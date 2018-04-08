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19:30, 08 апреля 2018

ЕС  обвинил власти Сирии и ее союзников в применении химоружия в сирийском городе Дума

Как говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, доказательства указывают на еще одну химическую атаку, проведенную режимом Башара Асада. В МИД России сообщения о химатаке со стороны правительственных войск Сирии ранее назвали информационным вбросом. Российское военное ведомство также отвергло сообщения о применении сирийскими войсками химического оружия. МИД Сирии отверг обвинения в предполагаемой химической атаке в городе Дума, назвав их скучными и неубедительными. Между тем, команда американского президента Дональда Трампа уже сегодня обсудит возможные ответные меры в отношении сирийских правительственных сил.

Комментарии

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alex_d 08 апреля 2018 | 19:35

ну чё, можно потихоньку спускаться в бункер? трамп все-таки решил повоевать?

putinku 08 апреля 2018 | 19:38

Срочная новость...ПУТИН спалилсясрочно началась зачистка лаборатории в Шиханах...госконтракты на очистку подтверждают присутствие отравляющих веществ в Шиханах
А власти врали что там давно все ликвидировано...
Сколько веревочке не виться, но она затянется на шее у озе_ных гопников

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/08apr2018/shihany.html

loskinuv 08 апреля 2018 | 19:38

putinku:
Ну вот... кажется игры закончились...

Асад сегодня в 19-00 официально объявил, что ВСЕ
вооруженные группы, включая ВСЕ западные
вооруженные силы, которые находятся в Сирии
без специального приглашения законного правительства
Сирии, будут рассматриваться как объекты для ударов
всеми возможными средствами начиная с 14-00
09.04.2018г. Любые военные самолеты и дроны
которые не имеют специального разрешения будут
сбиваться без какого либо дополнительного
предупреждения над всей территорией Сирии
с завтрашнего дня с 14-00. Также будут атакованы
ВСЕ морские цели, которые используются для нанесения
ударов по территории Сирии.

О данном решении лично проинформирован
командующий западной коалицией в Сирии
британский генерал-майор Феликс Гидни.

( Сирийское госагентство SANA )

fraps 08 апреля 2018 | 19:45

loskinuv:

oskinuv, давно пора было это сделать !

Ну а что касается ЕС, так Европа ведет себя вполне
закономерно,можно сказать традиционно :)

Как говорят американцы: " Don’t keep a dog and bark yourself",
( не стоит держать собаку и лаять при этом самому ).

Сейчас роль "гав-гав" исполняет драная свора
дрессированных европейских кастрированных пудельков
из Европы.(Яркий пример абсолютно глупого кастрата -
Борис Джонсон)
И если эти кастратики перестанут тявкать, то их быстренько
отправят на живодерню за ненадобностью. Впрочем,
Джонсон и старушка Мэй уже там... - в живодёрне :))

Европейские кастрированные пудельки это прекрасно
понимают и из штанов выпрыгивают при команде "Голос!" от своего американского хозяина. Особо отличившимся обещали косточку обглоданную кинуть... может быть...
Но... дадут пи-дюлей для профилактики,
чтобы знали своё место в пищевой цепочке.

Увы, увы..., но это типичная судьба всех трусливых
марионеток - быть дешёвыми заискивающими шавками которым живодёрни не избежать при любых раскладах :)

navsegda 08 апреля 2018 | 19:51

fraps : уделают русских , хезболлу и асадовцев на раз-два ,как помойных котов

patrik05 08 апреля 2018 | 19:56

ЕС обвинил власти Сирии и ее союзников в применении химоружия в сирийском городе Дума...

Нарываются проститутки.

ostapbey 08 апреля 2018 | 20:06

patrik05: утки?? Вагнеровские?
Прости господи что на пасху..
Даже..

dataan 08 апреля 2018 | 19:57

Самое удивительное, что эти бараны подпиндосники всё еще думают, что их брехне в мире верят. :)

ostapbey 08 апреля 2018 | 20:08

dataan: а козлы путиноидные надеются что им Ын до сих пор верит?
Прям как дети..не так ли Дитян?
Даже..

r88w556xl4 08 апреля 2018 | 19:59

navsegda: Как прям во Вьетнаме когда-то "уделали"? Ползают ещё по США калеки-уделыватели с тех времён, кто без конечности, кто изнутри весь протух.

