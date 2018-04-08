Движение поездов по «серой» ветке московского метро вошло в график

Об этом сообщается в телеграм-канале столичной подземки. Ранее сообщалось, что поезда в сторону центра ходят с увеличенными интервалами из-за инцидента с пассажиром. Как сообщили ТАСС в пресс-службе метрополитена, на станции «Менделеевская» на жесткий путь под прибывающий поезд упала женщина. Медикам спасти ее жизнь не удалось. Напряжение было снято примерно на полчаса.