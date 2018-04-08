«Локомотив» победил «Ростов» и сохранил лидерство в чемпионате России по футболу...

Московский «Локомотив» со счетом 1:0 одержал победу над «Ростовом» в домашнем матче 25-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Встреча прошла на «РЖД-Арене».



Единственный гол на 47-й минуте забил перуанский нападающий Джефферсон Фарфан. «Ростов» не может победить на протяжении пяти матчей в текущем чемпионате. Встреча первого круга между этими командами также завершилась со счетом 1:0 в пользу московского клуба, передает ТАСС.



В турнирной таблице «Локомотив» сохранил первое место, набрав 52 очка в 24 матчах. «Ростов» с 27 очками после 25 игр идет 13-м.