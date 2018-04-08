ЕС обвинил власти Сирии и ее союзников в применении химоружия в сирийском городе Дума...

Как говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, доказательства указывают на еще одну химическую атаку, проведенную режимом Башара Асада. В МИД России сообщения о химатаке со стороны правительственных войск Сирии ранее назвали информационным вбросом. Российское военное ведомство также отвергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия. МИД Сирии отверг обвинения в предполагаемой химической атаке в городе Дума, назвав их скучными и неубедительными. Между тем, команда американского президента Дональда Трампа уже сегодня обсудит возможные ответные меры в отношении сирийских правительственных сил.