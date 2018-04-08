В Берлине сегодня предотвращен теракт

Полиция задержала четырех человек, которые готовили ножевую атаку на зрителей полумарафона, проходившего в воскресенье в столице ФРГ.

Главный подозреваемый оказался другом террориста Аниса Амри, в декабре 2016 года совершившего на грузовике наезд на посетителей рождественского рынка в центре западного Берлина. Тогда погибло 12 человек, многие были ранены. Во время задержания подзреваемого террориста сегодня были обнаружены два остро заточенных ножа. Мотив преступников, готовящих нападение на зрителей полумарафона, был местью за смерть Аниса Амри.



По информации издания «Вельт», полицейские загодя устроили обыски в квартирах в центре западного Берлина. Поисковые собаки также почуяли взрывчатку в подвале одного из домов. Полиция сообщила, что в целом конкретной опасности не существовало, так как за главным подозреваемым давно велось наблюдение. Спецслужбы Берлина были готовы в любой момент задержать его, сообщил глава управления внутренних дел столичного сената Андреас Гайзель.



В субботу 48-летний мужчина с психическими проблемами на своем автофургоне совершил наезд на посетителей кафе в городе Мюнстер. В результате погибли два человека и были ранены двадцать, шестеро из них тяжело. В отличие от готовящегося на берлинском полумарафоне теракта, у этого ЧП не было исламистской подоплеки.