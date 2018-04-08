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19:02, 08 апреля 2018

Генпрокуратура намерена завтра обнародовать данные о незаконном получении Березовским политубежища в Великобритании

Генпрокуратура намерена уже завтра обнародовать данные о незаконном получении Борисом Березовским политубежища в Великобритании. Об этом в эфире НТВ заявил глава ведомства Юрий Чайка. В этой связи сценарий, по которому развивается история с отравлением Скрипалей, по словам Юрия Чайки, для Москвы не нов.

Комментарии

25

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ura_123 08 апреля 2018 | 19:07

Особенно Чайка про сына Дерипаски пиз...рассказал! Студентам.. На первой лекции))))
Начинать молодым рассказы со лжи.. Прямо как Сирожик Марков)

ura_123 08 апреля 2018 | 19:09

ura_123: Не Чайка!!! Бастрыкин,конечно бастрыкин ))))
Хрен редьки не особо слаще.

hysteria 08 апреля 2018 | 19:21

Нам интересно послушать про гражданство младшего чайки в швейцарии...каким образом он получил его?

palmcoast___ 08 апреля 2018 | 19:27

Оспаривать законы другой страны глупо и не по православному.
Анафеме придать генпрокуратуру и самого антихриста Чайку.
Аминь.

tour 08 апреля 2018 | 19:29

hysteria:
"Над седой равниной моря
Чайки больше не летают,
Потому что злые люди
В море выловили рыбу,
И красивой белой птице
Там теперь кормиться нечем.
Ходит Чайка по помойке,
Чайка кушает отходы
И, жирея год от года,
Чайка радостно гогочет.
А кругом гагары плачут.
Им, гагарам, недоступно
То, что чайкам достаётся
По семейному подряду.
Глупый пингвин робко прячет
Тело жирное в утёсах,
Когда мчится по Рубпёвке
Злой мусоровоз с мигалкой,
На котором едет Чайка
В гости к папе-прокурору."
Орлуша

sbk 08 апреля 2018 | 19:07

Долго в себе носил.

eduard53 08 апреля 2018 | 19:09

Чайка сотоварищи, вы б лучше чистосердечно обнародовали источники вашего кремлядского толстомордия ...

ura_123 08 апреля 2018 | 19:22

eduard53: А это случаем не у этой чайки детки под номерами записаны?

spitac 08 апреля 2018 | 19:09

1. Так прошло уже больше лет, чем по приставаниям Слуцкого.
2. Неужели будем требовать экстрадиции тела в Россию?

starok 08 апреля 2018 | 19:09

Пусть Чайка и с Троцким разберется, законно или нет ему дали политубежище в Мексике.

snagging 08 апреля 2018 | 19:11

Чайки, Дерипаски, Рыбки. Это что за зверинец такой?

ura_123 08 апреля 2018 | 19:24

snagging: А вокруг соловьиный помёт! (с)

beobachter 08 апреля 2018 | 19:12

Так Березовский ещё жив и организовал отравление Скрипалей? Это действительно меняет историю.Счас Чайка с Бастрыкиным предъявят протокол допроса Березовского по этому делу и объявят, что всё раскрыто....

piter_ug 08 апреля 2018 | 19:13

//намерена завтра обнародовать данные о незаконном получении...//

А зачем?
Хотят укусить Англию? Да им до фонаря откровения подобных контор.

putin_itogy 08 апреля 2018 | 19:14

А по Сноудену,
когда возбудятся члены СК...?

ringmenn 08 апреля 2018 | 19:16

Главное вовремя он об этом беззаконии вспомнил!! Теперь Березовского выкопают и отправят домой!!
///Дай глупому лошадь, так он на ней и к черту уедет.///

student_ru_ru 08 апреля 2018 | 19:18

Офигенный компромат. Теперь-то мы им покажем.

oneoretwo 08 апреля 2018 | 19:19

идиотия как она есть...
баб не смог бы проживать в англии, если бы его не пустили.
а если хозяева кого-то пустили к себе в дом, то тебе то какое дело, холуек ?

(комментарий скрыт)

lager23 08 апреля 2018 | 19:21

чайке лучше задать вопрос своему сыну, и разобраться насколько законна его швейцарская резиденция..., чтобы не выглядеть полезным идиотом для англичан, наглядно обличая собственную глупость кремлепута!

neon999 08 апреля 2018 | 19:23

Такой вот сконструированный мир у "Эха Москвы": у них Генпрокуратура с Чайкой - достойный уважения государственный институт, и то, что говорят по НТВ заслуживает внимания. Про преступную прокурорскую мафию и ложь пропагандонов с телеканалов они "ничего не знают", или "простодушно" делают вид.
Это называется подлость, - потому что многие доверяют ЭМ, считают их "прфессионалами" и не ожидают, что эти мурзилки в тайном сговоре с бандитами.

mjau 08 апреля 2018 | 19:24

А что, Англия не должна была не давать Березовскому убежища, а выслать его в Россию?

dsa_dsf 08 апреля 2018 | 19:26

От Лаврова до Чайки все высказали свои претензии в\Британии, остался наверно Юра Лоза, пусть тоже предьявит англосаксам по поводу творчества Битлз и Ролингстунс, гулять так гулять.

(комментарий скрыт)

filosof64 08 апреля 2018 | 19:29

Оперативно так, и 100 лет не прошло...А ложка к обеду, как говорится....Вы што, эстонец? шутка....

compare 08 апреля 2018 | 19:30

читая такое,начинаешь думать,что все,включая морскую птицу,записались в "камеди клаб" и проходят кастинг на лучшее время на "тв"...

bonhoeffer 08 апреля 2018 | 19:31

Если существуют незаконные политические беженцы, значит где-то существуют и законные политические беженцы, а это уже есть признание паном Бастрыкиным репрессивного аппарата по политическим мотивам в России!

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