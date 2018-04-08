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18:31, 08 апреля 2018

Генпрокуратура с 2002 года добивается выдачи Великобританией 61 человека

Как заявил НТВ генпрокурор Юрий Чайка, в  России они обвиняются или осуждены за экономические преступления. Сумма ущерба от действий этих лиц превышает полтриллиона рублей. По словам генпрокурора, масштаб выведенных за границу средств значительно выше. Чайка считает, что многим обвиняемым «будет весьма затруднительно» объяснить происхождение своих активов после недавно принятого в Великобритании закона о декриминализации имущества. Чайка призывает Лондон вернуть эти средства назад в Россию.

Комментарии

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evgolius7 08 апреля 2018 | 18:36

От США мы взяли стрельбу в школах и рэп-баттлы, а не экономику и финансовую систему.
От Европы мы взяли подержанные иномарки, а не судебную систему и социалку.
А от Китая мы берем интернет-цензуру, вместо дорог и скоростного ж/д транспорта.
Мы просто собираем говно по всему миру

vilingrad 08 апреля 2018 | 18:55

evgolius7: Это пацаны 90х, не путинского подворья. Путинские, наворовавшие в сотню раз больше, путинскую генпрокуратуру не беспокоят. Это свои, кошельки Кремля..

sandr 08 апреля 2018 | 19:21

vilingrad: "Это пацаны 90х, не путинского подворья"

путинского - те из них, которые дожили до сегодняшних дней и поднялись во власть

gvzdk 08 апреля 2018 | 18:57

evgolius7: От США мы взяли стрельбу в школах и рэп-баттлы, а не экономику и финансовую систему.
От Европы мы взяли подержанные иномарки, а не судебную систему и социалку.
А от Китая мы берем интернет-цензуру, вместо дорог и скоростного ж/д транспорта.
Мы просто собираем говно по всему миру
А Чайку мы откуда взяли ?

timwlad68 08 апреля 2018 | 18:38

Генпрокуратура с 2002 года добивается выдачи Великобританией 61 человека
Как заявил НТВ генпрокурор Юрий Чайка, в России они обвиняются или осуждены за экономические преступления. Сумма ущерба от действий этих лиц превышает полтриллиона рублей. По словам генпрокурора, масштаб выведенных за границу средств значительно выше. Чайка считает, что многим обвиняемым «будет весьма затруднительно» объяснить происхождение своих активов после недавно принятого в Великобритании закона о декриминализации имущества. Чайка призывает Лондон вернуть эти средства назад в Россию.
------------------
Вот господин Венедиктов доказательство тому,что быковать англосаксам,Израилю ,Украине и США не с руки и выгоднее развивать отношения на экономических основах инвестируя деньги в развитие экономики в той же России,чем биться головой об стенку в попытках настоять на своих колониальных правах.
Тоже самое касается и стран Балтии где русское население хозяева так как именно русские выстраивали экономическую.Социальную и административную власть.
И так,политическая олигархия соглашается обслуживать экономику или экономика уничтожит политическую олигархию так как нацизм не приемлем.

aleksandr39 08 апреля 2018 | 18:45

timwlad68: Когда Россия выдаст убийц Литвиненко Лугового и Ковтуна ?

timwlad68 08 апреля 2018 | 18:48

aleksandr39: Когда Россия выдаст убийц Литвиненко Лугового и Ковтуна ?
-------------
Ну вообще то Великобритания будет выплачивать компенсации на незаконное преследование господ Лугового и Ковтуна.
Доказательств нет.И прикрывать политически реальных убийц на службе власти Великобритании это приведёт к изоляции Великобритании как это было с болельщиками хулиганами.

greeg1 08 апреля 2018 | 18:57

timwlad68: А пока я вижу как Дерипаска со товарищи несут убытки на миллиарды долларов за кремлёвский стриптиз.

timwlad68 08 апреля 2018 | 19:02

greeg1: А пока я вижу как Дерипаска со товарищи несут убытки на миллиарды долларов за кремлёвский стриптиз.
----------------
Ну вообще то бизнес обязан заниматься поглощением и расширением,хапать и одновременно создавая условия для своей безопасности.
В России российский бизнес как и на Украине,в Израиле и в Великобритании почему то решили ,что за них это обязаны делать другие.
Тоже самое относится и к либералам,либеральные отношения надо содержать экспансией через либерализм ,но не хапнуть и убежать вопя о политическом преследовании.

