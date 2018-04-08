В Солсбери возведут трехметровые заборы вокруг мест, связанных с отравлением Скрипалей
Как пишет Мэйл он Сандей, речь идет о местах, где Сергей и Юлия Скрипали побывали перед тем, как им стало плохо от отравления веществом «Новичок». Кроме того, по данным издания, дом в Солсбери, где жил бывший российский разведчик, снесут. Власти считают, что это проще, чем искать в нем следы «Новичка». Также вероятно, снесут итальянский ресторан «Зи-Зи» и паб «Милл», которые Скрипали посетили незадолго до того, как потеряли сознание в парке.
Комментарии29
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abuvgrobu 08 апреля 2018 | 18:33
Игра на публику..
minerr 08 апреля 2018 | 18:38
abuvgrobu: А больницу, в которой "воскрес" Скрипаль, а также дома всех медработников, которые в ней работают почему не сносят? А вдруг и там "Новичек" остался? Да и вообще, надо бы всю Британию изолировать от остального мира.
patrik05 08 апреля 2018 | 18:46
В Солсбери возведут трехметровые заборы вокруг мест, связанных с отравлением Скрипалей...
Чтобы ни один кот или морская свинка оттуда не сбежали?
minerr 08 апреля 2018 | 18:49
"-Джон, ты читал новости? "Новичек" угрожает нашему городу.
-Ха, я построил забор!
-Ооо .. как я об этом не подумал?!"
Это не разговор двух блондинок, это разговор двух англичан.
poluputing 08 апреля 2018 | 18:50
patrik05: minerr: abuvgrobu: а чё все скрепососы возбудились то? Заборчик то пока не вокруг вашей империи поди?
minerr 08 апреля 2018 | 18:52
poluputing: Да вы как вроде давно уже забор построили? Не? Благодаря ему ваш любимый премьер "куля в лоб" пол-Майями скупил на радость всей свидомой шайке.
poluputing 08 апреля 2018 | 18:57
minerr: адреса недвижимости? Или опять трындите не по делу. Нашим "бессребреникам" до ваших далече. Один полковник Захарченко (хотя и хохол) умыкнул сколько? Наш боевой кролик обзавидовался.
kobylamay_sossetutrampa 08 апреля 2018 | 18:55
Сегодня, вроде, не 1 апреля. Значит, простомудаки.
kobylamay_sossetutrampa 08 апреля 2018 | 18:58
И, кстати, самих Скрипалей надо оставить внутри этих 3-х метровых заборов. Ну или сжечь, как свинок.
poluputing 08 апреля 2018 | 19:03
kobylamay_sossetutrampa: чё, как истый русак россиянскую бабу Юлию не пожалееете? Скрепоносы они и есть скрепососы
anticolorad 08 апреля 2018 | 19:21
minerr: портянки, фас, гау гау гау гау гау гау
neyexo 08 апреля 2018 | 18:34
Место для усадьбы ДАМа
mikr 08 апреля 2018 | 18:38
Очень похоже на сбрасывание в море убитого Бин-Ладена. Или на спиленные деревья на киевском Майдане. Или на пробирку Колинна Пауэлла.
minerr 08 апреля 2018 | 18:40
mikr: Так сценарист один и тот же, а фантазии у него, походу, совсем нет.
mcf 08 апреля 2018 | 19:30
minerr: им "рязанский сахар" никогда не переплюнуть.
kir_pich_101 08 апреля 2018 | 18:45
Вокруг Расеи? Так три мало!
stakanoff 08 апреля 2018 | 18:47
Сжечь Солсбори нахрен, да и дело с концом! Чего мелочиться?
nanaryfive 08 апреля 2018 | 18:48
Я и не предполагал что британская власть настолько дебильно-лживая. Вроде нынешней украинской.
mikr 08 апреля 2018 | 18:48
Может проще было бы всем британцам выдать костюмы химзащиты, похожие на космические скафандры ярко зеленого цвета? Кстати, весьма практичные скафандры получились. В их конструкции очень предусмотрительно выпирает филейная часть пониже спины. Туда наверняка помещается памперс максимального размера.
val_9 08 апреля 2018 | 18:48
Как-то так...
https://www.youtube.com/watch?v=QQBSeclvMV8
lion64___3 08 апреля 2018 | 18:57
Лучше всего мелкобританцам нанести по этому солсбери массированный удар напалмом.
polba 08 апреля 2018 | 19:01
Это да... "Ноффичок" он ещё маленький, он через такой забор не перескочит....
nipalvern 08 апреля 2018 | 19:09
В Солсбери возведут трехметровые заборы....
А что не по всей Британии?
Британцы, похоже, обскачут шоколадного клоуна Петю.
mjau 08 апреля 2018 | 19:33
nipalvern: Шутить изволим, а Путину сейчас не до шуток! Олигархи и политики, которые из Списка его сейчас клянут на чем свет держится... пока правда про себя. Но это пока.
igor_zrw 08 апреля 2018 | 19:09
я надеюсь, догадаются теперь разрешить снести все, до чего ДУРАЧКОМ типа успели коснуться. полоний - это тебе не хлофос какой-нить. там моментально нашлись основание для сноса "одноэтажной англии" теперь есть. риэлторы аплодируют стоя.
mjau 08 апреля 2018 | 19:20
Агенты, отравившие Скрепалей, скорее всего, не успели покинуть Англию. Если еще и они начнут давать показания!..
piter_ug 08 апреля 2018 | 19:28
Манька завтра будет биться в истерике - англичане уничтожают вещественные доказательства, что Жулики и Воры не при чем.
oneoretwo 08 апреля 2018 | 19:30
...вот именно только такие "памятники" правлению плешивого и останутся, ичсх, не только в англии...
nikchimzwet886 08 апреля 2018 | 19:33
Ну, не дебилы?