Генпрокуратура с 2002 года добивается выдачи Великобританией 61 человека

Как заявил НТВ генпрокурор Юрий Чайка, в России они обвиняются или осуждены за экономические преступления. Сумма ущерба от действий этих лиц превышает полтриллиона рублей. По словам генпрокурора, масштаб выведенных за границу средств значительно выше. Чайка считает, что многим обвиняемым «будет весьма затруднительно» объяснить происхождение своих активов после недавно принятого в Великобритании закона о декриминализации имущества. Чайка призывает Лондон вернуть эти средства назад в Россию.