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18:30, 08 апреля 2018

Команда Трампа рассмотрит возможные ответные действия в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Думе

Команда Дональда Трампа уже сегодня рассмотрит возможные варианты ответных действий в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Думе. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин. Ответственность за атаку в Штатах возлагают на президента Сирии Башара Асада и обвиняют в его поддержке Россию и Иран.

Ранее советник Белого дома Том Боссерт допустил военные действия против сирийских правительственных войск в связи с сообщениями о применении Дамаском химоружия.

Комментарии

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master_superanalitik 08 апреля 2018 | 18:34


Трамп думает не о том! Когда мы ему в Сирии надерем задницу, то потребуем освободить предпринимателя Виктора Бута, летчика Константина Ярошенко и Скрипалей. Никтор не имеет право издеваться над гражданами России.

pyccokokc 08 апреля 2018 | 18:36

master_superanalitik:
Это какое же озарение ниспослали высшие силы вошьдю российскому плешивому, что он такой гениальный стал. На сто сорок млн только один он такой, больше никто не сможет вести Россию в светлое будущее. Вот везуха так везуха выпала россиянам.

patrik05 08 апреля 2018 | 18:39

Команда Трампа рассмотрит возможные ответные действия в связи с сообщениями о химатаке в сирийском городе Думе...

Россия должна предупредить США, что если Пентагон предпримет какие-нибудь действия военного характера, из-за выдуманной ими же химической атаке в Думе, то непременно будет нанесён ядерный удар по городам и сёлам Говноамерики. И вдарить по ним. Иначе этих грязных поджидованных сучек, никогда не остановить.

ivanov356 08 апреля 2018 | 18:44

patrik05: Ещё очередной Патрик Киселёв Завалялся.

alekstin_usm 08 апреля 2018 | 18:51

Команда Трампа рассмотрит возможные ответные действия..
Идиоты. Ведь когда-нибудь доиграются.
Герасимов предупредил, что, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военные, американские ракеты и их носители будут уничтожены.

mikegolubchik 08 апреля 2018 | 19:02

alekstin_usm: Вот Путин на днях сказал военным что расходы на оборону будут сокращены с 4.1% ВВП до 2.6%. То есть сразу на треть в этом году и потом еще. Так как страна не тянет амбиции военных. Пока что будут резать закупки техники. Если у военных все равно останутся деньги на войну в Сирии. Значит еще есть жирок, можно и дальше сокращать расходы.

vilingrad 08 апреля 2018 | 19:02

alekstin_usm: Герасимов предупредил, что, если в зоне предполагаемого удара окажутся российские военные, американские ракеты"
Кто такой Герасимофф? Который Муму притопил?

hysteria 08 апреля 2018 | 19:06

alekstin_usm: Герасимов это тот который свою муму утопил? Этот тоже хочет своих тоже утопить в ядерном пепле?

mikegolubchik 08 апреля 2018 | 19:09

alekstin_usm: Три раза Путин завершал войну в Сирии, но до наших вояк так и не дошло. Щас оставим без денег.

yuriykyvich 08 апреля 2018 | 19:22

alekstin_usm: // американские ракеты и их носители будут уничтожены.//
Неужели? И "кривизна Земли" не помешает?
Если США и нанесут удар по войскам Асада, то наш "Верховный" только утрется, а Лавров с Манькой-Калинкой, устроят очередную истерику.

yuriyp 08 апреля 2018 | 18:46

patrik05: //...непременно будет нанесён ядерный удар по городам и сёлам Говноамерики.//
Извините конечно, Патрик, но мне иногда кажется, что Вы в своем патриотическом угаре просто свихнулись...

polba 08 апреля 2018 | 19:16

yuriyp: То есть... ваши любимые американцы заявляют, что готовы наносить удары по российским войскам, а угар, он у Патрика, который предупреждает о вероятности прилёта ОТВЕТОЧКИ ???
Ничё так, фееричненько.

putin_itogy 08 апреля 2018 | 18:53

patrik05: Провокатор.
Хорошо что ваш вошьдь путин, адекватный и трусливый..
Иначе, никогда не совершит роковую ошибку,
ту, что совершил однажды глупый и смелый Хрущёв.
Побалансировали тогда на ядерном канате, и благополучно спрыгнули. Вот поэтому ты и родился, Патрик, недоразвитый. ))
Значит, Жить будем! :)

ringmenn 08 апреля 2018 | 18:53

patrik05: Еще мультиков стоко не сняли, что бы вдарить!! Так что хайло заткнули и не квакать!!
///Пустой колос гордо стоит.///

vilingrad 08 апреля 2018 | 19:00

patrik05: Россия должна предупредить США,"
Должна, должна. Тебя точно о подлетающих Томагавках никто не предупредит. Будешь, как в Зимней вишне, искать открытые двери...

tour 08 апреля 2018 | 19:05

patrik05: -/Россия должна предупредить США/
Мы-то чем, кроме мультиков, западного ежа пугать будем? Пассажирским самолётом, переделанным из Ту-160? Лётчиками, которые уже с гранатами летают? Пятикратным взятием Пальмиры и трёхкратным победоносным окончанием войны в Сирии? Внезапным запретом турецких помидоров и геройским уничтожением польских яблок? Как бы так договориться, чтоб Патрушев всё-таки за чемоданами слетал да и привез бы кокс уже, наконец. Потому, что с ним, получается, Кремль у нас хотя бы более-менее предсказуемым был. Но кто ж знал, что его с обычной муки так вштыривать начнёт!..

