая работа. профи есть везде.
никакой политики. просто хорошая работа.
r88w556xl4 08 апреля 2018 | 19:45
jetsam: В России уж сколько раз теракты предотвращали, но русофобы на это бубнили, что ПРОПАГАНДА. Так вот значит и в Германии ПРОПАГАНДА.
kaplan911 08 апреля 2018 | 20:09
Молодцы.
Они не полтинники с мигрантов сшибают.
mystar 08 апреля 2018 | 20:51
Ну да оправдаться же надо. Интересно как полицейские определили их намерение?
По ножам што ли?))))))) Ну ладно бомбу или полуфабрикат ее можно найти но вот как ножи то связать с намерениями теракта?