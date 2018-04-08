Немецкие правоохранительные органы предотвратили теракт на сегодняшнем Берлинском полумарафоне...

Задержаны четыре человека, которые собирались устроить нападение с ножами на спортсменов и зрителей. В полиции говорят, что давно следили за подозреваемыми, поэтому конкретной угрозы не было. По сведениям издания «Вельт», один из задержанных был близким знакомым Аниса Амри — тунисца, который совершил теракт на рождественском рынке в Берлине в декабре 2016 года. Берлинская полиция официально подтвердила лишь факт задержаний. Однако в сообщении правоохранительных органов говорится о шести подозрительных личностях, а не о четырех.