В Солсбери возведут трехметровые заборы вокруг мест, связанных с отравлением Скрипалей...

Как пишет Мэйл он Сандей, речь идет о местах, где Сергей и Юлия Скрипали побывали перед тем, как им стало плохо от отравления веществом «Новичок». Кроме того, по данным издания, дом в Солсбери, где жил бывший российский разведчик, снесут. Власти считают, что это проще, чем искать в нем следы «Новичка». Также вероятно, снесут итальянский ресторан «Зи-Зи» и паб «Милл», которые Скрипали посетили незадолго до того, как потеряли сознание в парке.