Команда Трампа рассмотрит возможные ответные действия в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Думе

Команда Дональда Трампа уже сегодня рассмотрит возможные варианты ответных действий в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Думе. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Ответственность за атаку в Штатах возлагают на президента Сирии Башара Асада и обвиняют в его поддержке Россию и Иран.

Ранее советник Белого дома Том Боссерт допустил военные действия против сирийских правительственных войск в связи с сообщениями о применении Дамаском химоружия.

Запад пользуется фейковыми новостями о химических атаках, потому что тема «дела Скрипаля» себя ичерпывает. Об этом сказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Европейский союз призывает Россию и Иран оказать давление на режим Башара Асада с тем, чтобы тот прекратил химические атаки, а генсек ООН Антонио Гутериш высказался за проведение расследования в связи с утверждениями о химатаке в Сирии.