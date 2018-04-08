Генпрокуратура намерена завтра обнародовать данные о незаконном получении Березовским политубежища в Великобритании

Генпрокуратура намерена уже завтра обнародовать данные о незаконном получении Борисом Березовским политубежища в Великобритании. Об этом в эфире НТВ заявил глава ведомства Юрий Чайка. В этой связи сценарий, по которому развивается история с отравлением Скрипалей, по словам Юрия Чайки, для Москвы не нов.