Команда Трампа рассмотрит возможные ответные действия в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Думе
Команда Дональда Трампа уже сегодня рассмотрит возможные варианты ответных действий в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Думе. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Ответственность за атаку в Штатах возлагают на президента Сирии Башара Асада и обвиняют в его поддержке Россию и Иран.
Ранее советник Белого дома Том Боссерт допустил военные действия против сирийских правительственных войск в связи с сообщениями о применении Дамаском химоружия.
Запад пользуется фейковыми новостями о химических атаках, потому что тема «дела Скрипаля» себя ичерпывает. Об этом сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Европейский союз призывает Россию и Иран оказать давление на режим Башара Асада с тем, чтобы тот прекратил химические атаки, а генсек ООН Антонио Гутериш высказался за проведение расследования в связи с утверждениями о химатаке в Сирии.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
doorin 08 апреля 2018 | 19:03
Сирийско-американское медицинское общество
(Syrian American Medical Society — SAMS), одна
из многочичсленных стуктур, созданных ЦРУ USA
в Сирии, подджерживающая боевиков ИГ и
вооруженную сирийскую оппозицию сегодня
заявила, что все случаи применения хим.отравляющий
веществ в Сирии, в Великобритании и во всем мире
лежит на русских. Русские незаконно находятся в
Сирии и ведут борьбу с сеятелями добра и справедливости
из западной коалиции возглавляемой USA, которая находится
в Сирии по просьбе ИГ из чисто гуманитарных соображений.
\ SANA \
igor_zrw 08 апреля 2018 | 19:17
doorin: а от них кто- то разве чего-то другого ожидал?
book_publisher 08 апреля 2018 | 19:22
США истерят от бессилия. Понимают, что доллару и их гегемонии - пипец...
putinku 08 апреля 2018 | 19:27
Срочная новость...ПУТИН спалился...срочно началась зачистка лаборатории в Шиханах...госконтракты на очистку подтверждают присутствие отравляющих веществ в Шиханах
Подробнее: https://www.newsru.com/russia/08apr2018/shihany.html
putinku 08 апреля 2018 | 19:29
Власть врала, что в Шиханах давно уничтожены отравляющие вещества...
Как долго веревочки не виться ,а конец затянется на шее озрных гопников
igor_zrw 08 апреля 2018 | 19:23
igor_zrw: " все случаи применения хим.отравляющий
веществ в Сирии, в Великобритании и во всем мире
лежит на русских".
"общество"....
дааа, контора с таким названием автоматически попадает в пул "доверенных", да
hysteria 08 апреля 2018 | 19:13
sisyan_mudachina: Нравятся сиси навального? Пососал бы?
mikhail_spb_ 08 апреля 2018 | 19:06
В то время, когда всё российское народонаселение лежит без чувств от празднования Пасхи, Трамп втихаря придумывает новые антироссийские санкции, которые будут ещё быстрее поднимать страну с колен.
olegleon 08 апреля 2018 | 19:06
"Ранее советник Белого дома Том Боссерт допустил .."
что он лично в бункере отсидится
poluputing 08 апреля 2018 | 19:17
olegleon: дадите адрес вашего бункера и цену билета обнародуете? Или уже всё занято?
snagging 08 апреля 2018 | 19:07
Сильно Трамп сказал про Асада.
poluputing 08 апреля 2018 | 19:12
Россиянцы, ну какие же вы злобные поганцы , отетерело подумал Трамп и аж заколдобился.
lion64___3 08 апреля 2018 | 19:13
Опять пиндосы вытащили из нафталина пробирки, которые негр колин пауэл показывал в ООН.
prade 08 апреля 2018 | 19:23
lion64___3: "Опять пиндосы вытащили из нафталина пробирки..."
Кто-то использует пробирку для начала войны, а кто-то распятого мальчика. Был бы повод. С другой стороны, отравленные люди не фейк, а действительность. Значит использование химического оружия тоже реально. Остается только наказать преступника. И тут мнение Кремля не важно.
kp6ic 08 апреля 2018 | 19:13
farewell, voronezh
detul 08 апреля 2018 | 19:14
Какая сложная система управления в США. Финансист заявляет о военных мерах. Ждем, пока Джеймс Мэттис скажет о отключении SWIFT.
mikr 08 апреля 2018 | 19:14
Думаю, что один решительный удар по военным базам или кораблям США надолго прекратит ЛЮБЫЕ "химические атаки", как в Сирии и в Солсбери, так и в других местах.
sbk 08 апреля 2018 | 19:18
mikr: Все верно.
Один вопрос - ударять-то кто будет?
gostrax 08 апреля 2018 | 19:21
sbk: и чем))))
navsegda 08 апреля 2018 | 19:21
mikr: один решительный удар по военным базам США надолго прекратит жизнь на планете , а в раше совершенно точно
rihard 08 апреля 2018 | 19:23
mikr: Воевать пойдете?
ymnik29 08 апреля 2018 | 19:25
mikr: Я конечно извиняюсь . но есть два вопроса :
1. - а чем вы собираетесь бить по базам ?
2. - а чем потом прикрываться от ответки будите ?
compare 08 апреля 2018 | 19:27
mikr: чем будешь "ударять"?..подушкой,поварешкой,хлопушкой,али своей пустой головой?
putinku 08 апреля 2018 | 19:33
mikr: старый маразмати, ты иди прочисти свойдеревянный сортир в огорде,чтобы из него гавном кмдаться по США
sg80g 08 апреля 2018 | 19:22
Все логично. Путин за неделю до своего переизбрания отравляет какого то никому на хуй не нужного иуду, а Асад, только что победив, решает полирнуть хлором или чем там еще..
prade 08 апреля 2018 | 19:28
sg80g: "Путин за неделю до своего переизбрания отравляет какого то..."
Скрипаль действительно никому не нужен, Тут важен сам факт отравления. Это своего рода предупреждение Путина тем, кто намерен переметнуться в другую сторону, сотрудничать с США. И нужные люди эти поняли. Вот для чего нужно было отравление Скрипаля. Кроме того, Путин бы переизбирался на новый срок, не зависимо отравят ли кого нибудь или нет.
zemljanka 08 апреля 2018 | 19:25
Сострадание народам Сирии.
Людоед Асад людоедствует 7 лет.
Полигон для людоедов... открыт...