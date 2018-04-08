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19:03, 08 апреля 2018

Сын бизнесмена Олега Дерипаски поддерживает Алексея Навального

По крайней мере о такой связи сообщил сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В статусе нового профессора юридического факультета петербургского университета Александр Бастрыкин провел первую лекцию. Как пишет Фонтанка.ру она прошла в обозревательном ключе. Призывая студентов к сознательности, председатель СКР как бы невзначай перешел к уличному освещению: «Весело лазать на фонари. В марте прошлого года один товарищ у памятника Пушкину забрался на фонарь по призыву Навального». «Знаете, кто это был? Олигарх, Это сын Дерипаски оказался. Кричал «Долой коррупцию!». Бастрыкин при этом заметил: что сам Олег Дерипаска фигурант множества коррупционных дел «В 90-е годы так дербанили экономику». Но это если без амнистии подойти. Государство сделало вид, что эта эпоха прошла, всем простило. Ну не тебе, сын Дерипаски, кричать «Долой коррупцию!». Подытожил в статусе профессора Александр Бастрыкин.

По информации издания The Village — на фонаре во время протестной акции сидели обычные московские подростки Роман и Павел. Сына же Олега Дерипаски зовут Петр.

Комментарии

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post_v 08 апреля 2018 | 19:07

"иметь диплом о высшем юридическом образовании" и быть юристом - две большие разницы. Видимо, это в особенности относится к выпускникам юридического факультета Ленинградского университета имени А.А.Жданова

еще один выпускник юрфака ЛГУ В.Путин вообще ввел новое юридическое понятие "Участие гражданина в боевых действиях на территории другого государства по зову сердца не является наемничеством".

Ульянова-Ленина вообще не учитывать – он на юрфаке в Петербурге не учился, и чужой диплом "позаимствовал" (© Гекльберри Финн)

kryymsdyk 08 апреля 2018 | 19:09

post_v: началось. Дерипыска будет жрать Сечина, Сечин Ротенберга, Ротенберг Бастрыкина, Бастрыкин Вексельберга и так далее по кругу. Пусть сожрут друг друга. А потом по России будут гулять частные армиии.

meister_luvin 08 апреля 2018 | 19:13

kryymsdyk:
волки от испуга
скушали друг друга?

hysteria 08 апреля 2018 | 19:16

Дерипаске привет от СК.
А Бежать то некуда.

kryymsdyk 08 апреля 2018 | 19:20

meister_luvin: а Поклонская, дрожа, так и села на ежа

ajsenev 08 апреля 2018 | 19:13

kryymsdyk: Ох, прямо зависть душит. Повезло студентам учиться у такого профессора. Гигант юридической мысли.

post_v 08 апреля 2018 | 19:17

ajsenev:
===========

В книге Бастрыкина «Знаки судьбы. Дактилоскопия» очень много заимствований - значительная часть текста дословно повторяет книгу 1975 года — «Век криминалистики» немецкого писателя Юргена Торвальда. В 2013 году общество «Диссернет» подробнее исследовало книгу Бастрыкина и обнаружило, что автор заимствовал не только из книги Торвальда, но и из труда ирландского писателя Энтони Саммерса «Империя ФБР: мифы, тайны, интриги». Есть и третий источник, который кратко упоминается в рецензии 2007 года, — это перевод немецкой книги Роберта Гейндля «Дактилоскопия и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлений», вышедший в Москве в 1927 году....

