Московский «Локомотив» со счетом 1:0 одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче 25 тура РФПЛ
В турнирной таблице «Локомотив» сохранил 1-е место, набрав 52 очка в 24-х матчах. В следующем матче «Локомотив» на выезде 14 апреля сыграет с московским Динамо, а Ростов, который сейчас на 13-м месте, 15 апреля примет СКА «Хабаровск».
Комментарии2
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zemljanka 08 апреля 2018 | 19:20
Молодцы.
После Атлетико(Мадрид) -выходят и побеждают.
fantforbarbi 08 апреля 2018 | 19:31
Локо на 99% чемпион)