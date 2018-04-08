Команда Трампа рассмотрит возможные ответные действия в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Думе...

Команда Дональда Трампа уже сегодня рассмотрит возможные варианты ответных действий в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Думе. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Ответственность за атаку в Штатах возлагают на президента Сирии Башара Асада и обвиняют в его поддержке Россию и Иран.

Ранее советник Белого дома Том Боссерт допустил военные действия против сирийских правительственных войск в связи с сообщениями о применении Дамаском химоружия.