putinku 08 апреля 2018 | 19:59

fraps дебил ты бы по себе собачка не судила весь мир... это же у тебя деревянный сортир в огороде ,а ты как моька лаешь на мир
у ЕС 16 триллионов ВВП...холуй, а у твоего хозяина Путина 1 триллион. Так почему Европа должна не поддерживать США у которых 17 триллионов ВВП? Чтобы торговать с такими нищебродами как ты? А нах ты неудачник и гопник им сдался? )

dataan 08 апреля 2018 | 20:06

putinku: Похоже, паря, что дЭбил это ты. Можешь засунуть свои ЕСовские триллионы и триллиарды в .... Ну в общем ты знаешь куда. Они от туда очень хорошо стреляют, когда тужишься. Бу-га-га-га-га-га :))))))))))))))
Стреляют , убогий, не бумажные купюры и биткоины, а ракетки. Бу-га-га-га-га-га. :)))))

putinku 08 апреля 2018 | 20:11

dataan: У тебя старый маразматик истерика...больше смайликов)
я же говорил что эти имбецилы только тявкать могут..по существу им возразить из своего обосранного сортика деревянного в огодн нечего)
Это ты уумственный импотент про мультики Путина?)
Этот олигофрен наверное про лазерную пушку Путинскую из канализационной трубы))
https://www.youtube.com/watch?v=5DIRKM-M8Rk

putinku 08 апреля 2018 | 20:14

Да..забыл написать.... этот дегенерат dataan видимо не знает что много ракет можно сделать когда есть много денег в экономике а не одни только деревянные сортиры как у Путина с его мультиками)) АХАХАХА)))

kripto2018 08 апреля 2018 | 20:22

dataan: тоесть тебе деньги не нужны)) ты памперсы будешь с помошью ракет покупать ,когда тебе мудлону старому яй_а отстрелят или ты каждый день собрался воевать ракетами? Биля ну откуда вас таких дегенератов берут?)

ostapbey 08 апреля 2018 | 20:10

putinku: зато они боярышник не пьют и тампексы носят вместо шишки!!
Кедровой! Даже.

putinku 08 апреля 2018 | 20:01

fraps дебил ты бы по себе собачка не судила весь мир... это же у тебя деревянный сортир в огороде ,а ты как моька лаешь на мир
у ЕС 16 триллионов ВВП...холуй, а у твоего хозяина Путина 1 триллион. Так почему Европа должна не поддерживать США у которых 17 триллионов ВВП? Чтобы торговать с такими нищебродами как ты? А нах ты неудачник и гопник ,который травит людей химическим оружием им сдался? )

zhvure 08 апреля 2018 | 20:45

loskinuv: Давно пора.

eniro 08 апреля 2018 | 19:53

alex_d: Смотрите сами:"История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против сирийцев", - заявили в Госдепе.

alex_d 08 апреля 2018 | 20:17

eniro: на что смотреть то? на то, как в очередной раз обвинение готово чуть ли не раньше самого происшествия?
впрочем, всё это уже неважно. историю, как это всегда и бывает, напишет победитель. что там говорил геббельс, в 1945-м уже никому стало не интересно...

evgeniy_jovial 08 апреля 2018 | 19:36

Куда США, туда и подневольные шавки... А как же иначе, хозяин накажет.

putinku 08 апреля 2018 | 19:40

evgeniy_jovial: это ты видимо про себя...так как никто больше бежать ,торговать и дружить с кремлевскими гопниками не хочет в мире

splin2 08 апреля 2018 | 19:56

putinku:США, ТУрция и ЕС обвинили власти Сирии и ее союзников (РФ и Иран) в применении химоружия.

Ссут прямо в глаза, а в Генштабе -Божья роса"

stas12006 08 апреля 2018 | 19:38

Сейчас распедалят америкосы ещё 200 тупорылых вагнеровцев в отместку . Путин скажет их там нет. Америкосы скажут - мы отомстили.
И всем польза - в россии на 200 дебилов меньше . Путину деньги на них тратить не надо.

prender 08 апреля 2018 | 19:39

прыгнул все же вольдемар в бассейн прыгнул бедолага.

jetsam 08 апреля 2018 | 19:42

туфта и компот.
трупы несвежие были.
сами себе напукали.

megri 08 апреля 2018 | 19:43

Логика США проста и видна насквозь как логика лузера и банкрота. Потрачены миллиарды, оружие, люди, но цель свержения Асада не достигнута. Давно бы стали бомбить Дамаск, если бы были уверены в полной поддержке Европы. Мешала разнородность мнений в ЕС. Для убеждения своих сторонников были задействованы боевики с химоружием. Но Европа участвующая в ликвидации химоружия не доверяла США, были и есть сомнения. Но время идет на пользу Сирии, остался практически последний оплот боевиков, и тогда решили экстренно сделать генеральную контрольную проверку стран ЕС на «вшивость», совершив провокацию со Скрипалем и потребовав со своих сторонников поддержку. Многие подчинились, но не все. А время идет- еще неделя, две и они вообще окажутся не у дел в Сирии. А как оправдать миллиардные затраты и позор, который их ждет? Вот и решили замутить в «последнем вагоне» очередную химатаку. Всем разумным людям понятно, что у руководства Сирии и РФ вообще нет не только химоружия, но и любого мотива при их, считай, полной победе, даже бы при его наличии хим оружия, если бы оно было!

jetsam 08 апреля 2018 | 19:49

megri: чудила. дочти методичку.
мы три раза победили в сирии. три раза. путен сказал.
там нет боевиков. только любящие асада граждане.
остальное выдумки идиотов, что не читают свои методички.