mordechai_blinchikov 08 апреля 2018 | 19:10

patrik05: - то непременно будет нанесён ядерный удар по городам и сёлам Говноамерики-
-Трамп грамотно улучшает свою переговорную позицию перед готовящейся встречей с Путиным.
Сейчас он раздолбает Асада, потом ещё против десятка олигархов введёт санкции, а вот потом и сядет на стол переговоров.
Вот тогда у него будет что обменивать с Путиным. На Донбасс, На Крым и т.д.(c)

kir_pich_101 08 апреля 2018 | 18:43

master_superanalitik: В очередной раз Расея показала, что она думает не о том и не тем...
Ждём новых санкций за свою тупость.

severnaj 08 апреля 2018 | 18:47

master_superanalitik: Чо т мы надираем, надираем, а все никак не надерем. Мы своих погибших в Сирии уже и не считаем, а у войск коалиции всего один солдат по моему, Гугл говорит только о наших. Боюсь, что пока мы собираемся им "надрать задницу" нам ее уже дерут и беспощадно.

palmcoast___ 08 апреля 2018 | 18:51

Да, пора крест ставить на Асаде, пора.
Аминь.

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sbk 08 апреля 2018 | 18:56

master_superanalitik: Вы уж надерите хотя бы пол-задницы ему.
А требовать можно прямо сейчас начинать!

vilingrad 08 апреля 2018 | 18:58

master_superanalitik: Запись в дневнике Шойгу: "Не забыть предупредить вагнеровцев..."
Через три дня: "Вот, блин, склероз!"

ringmenn 08 апреля 2018 | 19:03

master_superanalitik: Твое существование это удар для России! А ---Никто не имеет право издеваться над гражданами России.--- Самоликвидируйся!!!!
///Кому Бог ума не дал, тому кузнец не прикует.///

stebinmaku 08 апреля 2018 | 18:36

"В связи с сообщениями о химатаке", или в связи с "химатакой"?

harra 08 апреля 2018 | 18:39

stebinmaku: "в связи с сообщениями о химатаке" , "министр финансов" )))

stebinmaku 08 апреля 2018 | 18:47

harra
Да, бабло - чрезвычайно токсичная штука, к тому же вызывающая наркозависимость )

contador 08 апреля 2018 | 18:38

У нас тоже в России решения о нанесении ударов "Калибрами" принимает Антон Силуанов?

poluputing 08 апреля 2018 | 18:39

вот же иудушка Трамп, мало того, что сделал пасхальный подарок украинцам санкциями, дык и ещё стращает невинных миролюбивых скрепососов

minerr 08 апреля 2018 | 18:44

poluputing: И че, от американских санкций у вас там в Залежной тарифы снизили и пенсию прибавили? Или вам здоровье соседской коровы важнее того, что все ваши коровы давно передохли?

poluputing 08 апреля 2018 | 19:00

minerr: к величайшему сожалению, не повезло нам с соседской коровой. Всё боднуть и лягнуть норовит, да и заразная. Как скопытиться , так и нам полегчает

vilingrad 08 апреля 2018 | 19:08

minerr: здоровье соседской коровы важнее того, что все ваши коровы давно передохли?"
Во блин, вата запела! А в четырнадцатом чего про корову и соседа не вспоминал? Крымнаш- мочихохлов- ракету на Киев:)
Не соседи Россия и Украина, а враги: Вовкин умудрился рассорить два самых больших славянских народа, и надолго. Не снилось это в розовых снах ни одному директору ЦРУ. А Вовка смог. Может, и в самом деле вербанули его тогда, в Дрезденском клубе культуры?

polba 08 апреля 2018 | 19:18

poluputing: Хохлодебилы бьются в полноценном экстазе из-за санкций, введённых США против нескольких российских денежных мешков.... Занавес.

val_9 08 апреля 2018 | 18:45

Команда молодости нашей, команда. без которой мне не жить (с)

(комментарий скрыт)

stakanoff 08 апреля 2018 | 18:50

Хвост окончательно сожрал собаку. Со всеми потрохами.

megri 08 апреля 2018 | 18:50

Если начнет бомбить Дамаск, то это объявление войны Сирии и тогда сирийцы вправе бомбить Вашингтон - это же логично!

megri 08 апреля 2018 | 18:56

Уверен, жители США этому его необдуманному решению не обрадуются.

mikegolubchik 08 апреля 2018 | 19:07

megri: Если начнет бомбить Дамаск, то это объявление войны Сирии и тогда сирийцы вправе бомбить Вашингтон - это же логично!
-----------
Так то оно так. Но ведь и Гитлер как бы имел право бомбить Вашингтон. И даже Японцы в теории могли чего-то такого хотеть прямо во время второй мировой. А у японцев даже авианосцы имелись.

krs_sk 08 апреля 2018 | 18:57

Чо, Абрамович и Вексельберк на очереди? )))

oppicruss 08 апреля 2018 | 19:05

Пусть эти пиндосы друг друга оттолерастят, и это будет грозное предупреждение России. Ибо пиндосская демократия всегда на чеку!

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