вот вам и "гигант мысли"

tour 08 апреля 2018 | 19:20

ajsenev: -/Гигант юридической мысли./
Сняв малиновые пиджаки, Путинская ОПГ переоделась во фраки, прикрываясь купленными дипломами и липовыми диссертациями. Да, сейчас они не режут людей в трамваях, сейчас они их убивают прямо в Судах в мантиях и при погонах!
Уровень компетенции СК прокуратуры и суда - ниже плинтуса.
Следователь, который ведет дело "банды" Кирилла Серебренникова, думал, что "Сон в летнюю ночь" написал Малобродский и украл авторские права. У Малобродского неплохой адвокат – она говорит: "Это Шекспир написал". – "А где этот Шекспир?" – спрашивает молодой человек, который приехал из Челябинска и громкое дело получил: "Где он?!" Отвечают: "Умер". – "Когда?" – "В XVII веке".
Занавес....

sg80g 08 апреля 2018 | 19:08

Могут даже отсосать друг у друга и что?

mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 19:08


То ли быстрыкин обнюхался мидовского кокса, то ли ему дан приказ посадить Дерибаску и передать его активы игориванычу.

ringmenn 08 апреля 2018 | 19:10

Количество несущих пургу увеличивается!!
/// Лоб что лопата, а ума небогато.///

natalia2108 08 апреля 2018 | 19:11

Знаем такое явление из жизни животных, мимикрией называется, особо ярко выражено у насекомых.

theklimoff 08 апреля 2018 | 19:11

А с каких пор сын отвечает за преступления отца? Или мы уже не по закону живём, а по понятиям.

ihtamnet 08 апреля 2018 | 19:13

Сын Бастрыкина наверно кричит: - Да здравствует коррупция?

alle_op 08 апреля 2018 | 19:14

Обоссаться! "Потекло говно по трубам!"

neon999 08 апреля 2018 | 19:14

"Мастера" политической разводки, под видом эксклюзива, с ЭМ. Фу, воняет тухлятиной.

ura_123 08 апреля 2018 | 19:20

neon999: И что же именно тебя тут разочаровало? Кто и где,именно тебя тут разводит?

world_nail 08 апреля 2018 | 19:18

У мусарни чой-то словесный понос попёр - с испугу, видать.

severnaj 08 апреля 2018 | 19:19

Видать, Дерибаске пришло время смываться, пока не поздно.....только вот куда? Вот так и будут метаться, не зная куда спрятаться наши "олигархи". Поплатятся за все, и будут проклинать Путина до конца дней своих.

gostrax 08 апреля 2018 | 19:24

severnaj: В Таиланд , там тепло и рыбки!

petrivanov 08 апреля 2018 | 19:20

Может и сам Дерипаска залез бы на столб и поддержал Навального, но побоялся быть снятым со столба Путиным. Да и Бастрыкин в другой ситуации тоже мог бы крикнуть "Долой коррупцию"...

natalia2108 08 апреля 2018 | 19:21

Нетривиальный ход, неужели из-за этого до сих пор не посадили А.Навального ( и Слава Богу) - чтобы использовать как соломинку, претворившись его поддержантами?

oneoretwo 08 апреля 2018 | 19:23

а что, с Сорбонной уже проблемы ?

trans 08 апреля 2018 | 19:24

Какой же Бастрыкин тупой. Как и подобает путинскому чинуше.

(комментарий скрыт)

punyoshohlai 08 апреля 2018 | 19:25

Вот у нас везде так. Какого назначенца ни возьми - сплошь случайные люди

student_ru_ru 08 апреля 2018 | 19:27

"По информации издания The Village — на фонаре во время протестной акции сидели обычные московские подростки Роман и Павел. Сына же Олега Дерипаски зовут Петр."

Это незаконнорождЕнные дети. А в царской России такие дети не имели никаких прав, потому что это был великий грех - прелюбодеяние вне брака. Поэтому эти незаконные отпрыски Дерипаски тем более не имеют права вякать о коррупции. Так что согласно нашим корням, которых обязательно надо придерживаться, всё правильно.

bakero 08 апреля 2018 | 19:28

Декабрист Павел Иванович Пестель был сыном генерал-губернатора Сибири, а Радищев

bakero 08 апреля 2018 | 19:32

bakero: Радищев был начальником таможни

compare 08 апреля 2018 | 19:32

а почему еще не "ака-дымик"? с такими-то,"данными"...

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