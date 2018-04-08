В Берлине сегодня предотвращен теракт
Полиция задержала четырех человек, которые готовили ножевую атаку на зрителей полумарафона, проходившего в воскресенье в столице ФРГ.
Главный подозреваемый оказался другом террориста Аниса Амри, в декабре 2016 года совершившего на грузовике наезд на посетителей рождественского рынка в центре западного Берлина. Тогда погибло 12 человек, многие были ранены. Во время задержания подзреваемого террориста сегодня были обнаружены два остро заточенных ножа. Мотив преступников, готовящих нападение на зрителей полумарафона, был местью за смерть Аниса Амри.
По информации издания «Вельт», полицейские загодя устроили обыски в квартирах в центре западного Берлина. Поисковые собаки также почуяли взрывчатку в подвале одного из домов. Полиция сообщила, что в целом конкретной опасности не существовало, так как за главным подозреваемым давно велось наблюдение. Спецслужбы Берлина были готовы в любой момент задержать его, сообщил глава управления внутренних дел столичного сената Андреас Гайзель.
В субботу 48-летний мужчина с психическими проблемами на своем автофургоне совершил наезд на посетителей кафе в городе Мюнстер. В результате погибли два человека и были ранены двадцать, шестеро из них тяжело. В отличие от готовящегося на берлинском полумарафоне теракта, у этого ЧП не было исламистской подоплеки.
Комментарии5
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pyccokokc 08 апреля 2018 | 18:13
А если шырше взглянуть: какое-нибудь хорошее дело в последние годы Россия совершила?
Бомбить, травить, лезть в чужие дела - это да, это с удовольствием. А хоть что-нибудь позитивное?..
pyccokokc 08 апреля 2018 | 18:22
sisyan_mudachina: Крым пока не вернули, но уже вот-вот...
patrik05 08 апреля 2018 | 18:27
Полиция задержала четырех человек, которые готовили ножевую атаку на зрителей полумарафона, проходившего в воскресенье в столице ФРГ...
Четыре человека? Капля в море. Благодаря Ангеле Меркель, на сегодняшний день каждый пятый европеец - это мусульманин, ненавидящий жидов, христиан и либералов.
velbkeirf1 08 апреля 2018 | 18:27
готовили ножевую атаку на зрителей полумарафона\\\\\\\\\
а полумарафон это марафон без финиша так выходит?
ugiazov 08 апреля 2018 | 18:29
А не лучше бы было давно уже депортировать их?