Сын бизнесмена Олега Дерипаски поддерживает Алексея Навального

По крайней мере о такой связи сообщил сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В статусе нового профессора юридического факультета петербургского университета Александр Бастрыкин провел первую лекцию. Как пишет Фонтанка.ру она прошла в обозревательном ключе. Призывая студентов к сознательности, председатель СКР как бы невзначай перешел к уличному освещению: «Весело лазать на фонари. В марте прошлого года один товарищ у памятника Пушкину забрался на фонарь по призыву Навального». «Знаете, кто это был? Олигарх, Это сын Дерипаски оказался. Кричал «Долой коррупцию!». Бастрыкин при этом заметил: что сам Олег Дерипаска фигурант множества коррупционных дел «В 90-е годы так дербанили экономику». Но это если без амнистии подойти. Государство сделало вид, что эта эпоха прошла, всем простило. Ну не тебе, сын Дерипаски, кричать «Долой коррупцию!». Подытожил в статусе профессора Александр Бастрыкин.

По информации издания The Village — на фонаре во время протестной акции сидели обычные московские подростки Роман и Павел. Сына же Олега Дерипаски зовут Петр.