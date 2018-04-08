Сын бизнесмена Олега Дерипаски поддерживает Алексея Навального
По крайней мере о такой связи сообщил сам глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
В статусе нового профессора юридического факультета петербургского университета Александр Бастрыкин провел первую лекцию. Как пишет Фонтанка.ру она прошла в обозревательном ключе. Призывая студентов к сознательности, председатель СКР как бы невзначай перешел к уличному освещению: «Весело лазать на фонари. В марте прошлого года один товарищ у памятника Пушкину забрался на фонарь по призыву Навального». «Знаете, кто это был? Олигарх, Это сын Дерипаски оказался. Кричал «Долой коррупцию!». Бастрыкин при этом заметил: что сам Олег Дерипаска фигурант множества коррупционных дел «В 90-е годы так дербанили экономику». Но это если без амнистии подойти. Государство сделало вид, что эта эпоха прошла, всем простило. Ну не тебе, сын Дерипаски, кричать «Долой коррупцию!». Подытожил в статусе профессора Александр Бастрыкин.
По информации издания The Village — на фонаре во время протестной акции сидели обычные московские подростки Роман и Павел. Сына же Олега Дерипаски зовут Петр.
Комментарии29
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post_v 08 апреля 2018 | 19:07
"иметь диплом о высшем юридическом образовании" и быть юристом - две большие разницы. Видимо, это в особенности относится к выпускникам юридического факультета Ленинградского университета имени А.А.Жданова
еще один выпускник юрфака ЛГУ В.Путин вообще ввел новое юридическое понятие "Участие гражданина в боевых действиях на территории другого государства по зову сердца не является наемничеством".
Ульянова-Ленина вообще не учитывать – он на юрфаке в Петербурге не учился, и чужой диплом "позаимствовал" (© Гекльберри Финн)
kryymsdyk 08 апреля 2018 | 19:09
post_v: началось. Дерипыска будет жрать Сечина, Сечин Ротенберга, Ротенберг Бастрыкина, Бастрыкин Вексельберга и так далее по кругу. Пусть сожрут друг друга. А потом по России будут гулять частные армиии.
meister_luvin 08 апреля 2018 | 19:13
kryymsdyk:
волки от испуга
скушали друг друга?
hysteria 08 апреля 2018 | 19:16
Дерипаске привет от СК.
А Бежать то некуда.
kryymsdyk 08 апреля 2018 | 19:20
meister_luvin: а Поклонская, дрожа, так и села на ежа
ajsenev 08 апреля 2018 | 19:13
kryymsdyk: Ох, прямо зависть душит. Повезло студентам учиться у такого профессора. Гигант юридической мысли.
post_v 08 апреля 2018 | 19:17
ajsenev:
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В книге Бастрыкина «Знаки судьбы. Дактилоскопия» очень много заимствований - значительная часть текста дословно повторяет книгу 1975 года — «Век криминалистики» немецкого писателя Юргена Торвальда. В 2013 году общество «Диссернет» подробнее исследовало книгу Бастрыкина и обнаружило, что автор заимствовал не только из книги Торвальда, но и из труда ирландского писателя Энтони Саммерса «Империя ФБР: мифы, тайны, интриги». Есть и третий источник, который кратко упоминается в рецензии 2007 года, — это перевод немецкой книги Роберта Гейндля «Дактилоскопия и другие методы уголовной техники в деле расследования преступлений», вышедший в Москве в 1927 году....
вот вам и "гигант мысли"
tour 08 апреля 2018 | 19:20
ajsenev: -/Гигант юридической мысли./
Сняв малиновые пиджаки, Путинская ОПГ переоделась во фраки, прикрываясь купленными дипломами и липовыми диссертациями. Да, сейчас они не режут людей в трамваях, сейчас они их убивают прямо в Судах в мантиях и при погонах!
Уровень компетенции СК прокуратуры и суда - ниже плинтуса.
