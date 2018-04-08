«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в чемпионате России по футболу
Московский «Локомотив» со счетом 1:0 одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене».
Единственный гол на 47-й минуте забил перуанский нападающий Джефферсон Фарфан. «Ростов» не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате. Встреча первого круга между этими командами также завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба, передает ТАСС.
В турнирной таблице «Локомотив» сохранил первое место, набрав 52 очка в 24 матчах. «Ростов» с 27 очками после 25 игр идет 13-м.
Комментарии3
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patrik05 08 апреля 2018 | 18:48
«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в чемпионате России по футболу...
Усраться и не жить.
hodak47 08 апреля 2018 | 18:58
Весь мир радуется!...Даже Ванауту...
zemljanka 08 апреля 2018 | 19:09
Поздравления.