/ страницы про сша запрещено читать до личной встречи солнценосного с трампом
жди особого распоряжения /

megri 08 апреля 2018 | 20:08

jetsam: Чудо одноглазое, прежде чем тебе что-то сказать, ответь: чем смерть от хим оружия хуже или отличается от смерти от бомбежек, пуль и мин. Подскажу - для жизни ничем. смерть, она и там и там смерть. Но для политики отличается тем, что химатаки запрещены по законам ООН, а за "демократические бомбежки" вроде можно оправдаться. Вот и подумай, зачем Асаду в период Победы нужна химатака? Правильно и логично,"надеюсь" подумал - она ему не нужна: Хим атака нужна только США для оправдания возможных бомбежек!

mercer57 08 апреля 2018 | 19:44

русские в очередной раз применили газ против сирийских детей....)))

samkos 08 апреля 2018 | 19:46

Сирийский шакал прячется за широкую морду Шир Хана. Но всё ближе время, когда расплата настигнет обоих.

volkov_25 08 апреля 2018 | 19:46

сколько уже тысяч человек погибло благодаря ботоксной крысе.

detul 08 апреля 2018 | 19:54

volkov_25: А сколько сотен тысяч погибло благодаря славной плеяде сменяющих друг друга американских презиков !! Хотя, думаю, тут можно говорить уже о миллионах убитых, благодаря их правлению.

sim 08 апреля 2018 | 20:04

detul: Это вам по первому каналу рассказали? Так это еще мало сказали! Смотрите Звезду или Бесогона - там счет на миллионы пошел )) бедные люди, обманутая вата ))

lion64___3 08 апреля 2018 | 19:56

volkov_25: это так звали жоржика буш-рейнджера?

snikkersnepper 08 апреля 2018 | 19:48

1. ЕС (и я как его представитель) НИКОГО НИГДЕ не обвиняло. Пара имбецилов, никем и никуда не выбранных ни на одних выборах решило напомнить о своем существовании и вбросить очередную ахинею.

2. Я человек мирный, но у меня есть серьезное предложение для Генеральной Ассамблеи ООН. Я попробую уговорить их таки ввести смертную казнь методом четвертования и колесования в исключительных случаях и для следующих лиц: 1) британских СМИ, рассказывающих "подробности дела Скрипаля", 2) западных политиков, раскрывающих пасть на тему Сирии. Ибо за... надоело. Как вы думаете, согласятся?

3. Пока вы тут в твиттерах меряетесь томагавками и степенью собственного дебилизма, в реальной сирийской Думе а) прошла демонстрация в поддержку Асада, б) боевики согласились сдать город и прокатиться оттуда на зеленых автобусах. Чем и занимаются ПРЯМО СЕЙЧАС.

4. В связи со всем этим я даже буду несколько разочарован, если весь этот маразм так и не приведет к началу третьей мировой войны, обмену ядерными ударами и Апокалипсису. Потому что эта несчастная планета такой массы тупости, кретинизма и маразма уже просто не выдерживает.

sim 08 апреля 2018 | 20:07

snikkersnepper: Гспдя, санитары, кто недосмотрел-то на этот раз? Почему больной, управляющий миром из своей палаты, добрался до интернета?

ze_danil 08 апреля 2018 | 20:17

snikkersnepper: да!

вся прогрессивная Гейропа мячтает войти в состав Великой России на правах райцентра
и чобы портреты Вощьдя в каждом красном уголке

fedor55 08 апреля 2018 | 19:54

Трамп не просто так убрал из своей команды орденаносца Тиллерсона и назначил Болона, который ястреб покруче Маккецна, теперь с Россией, Ираном и режимом Асада никто возиться не будет, на каждый косяк будет жесткий военный ответ и усиление санкций.

epynda 08 апреля 2018 | 19:55

Диву, порой даешься, выслушивая очередную галиматью, представителей ЕС...
На вид, они вроде бы образованные и не глупые люди....
Но внешность, бывает, порой обманчивой....
Но самое интересное, это то, что некоторым российским, высокообразованным гражданам, эта самая галиматья, кажется истиной в последней инстанции..
Деб..ы бля.....

detul 08 апреля 2018 | 19:56

На следующей неделе к месту "химической атаки" можно будет пригласить экспертов ОЗХО, если конечно, совершенно случайно по этому месту не ударит "коалиция".

ivanov356 08 апреля 2018 | 19:58

Всё смешки, а дело серьёзное, Трамп грозится. Надо срочно призывать непобедимых и гневных пригожинских троллей на службу в Сирию. Пусть свои говномёты в дело пускают.

nestor199 08 апреля 2018 | 20:03

У ЕС есть доказательства?

ivar1964 08 апреля 2018 | 20:13

Почитал комментарии и удивился внезапной и дружной атаке российских "патриотов". Так слаженно! Так энергично! Так слаженно! Видать, Кремль бросил все силы на идеологический фронт. Отступать некуда!

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