Следователь, который ведет дело "банды" Кирилла Серебренникова, думал, что "Сон в летнюю ночь" написал Малобродский и украл авторские права. У Малобродского неплохой адвокат – она говорит: "Это Шекспир написал". – "А где этот Шекспир?" – спрашивает молодой человек, который приехал из Челябинска и громкое дело получил: "Где он?!" Отвечают: "Умер". – "Когда?" – "В XVII веке".
Занавес....
sg80g 08 апреля 2018 | 19:08
Могут даже отсосать друг у друга и что?
mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 19:08
То ли быстрыкин обнюхался мидовского кокса, то ли ему дан приказ посадить Дерибаску и передать его активы игориванычу.
ringmenn 08 апреля 2018 | 19:10
Количество несущих пургу увеличивается!!
/// Лоб что лопата, а ума небогато.///
natalia2108 08 апреля 2018 | 19:11
Знаем такое явление из жизни животных, мимикрией называется, особо ярко выражено у насекомых.
theklimoff 08 апреля 2018 | 19:11
А с каких пор сын отвечает за преступления отца? Или мы уже не по закону живём, а по понятиям.
ihtamnet 08 апреля 2018 | 19:13
Сын Бастрыкина наверно кричит: - Да здравствует коррупция?
alle_op 08 апреля 2018 | 19:14
Обоссаться! "Потекло говно по трубам!"
neon999 08 апреля 2018 | 19:14
"Мастера" политической разводки, под видом эксклюзива, с ЭМ. Фу, воняет тухлятиной.
ura_123 08 апреля 2018 | 19:20
neon999: И что же именно тебя тут разочаровало? Кто и где,именно тебя тут разводит?
world_nail 08 апреля 2018 | 19:18
У мусарни чой-то словесный понос попёр - с испугу, видать.
severnaj 08 апреля 2018 | 19:19
Видать, Дерибаске пришло время смываться, пока не поздно.....только вот куда? Вот так и будут метаться, не зная куда спрятаться наши "олигархи". Поплатятся за все, и будут проклинать Путина до конца дней своих.
gostrax 08 апреля 2018 | 19:24
severnaj: В Таиланд , там тепло и рыбки!
petrivanov 08 апреля 2018 | 19:20
Может и сам Дерипаска залез бы на столб и поддержал Навального, но побоялся быть снятым со столба Путиным. Да и Бастрыкин в другой ситуации тоже мог бы крикнуть "Долой коррупцию"...
natalia2108 08 апреля 2018 | 19:21
Нетривиальный ход, неужели из-за этого до сих пор не посадили А.Навального ( и Слава Богу) - чтобы использовать как соломинку, претворившись его поддержантами?
oneoretwo 08 апреля 2018 | 19:23
а что, с Сорбонной уже проблемы ?
trans 08 апреля 2018 | 19:24
Какой же Бастрыкин тупой. Как и подобает путинскому чинуше.
punyoshohlai 08 апреля 2018 | 19:25
Вот у нас везде так. Какого назначенца ни возьми - сплошь случайные люди
student_ru_ru 08 апреля 2018 | 19:27
"По информации издания The Village — на фонаре во время протестной акции сидели обычные московские подростки Роман и Павел. Сына же Олега Дерипаски зовут Петр."
Это незаконнорождЕнные дети. А в царской России такие дети не имели никаких прав, потому что это был великий грех - прелюбодеяние вне брака. Поэтому эти незаконные отпрыски Дерипаски тем более не имеют права вякать о коррупции. Так что согласно нашим корням, которых обязательно надо придерживаться, всё правильно.
bakero 08 апреля 2018 | 19:28
Декабрист Павел Иванович Пестель был сыном генерал-губернатора Сибири, а Радищев
bakero 08 апреля 2018 | 19:32
bakero: Радищев был начальником таможни
compare 08 апреля 2018 | 19:32
а почему еще не "ака-дымик"? с такими-то,"данными"...