fill121 08 апреля 2018 | 19:13

Мне лично, да и многим в РФ глубоко плевать на Дерипаску и товарищей, а вот лаве которое либералы сперли или косящие под либералов, надо вернуть.

hodak47 08 апреля 2018 | 19:00

timwlad68: 11-80...

poluputing 08 апреля 2018 | 18:47

timwlad68: не, ну я тащусь . Опять пасхальный подарок от скрепососа. Украина в одном ряду с США быкует?

timwlad68 08 апреля 2018 | 19:08

poluputing: не, ну я тащусь . Опять пасхальный подарок от скрепососа. Украина в одном ряду с США быкует?
-------------------
Ну да.Украина ,Израиль,Великобритания в одной упряжке быкуют надеясь на помощь США.
Прям так и кроют на Украине,в Израиле и в Великобритании о "методе анаконды" которую применяет США по отношению к России.
Мол обвила американская анаконда Россию и медленно душит.
Только вот анаконды в США не водится.Только крокодилы .
Не стерпел
Медведь,
Заревел
Медведь,
И на злого врага
Налетел
Медведь.

Уж он мял его
И ломал его:
"Подавай сюда
Наше солнышко!"

Испугался Крокодил,
Завопил, заголосил,
А из пасти
Из зубастой
Солнце вывалилось,
В небо выкатилось!
Побежало по кустам,
По берёзовым листам.

Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
В США рыночники пираты для которых выгоды и прибыль выше всякой морали.

poluputing 08 апреля 2018 | 19:21

timwlad68: повторный ваш выход окончательно убеждает в том , что у вас деменция, окститесь

yuriyp 08 апреля 2018 | 18:42

Хм...с 2002 г. говорите? Стало быть в прошлом году в Генпрокуратуре отмечали 15-летие своих запросов. Думаю, на 30-летие там такой банкет задвинут...

ostapbey 08 апреля 2018 | 18:44

Госпади. Как хорошо что у нас есть Путин!!!
Даже

ed10075 08 апреля 2018 | 18:46

Представляется, что Чайке тоже будет весьма затруднительно обьяснить происхождение активов его семьи.

ringmenn 08 апреля 2018 | 18:47

Чайка с мусором бы для начала разобрался. Да и заодно объяснил бы происхождение своих семейных активов!!! "Борец с преступностью" хренов.
///Не стыдно молчать, когда нечего сказать.///

trans 08 апреля 2018 | 18:51

А когда прокуратура проверит на какие шиши прессекретарь Песков на зарплату госслужащего живет на уровне олигарха?!

punyoshohlai 08 апреля 2018 | 18:51

Это что получается? Прокуратура 15 лет в засаде сидит?

ruthenocene 08 апреля 2018 | 18:54

А детишек Чайки в этом списке, случайно, нет? :))

hodak47 08 апреля 2018 | 19:03

Штой-то про кокс генпрокурор молчит...А?

vpu2011 08 апреля 2018 | 19:17

Чайка призывает Лондон вернуть эти средства назад в Россию.
Чайка призывает Лондон вернуть
ЧАЙКА ПРИЗЫВАЕТ !!!11
- Это тот, который распилил с сыночком целое пароходство, несколько рудников и кучу гос-подрядов РЖД, и т.д. распилил, и т.п...?
...
...
ААА ХА ХА ХАХ ХААХ ААХХАА АА ХАХААААААА!!!
ААААХ
:-]

(комментарий скрыт)

arikisyari 08 апреля 2018 | 19:23

Ясно что закон о декриминализации имущества будет ПОКА применяться выборочно, как стимул к безусловному сотрудничеству с британскими хищниками в их гибридной войне за полное уничтожение России и геноцид ее населения. Но если только таковая светлая цель неофашистов будет достигнута, под статью подведут всех, заберут всё - за это и идет игра. Мозги включайте, олигархи..

ura_123 08 апреля 2018 | 19:33

arikisyari: При путине 23 миллиона граждан за чертой бедности,а геноцид творят британские хищники???

piter_ug 08 апреля 2018 | 19:24

//призывает Лондон вернуть эти средства назад в Россию.//

Изъять надо, но в Россию возвращать - ни в коем случае. Их сразу поделят между собой жулико-воровские.

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